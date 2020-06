El presidente Martín Vizcarra negó este jueves que haya recomendado para ser contratado por el Ministerio de Cultura al cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’’, a quien, según ratificó, conoció durante la campaña del 2016, liderada por Pedro Pablo Kuczynski.

“No he recomendado a él ['Richard Swing'] ni a ninguna otra persona a un cargo público. Estoy completamente convencido que participar en una campaña electoral no te da derecho a ingresar a un cargo público”, sostuvo durante su conferencia de prensa.

El mandatario cuestionó que un “grupo de personas” busque afectarlo mintiendo sobre su vinculación con Cisneros. Vizcarra se refería a una fotografía suya junto a un grupo de amigos que circuló en las redes sociales. Enfatizó que esa imagen data de hace más de 30 años y aseguró que ahí no se encuentra el cantante como se pretendió señalar.

“Vemos que hay gente que en política sigue aplicando lo que Joseph Goebbels aplicaba hace muchos años en el régimen nazi en Alemania, miente miente que algo queda. Luego uno puede aclarar, pero alguien creerá pues y lamentablemente hay gente que tiene esta actitud política para atacar a un rival que puede ser político”, agregó.

Martín Vizcarra dijo que su Gobierno ha brindado toda la información sobre las visitas a Palacio de Gobierno al Ministerio Público porque “no se puede dejar dudas para que la aprovechen quienes quieren generar confusión y caos".

“Nosotros en estos años de Gobierno hemos tomado decisiones en favor de la población sabiendo que estábamos atacando a ciertos grupos que no desaprovechan cualquier oportunidad para mellar la confianza, [...] pero hay que dar respuesta porque no se puede dejar dudas para que la aprovechen quienes quieren generar confusión y caos”, señaló.

“Hemos dado todas las facilidades al Ministerio Público para que realice las investigaciones del caso, hemos abierto nuestros archivos, el registro de visitas y todos los archivos digitales de los casos. Todo se le ha entregado a la fiscalía, todos los registros de visitas, todo”, añadió.

‘Richard Swing’ fue contratado en unas 9 oportunidades en los últimos dos años y a lo largo de diferentes gestiones del Ministerio de Cultura. Gracias a estos servicios, el artista recibió más de S/ 175 mil.

Su último servicio lugar en abril de este año cuando, durante el estado de emergencia nacional por el avance del COVID-19, recibió S/30 mil para dictar charlas motivacionales virtualmente a los trabajadores de dicho sector.

El último martes, la Comisión de Fiscalización presidida por Edgar Alarcón aprobó solicitar al pleno del Congreso facultades investigadoras hasta por 45 días calendario a fin de poder abordar las contrataciones que involucraron a ‘Richard Swing’.

Por su parte, el Ministerio Público, en el marco de la investigación preliminar que se sigue sobre este caso, intervino las oficinas administrativas del Ministerio de Cultura y del Palacio de Gobierno, con la finalidad de recabar información pública sobre las visitas y otros documentos vinculados al cantante. La diligencia se realizó con el objetivo de recabar la agenda de trabajo y el registro de visitas.

Además, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción a cargo del Amado Enco, solicitó al Ministerio Público tomar la declaración -como testigo- del presidente Martín Vizcarra, por el caso de las contrataciones que tuvo el cantante Richard Cisneros con el Ministerio de Cultura.

