Este mes el otrora DoubleTree by Hilton de Paracas pasó a ser The Legend, de Destination by Hyatt. Con una inversión de US$3,5 millones que permitirán dar el salto de las cinco estrellas al hotel de lujo, Ricardo Bracale, su CEO, espera recuperar la inversión en siete u ocho años.

A mediados de junio inauguraron la expansión del Hotel Paracas, que bajo la licencia de Hyatt pasará a operar como un hotel de lujo. ¿Cuáles son los detalles? Lo llamaría una evolución. Evolucionamos a una marca de lujo, Destination by Hyatt, y nos hemos preparado desde hace ya varios años para saltar de las cinco estrellas al lujo. "Este es el primer Hyatt Destination de América Latina". Antes el hotel tenía la licencia de Double Tree by Hilton en Paracas. ¿Cuándo se decide hacer el cambio? ¿Fue por la caducidad del contrato con Hilton? Tal cual. Las franquicias tienen etapas, que suelen ser de 15 años. Hicimos una evaluación cuatro o cinco años antes y decidimos que teníamos que hacer el salto al lujo, que es lo que prefieren nuestros clientes, un público muy exigente que va a Paracas. Preparamos a nuestro personal para elevar su nivel de servicio durante cuatro años, hemos sido reconocidos por ello, y este era el momento de completar nuestro plan. ¿Por qué eligieron a Hyatt? Tanto Hyatt como Hilton son franquicias muy importantes y reconocidas. Ambas tienen una variedad de marcas y nosotros decidimos elegir la que se acople mejor a nuestro hotel. Hyatt no solo es la marca en sí, sino también tiene un gran porcentaje del mercado de todos los hoteles ‘all-inclusive’ en el Caribe. Tiene mucha experiencia en lujo. Este es el primer Hyatt Destination de América Latina. ¿A cuánto ascendió la inversión, tomando en cuenta que ustedes ya tenían el hotel desde hace 15 años? Nosotros comprometimos una inversión de US$3,5 millones en un plazo de dos años. Ya empezamos a ejecutarla. Durante estos últimos meses trabajamos en nuestro restaurante y nuestro ‘lobby’ y lo hacemos de madrugada, sin que los huéspedes se den cuenta. La inversión también comprende todas las ‘suites’. " Migrar al lujo requiere de mucho detalle, no es tan rápido como uno quisiera. Muchas cosas van evolucionando en el camino, por lo que hay que tener paciencia en eso". Es decir, la inversión se hará en las madrugadas hasta el 2026. Correcto. ¿Por cuánto tiempo adquirieron la licencia? Por 20 años. ¿Cuáles son los cambios concretos que trae la remodelación? Iniciamos en verano creando un nuevo bar, luego remodelamos el restaurante que además tiene un nuevo concepto y estrategia, luego terminamos el ‘lobby’. Tras ello, el ingreso al hotel será remodelado, se verá la zona de terraza y piscina y luego las ‘suites’. Pronto también tendremos un centro de eventos para continuar con el crecimiento del hotel. Nos vamos a tomar nuestro tiempo. Migrar al lujo requiere de mucho detalle, no es tan rápido como uno quisiera. Muchas cosas van evolucionando en el camino, por lo que hay que tener paciencia en eso. ¿En cuánto tiempo espera recuperar la inversión? La ventaja es que esta es una inversión adicional, no estamos construyendo todo el hotel, pero tardará entre siete y ocho años. Esto a pesar de que el mercado en Paracas es muy competitivo. El mercado es sumamente competitivo. Iniciamos en Paracas después del terremoto de Pisco, que destruyó el Hotel Paracas de siempre. Conforme avanzaron los años ingresaron nuevos hoteles que elevaron el nivel en el lugar. Nosotros queremos elevarlo todavía más, poner la valla más alta. ¿Cuántas ‘suites’ tienen? ¿Contemplan aumentar su número? Tenemos 124 y se van a remodelar todas. De momento no se añadirán más. ¿En cuánto aumentarán los precios de hospedaje y consumo luego de la inversión? No necesariamente aumentarán. Es decir, los precios en Paracas son muy competitivos, de nivel alto. Nosotros creemos que elevar nuestros servicios sostiene la tarifa. Tal vez se eleve un poco en el tiempo, pero más que nada la va a sostener. ¿Con qué porcentaje de ocupación cuentan? Estamos entre el 50% y el 60% de ocupación. Es un número estándar, porque nuestra mayor demanda es estacional, en las vacaciones. Tenemos muy fuerte demanda en esos momentos. Más allá de Paracas, ustedes como grupo tienen dos hoteles. ¿Considerarán adquirir uno nuevo? Estamos negociando varios proyectos. Tenemos uno en particular en Cusco, nosotros hace mucho tiempo diseñamos un hotel ahí, pero nos quedamos con las ganas. Estamos todavía en tratativas.