La Primera Fiscalía Anticorrupción, a cargo de la fiscal Janny Sánchez-Porturas, intervino este lunes no solo oficinas del Ministerio de Cultura, en San Borja, sino también dependencias administrativas de Palacio de Gobierno, en el centro de Lima. Todo ello en el marco de la investigación –actualmente en etapa indagatoria– que ha emprendido el Ministerio Público en torno a los contratos que obtuvo el cantante Richard Cisneros Carballido o ‘Richard Swing’ con el Ministerio de Cultura (Mincul) por miles de soles.

A través de una fuente, El Comercio pudo acceder a más detalles sobre los contratos de Cisneros con el Mincul, referidos a las áreas de la entidad que requirieron sus labores, además de algunas que ya se especificaban en la descripción de los servicios. También se precisan los plazos para estos últimos.

Como se ha informado, ‘Richard Swing’ obtuvo nueve contratos con la citada cartera entre julio del 2018 y abril del 2020 por S/175.400. El más reciente, que ocasionó el despegue de los cuestionamientos a dichos acuerdos, fue bajo la modalidad de servicios por terceros y se refiere a charlas motivacionales virtuales para trabajadores del ministerio durante la pandemia por el coronavirus.

Ante los cuestionamientos, el Ministerio de Cultura decidió dejar sin efecto el contrato establecido a través de una orden de servicios.

Esta es la relación de órdenes de servicios a favor de ‘Richard Swing’el en el Ministerio de Cultura entre el 2018 y 2020:

ÁREA USUARIA NÚMERO DE ORDEN FECHA DE ORDEN DE SERVICIO PROVEEDOR MONTO S/ DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PLAZO DEL SERVICIO INICIO TÉRMINO Oficina General de Recursos Humanos O/S-1122-2020-Ministerio de Cultura 2020-04-24 Richard Javier Cisneros Carballido 30.000 Servicio de ejecución de actividades motivacionales a través de conferencias virtuales para mejorar en rendimiento laboral, personal y social de los servidores del ministerio de cultura 45 días 24/4/20 8/6/20 Oficina General de Recursos Humanos O/S-673-2020-Ministerio de Cultura 2020-02-12 Richard Javier Cisneros Carballido 33.400 Servicio de organización y ejecución de evento de integración institucional 45 días 12/2/20 28/3/20 Oficina General de Recursos Humanos O/S-4236-2019-Ministerio de Cultura 2019-10-30 Richard Javier Cisneros Carballido 27.000 Servicio de ejecución de eventos organizados por la Oficina General de Recursos Humanos 45 días 30/10/19 19/12/19 Oficina General de Recursos Humanos O/S-3704-2019-Ministerio de Cultura 2019-09-27 Richard Javier Cisneros Carballido 8.000 Servicio de ejecución de eventos organizado por la Oficina General de Recursos Humanos 30 días 27/9/19 27/10/19 Oficina General de Recursos Humanos O/S-2172-2019-Ministerio de Cultura 2019-06-24 Richard Javier Cisneros Carballido 21.000 Servicio de organización y ejecución de eventos organizados por la Oficina General de Recursos Humanos 60 días 24/6/19 23/8/19 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional O/S-1426-2019-Ministerio de Cultura 2019-05-02 Richard Javier Cisneros Carballido 7.000 Servicio de apoyo operativo para la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 30 días 2/5/19 1/6/19 Gran Teatro Nacional O/S-0465-2019-Ministerio de Cultura 2019-02-18 Richard Javier Cisneros Carballido 7.000 Servicio de intervención en actividades culturales con el fin de promover el uso de los espacios culturales del Gran Teatro Nacional 25 días 18/2/19 15/3/19 Secretaría General O/S-5053-2018-Ministerio de Cultura 2018-10-29 Richard Javier Cisneros Carballido 21.000 Servicios de una persona natural para que identifique actividades que permitan promover una cultura participativa utilizando los espacios culturales de la sede institucional del Ministerio de Cultura 60 días 29/10/18 28/12/18 Secretaría General O/S-3364-2018-Ministerio de Cultura 2018-07-25 Richard Javier Cisneros Carballido 21.000 Servicios de una persona natural para promover el uso de los espacios culturales de la sede institucional del Ministerio de Cultura 85 días 25/7/18 18/10/18 TOTAL 175.400

En tanto, este Diario ha podido contactar con Cisneros, quien brevemente afirmó el viernes que sus contratos con el Ministerio de Cultura se realizaron “idóneamente y dentro del marco de la legalidad”.

Luego, el último domingo, consultado sobre la investigación iniciada a nivel de la fiscalía, refirió: “Hasta el momento no he recibido notificación alguna, por supuesto que estoy con toda la disponibilidad para aclarar las órdenes de servicio. Me parece lo más pertinente para demostrar en esa instancia que en mi caso hay más mentiras que verdades”.

Como se sabe, fue el propio presidente Martín Vizcarra quien reveló un importante antecedente respecto de la presencia de Cisneros en el Estado. “Como muchas personas del entorno de la campaña electoral, él colaboraba y participaba de ella. Y ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de Gobierno”, admitió en referencia al período electoral del 2016, en donde Pedro Pablo Kuczynski (PPK) postulaba a la presidencia y el hoy mandatario a la primera vicepresidencia con Peruanos por el Kambio.

Vizcarra, sin embargo, no ahondó más el asunto. Días después añadió que el hecho de haber participado en una campaña política no da el derecho de obtener algún cargo público, pues este se debe ganar por méritos. ¿Cuáles fueron los de Cisneros? No lo explicó.

Fuentes de uno de los círculos de Peruanos por el Kambio más cercano a Kuczynski señalaron a este Diario que Cisneros llegó a la campaña ‘ppkausa’ hacia el final de la misma, cuando Martín Vizcarra la jefaturaba. Incluso refirieron que este último fue quien solicitó que el cantante actuara en mítines de cierre de Arequipa, Lima y Cusco por haber compuesto una canción.

De otro lado, una fuente del entorno del presidente Martín Vizcarra reconoció a este Diario que ‘Richard Swing’ participó de la campaña, pero no hacía “nada destacable”, sino que era “uno más de tanta gente que había”. Negó también alguna relación amical.

Este Diario contactó con la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional del Mincul para tener precisiones sobre los funcionarios responsables de las respectivas áreas en las fechas en las que Cisneros brindó sus servicios [ver cuadro], pero desde la citada instancia se indicó que esa información tendría que solicitarse por acceso a la información pública.