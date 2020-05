El cantante Richard Cisneros o ‘Richard Swing’, además de haber tenido presencia en la campaña presidencial de Peruanos por el Kambio en el 2016 y firmado contratos con el Ministerio de Cultura entre el 2018 y 2020, también pisó Palacio de Gobierno durante la gestión del mandatario Martín Vizcarra.

Según pudo comprobar El Comercio, Cisneros tuvo dos visitas a Palacio de Gobierno en el año 2018.

El 28 de junio de ese año, ‘Richard Swing’ registra una “reunión de trabajo” con Mirian Morales Córdova, secretaria general de la Presidencia de la República. De acuerdo al libro de visitas, el artista ingresó a la sede del Ejecutivo a las 4:37 p.m. y salió a las 6:32 p.m.

'Richard Swing' en Palacio de Gobierno. (El Comercio)

Asimismo, el 12 de octubre del 2018, según el mismo registro, tuvo otra “reunión de trabajo” con Karem Roca Luque, actual asistente administrativa del Despacho Presidencial.

Mirian Morales conoce a Vizcarra desde los tiempos en que ella trabajaba en el Ministerio de Energía y Minas encargada de la solución de conflictos sociales en el sur del país, mientras que él era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

Luego, laboró en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tras el llamado del entonces ministro y hoy jefe de Estado. Este Diario intentó comunicarse con ella para conocer detalles de su reunión con ‘Richard Swing’, pero no respondió llamadas ni mensajes.

'Richard Swing' en Palacio de Gobierno. (El Comercio)

Por su parte, Karem Roca Luque trabajó como asistente de Vizcarra en la campaña presidencial y, según comentó, lo conoce desde Moquegua.

En diálogo con El Comercio, Roca afirmó que recibió a Cisneros por cortesía: “Richard llega a Palacio porque solicita una cita y como nosotros lo conocemos desde la campaña, optamos por recibirlo. Porque en realidad, nosotros recibimos a todos. Pero vino a ofrecer sus servicios, como relaciones públicas y esos temas. Pero no prospera, porque yo no era la persona indicada”. Esto, según acotó, porque ella tienes funciones administrativas ajenas al pedido, por lo que no hubo respuesta.

La funcionaria agregó que tampoco trasladó el pedido de ‘Richard Swing’ a otra área.

Al respecto, una fuente de este Diario que fue parte del Ejecutivo comentó precisamente haber visto al cantante en Palacio. “Lo he visto mucho en Palacio. Con PPK y después con Vizcarra. Te saludaba y lo saludaba, pero no tenía idea de quién era. ¿Qué hacía en Palacio? No tengo la más mínima idea”, agrega.

Precisamente, a Cisneros parece gustarle presumir en sus redes sociales sus contactos no solo con personas del mundo de la política, sino también del fútbol y el espectáculo.

Por ejemplo, ha publicado también fotos con Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Mercedes Araoz, Gino Costa, Carlos Bruce, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, entre otros. El 23 de agosto del 2018 compartió una foto en el salón dorado de Palacio de Gobierno, aunque ese día no registra una visita.

Como se ha informado, Cisneros registra un total de nueve pagos del Ministerio de Cultura por servicios brindados entre julio del 2018 y abril del 2020, por un total de S/175.400. El más reciente es por S/30.000 y responde a “servicios motivacionales” para el personal en abril pasado, durante la emergencia por el coronavirus (COVID-19).

Fue el presidente Martín Vizcarra el que dio cuenta de que la relación de ‘Richard Swing’ con el Estado tiene como antecedente a la campaña presidencial del 2016. “Como muchas personas del entorno de la campaña electoral, él colaboraba y participaba de ella. Y ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de Gobierno”, expresó el último lunes.

El Comercio conversó con fuentes de distintos círculos de la campaña de Peruanos por el Kambio en el 2016. Unos señalan a Vizcarra como el vínculo directo, mientras que desde el entorno presidencial se niega una relación amical. Ahora ya nadie quiere bailar el ‘swing’ del autodenominado “rey criollo” y hasta hace poco asesor motivacional del Ministerio de Cultura.

Este Diario también intentó comunicarse con Cisneros a través de Facebook, pero no respondió el mensaje.

