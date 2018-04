La corrupción, el principal problema del Perú

La última encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos muestra que la corrupción es el principal problema del país en la actualidad: un 57% de entrevistados lo considera así. Este primer lugar no se repetía desde el 2010, durante el segundo gobierno de Alan García.

La delincuencia y la falta de seguridad se ubican en segundo lugar con 55%. Le siguen una educación inadecuada con 31% y el desempleo y la falta de trabajo con 25%.

Guillermo Loli Rodríguez, gerente de Estudios de Opinión de Ipsos Perú, explicó que se veía venir una tendencia de crecimiento del problema de la corrupción en los últimos años. Esto por “la factura que están cobrando los recientes escándalos del Caso Odebrecht”.

El caso involucra al prófugo ex presidente Alejandro Toledo; a funcionarios del segundo gobierno aprista; al ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, ambos con prisión preventiva; y al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski por las asesorías a Odebrecht, entre otros.

Loli también comentó que si bien la corrupción es considerada el principal problema del país por la población, la delincuencia sigue siendo el tema que “personalmente [la] afecta más”, de acuerdo con un 30% de encuestados.

“En el día a día, la delincuencia es lo que principalmente se menciona porque me roban el celular, la cartera; es decir, la gente tiene mucho más efecto negativo con la delincuencia”.

Subrayó que si bien ha habido algunos indicadores positivos en los últimos meses sobre seguridad, es un problema que se arrastra desde hace muchos años.

—Promesas y más planes—

A propósito de la promesa del presidente Martín Vizcarra, respecto a que la lucha contra la corrupción será uno de los pilares de su gobierno, existen diversos documentos que plantean propuestas contra este problema.

Entre las más recientes, están las 100 recomendaciones que la Comisión Presidencial de Integridad entregó a Pedro Pablo Kuczynski en el 2016. Sin embargo, un 70% de estas recomendaciones no se ha implementado, según el seguimiento realizado después de un año por el Observatorio de Integridad, mecanismo creado por Transparencia, Proética y las universidades del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica del Perú para hacer seguimiento al informe.

La semana pasada, Vizcarra informó que esas recomendaciones han sido absorbidas por el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, presentado recientemente por la Comisión Nacional Anticorrupción y que está pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros. El contenido del referido plan aún no se ha hecho público.

A estos se suma el reciente Compromiso de Lima “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, firmado en la VIII Cumbre de las Américas.