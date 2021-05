Los equipos técnicos de Perú Libre y Fuerza Popular participaron en el primer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como parte de la segunda vuelta electoral que enfrentan Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

A lo largo de seis bloques, en un evento que duró unas tres horas, los partidos políticos presentaron propuestas bajo la moderación del analista político Juan de la Puente.

A continuación, un resumen de sus principales propuestas a dos semanas de la segunda vuelta del 6 de junio.

Reforma del Estado

Patricia Juárez aseguró que Fuerza Popular buscará que el Estado se acerque a la ciudadanía, y propuso en esa línea, planteamientos para fortalecer las municipalidades y gobiernos regionales. Asimismo, indicó que su plan de gobierno sí considera aspectos de una reforma política, a diferencia del de Perú Libre.

“En nuestro plan de gobierno trabajando con antelaciones tenemos la reforma política a diferencia del plan Cerrón donde se tiene una Asamblea Constituyente que el pueblo realmente no espera y no quiere”, señaló Juárez durante el bloque sobre reforma del Estado.

Dina Boluarte, a su turno, habló en representación de Perú Libre y aseguró que centrarán sus acciones en la lucha contra la corrupción, sin “agachar la cabeza” ni encubrir a nadie. Resaltó el compromiso de Perú Libre por “conducir a los pueblos a la elaboración de una nueva Constitución”.

“La Constitución del 93, resultado del golpe de estado fujimontesinista ha llevado a la pobreza, desigualdad, discriminación del pueblo peruano. Nosotros, desde Perú Libre y la sociedad así lo exige […] El profesor Pedro Castillo propone al pueblo peruano un referéndum para una Asamblea Constituyente, a través de la que podamos convocar a toda la sociedad civil […] para tener una nueva Constitución”, precisó.

Recuperación económica y reducción de la pobreza

Luis Carranza, del equipo técnico de Fuerza Popular, señaló que en el corto plazo harán un fuerte impulso fiscal y financiero, mientras que en el mediano plazo promoverán la inversión privada, pero no de la gran empresa, sino de los pequeños y medianos empresarios, como artesanos, agricultores, pescadores y trabajadores.

“Hay un plan de intervención de vías departamentales. Tenemos más de 16 mil kilómetros que no están afirmadas, eso va a significar un impacto importante en la productividad de nuestros agricultores, así que vamos a crear cerca de 500 mil puestos de trabajo”, mencionó tras insistir en su plan para ampliar la cobertura de Pensión 65 y duplicar el monto que se paga a sus beneficiarios.

De otro lado, Juan Pari, de Perú Libre, se enfocó en la importancia de cambiar el modelo económico del país, que se ha visto afectado por la crisis de la pandemia, y resaltó su propuesta para atender a los sectores sociales emergentes.

“Son 30 años de un modelo que ha conllevado a que el 70% de la Población Económicamente Activa se busque la vida como pueda en la calle o con acciones de sobrevivencias y son excluidos de la política publica [...] Tenemos una economía deprimida y golpeada por la pandemia, así se debe reconstruir desde abajo y darle acceso al crédito”, refirió.

Salud y manejo de la pandemia

El miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, José Recoba, anunció este domingo durante el debate que en caso lleguen al Gobierno todos los ciudadanos de “18 años estarán vacunados” contra el COVID-19 para el 30 de noviembre, y que en los primeros 100 días de Gobierno realizarán rastreo de contagios a través de “pruebas moleculares”.

“Los primeros 100 días te vamos a dar salud, consultorios, pruebas moleculares, oxígeno, y las vacunas que mereces. Al 30 de noviembre todos los adultos mayores de 18 años estarán vacunados”, sostuvo durante su intervención.

Hernando Cevallos, representante del partido Perú Libre en tema de salud aseguró que en un eventual gobierno de Pedro Castillo, se destinará un mayor presupuesto para enfrentar la pandemia del coronavirus (COVID-19) y una posible tercera ola.

“El primer dique de contención que tenemos que hacer a esta pandemia y a una tercera ola es en primer lugar definir los presupuestos que necesitamos, necesitamos inyectar 5 mil millones (de soles) para poder tener dinero para la pandemia, porque hay que fortalecer el primer nivel, la atención médica primaria es fundamental, y eso significa sacar del olvido a miles de establecimientos de salud”, expresó.

