El Consejo Directivo del Congreso sesionó por más de cuatro horas bajo la presidencia de Daniel Salaverry, titular del Legislativo, para discutir la resolución de este que permite la creación de nuevas bancadas. Esto en base al cumplimiento de dos resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).

Se trató, sin embargo, solamente de una reunión en la que congresistas de distintas bancadas —incluidos de las recientemente creadas— expresaron sus posiciones sobre la decisión de Salaverry, los fallos del TC y un acuerdo del 31 de julio mediante el cual se pidió una opinión consultiva a la Comisión de Constitución sobre lo dispuesto por el máximo intérprete de la Carta Magna.

Es decir, no hubo votación alguna, pese a que hubo pedidos desde Fuerza Popular y de la legisladora no agrupada Úrsula Letona para que, mediante una cuestión previa, se decida que la Comisión de Constitución emita primero un informe y el Consejo Directivo vuelva a reunirse la próxima semana a fin de definir el tema.

“Se ha agotado el debate. Voy a hacer unas breves precisiones. Se ha dicho que como presidente he convocado esta sesión, porque me he dado cuenta que he cometido un error y voy a corregirlo. No es así. De acuerdo al Reglamento, he cumplido con acatar una disposición de más de un tercio de los integrantes de esta comisión que me solicitaron que convoque a esta sesión. La agenda puntual de esta sesión era a fin de esclarecer los alcances de la supuesta cuestión previa acordada por el referido órgano parlamentario en su sesión del 31 de julio del 2018. Habiéndose cumplido con dar cuenta respecto a la agenda de la sesión, se levanta la sesión”, expresó Salaverry.

Esto generó una evidente sorpresa e incomodidad entre los parlamentarios de Fuerza Popular y la legisladora no agrupada Úrsula Letona.

Por su parte, legisladores de Cambio 21, Bancada Liberal y Yonhy Lescano, de Acción Popular, reaccionaron con aplausos.



Daniel Salaverry optó por retirarse de la Sala Miguel Grau Seminario. Posteriormente, se apreció a Segundo Tapia sentarse en el sitio del primero para conversar con Leyla Chihuán. Ambos son miembros de la Mesa Directiva.