Infraestructura, desarrollo regional y descentralización

Andrés Alencastre, en representación de Perú Libre, usó su participación para asegurar que en un gobierno de Pedro Castillo se enfocará en trabajar en descentralización con una priorización en la humanización de las obras. Asimismo, señaló que se ha cubierto un 23% de la necesidad de vivienda a pesar de tener durante muchos años programas como Techo Propio y Mivivienda, por lo que mencionó la necesidad de trabajar y reconocer la capacidad de autoconstrucción de la ciudadanía.

“No se habla del esfuerzo del trabajo que hace la autoconstrucción y reorganización, no se reconocen asentamientos humanos, tanto de ciudades mayores como intermedias. No hay planes urbanos en nada. Las ciudades son una necesidad, la vivienda es una obra, pero hay que humanizarla en un contexto urbano. No se trata de dar, ellos tienen brazos para autoconstruir y el Estado tiene que respetar estas condiciones y potenciar sus necesidades”, señaló sobre la necesidad de brindar vivienda con servicios básicos.

A su turno, Carlos Bruce por Fuerza Popular aseguró que se buscará replicar las mejores prácticas a nivel mundial para llevar adelante proyectos de infraestructura en el país y resaltó la necesidad de generar obras como muros de contención, trochas carrozables, canales de regadío, entre otras, a través de un programa con núcleos ejecutores y aliados en los gobiernos locales.

“Lo que tenemos que hacer es buscar las mejores prácticas a nivel mundial. Hoy en el mundo lo que mejor funciona son los contratos de gobierno a gobierno, que permite que venga al Perú un gerente de proyecto que con toda eficiencia, transparencia y sin corrupción eche a andar proyectos tal como se ha hecho con el contrato de la Carretera Central”, explicó.

Seguridad ciudadana y orden interno

El exfiscal superior Avelino Guillén, por Perú Libre, indicó que un eventual Gobierno de Perú “se tiene que hacer prevención del delito” para combatir la delincuencia.

“Lo que se tiene que hacer es prevención del delito, no queremos más víctimas, no queremos más muertes [...] A diario somos víctimas de la intensa actividad delictiva que azota a nuestro país, la delincuencia se muestra a plena luz del día desafiando la autoridad, a plena luz del día desafiando la autoridad, actuando en algunos casos con extrema crueldad”, sostuvo.

Mientras tanto, el representante de Fuerza Popular en materia de seguridad ciudadana, Fernando Rospigliosi, señaló que en un eventual gobierno de Keiko Fujimori se enfocarán en la prevención y sanción de los delitos callejeros.

“Lo que más preocupa a los ciudadanos en el tema de la seguridad son los llamados delitos callejeros, los asaltos, los robos de celulares, los robos de carteras es el robo callejero, el raqueteo, y nuestro programa está destinado a resolver ese problema y a tener calles seguras [...] Para combatir el delito callejero, el raqueteo, lo más importante es fortalecer las comisarías, y dentro de las comisarías, en primer lugar, los detectives, la investigación criminal”, expresó Rospigliosi.

Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible

La representante por Perú Libre, Celeste Rosas, aseguró que la propuesta de esta agrupación política para la protección del medio ambiente y desarrollo sostenible está basada en “respetar los equilibrios”, así como en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en un eventual gobierno del candidato Pedro Castillo.

“Tenemos que respetar los equilibrios y esos equilibrios y esa gestión que necesitamos no solamente es un compromiso y lo que está en el papel, ese compromiso necesita de la intervención de todos, de la atención y los avances, sí, pero sobre todo de esos saberes que tenemos en el país, razón por la cual hemos propuesto el Ministerio de Ciencia y Tecnología”, explicó.

Nano Guerra García, en representación de Fuerza Popular, aseguró que en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, promoverán los recursos naturales para que se conviertan en riqueza. Además, dijo que pondrá atención en medidas contra la contaminación y actividades que afecten la ecología.

“Quienes convierten en riqueza son los emprendedores, la gente que todos los días sale a crear puestos de trabajo. Lo crea el pescador que va al mar, el agricultor que amanece temprano para sembrar”, indicó.

