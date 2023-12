El grupo de trabajo también dilató el caso de Jorge Flores Ancachi, denunciado por recorte de sueldos, gracias al voto en abstención de la mayoría de los integrantes de la comisión presidida por Diego Bazán (Avanza País).

Gran parte de los legisladores que integran la Comisión de Ética participaron de manera virtual. Presencialmente solo estaban el presidente del grupo de trabajo y el congresista Alex Paredes. Incluso el legislador Héctor Valer se conectó desde su vehículo.

En el caso del titular del Parlamento, para la elaboración del informe final del caso se analizó el reportaje de “Cuarto Poder”, emitido a inicios de agosto del 2023, que dio cuenta que Soto votó a favor de la llamada ‘Ley Prescripción’, que le sirvió para evitar un juicio en el Cusco por el delito de estafa por el que se pedía más de ocho años de cárcel.

Dicha ley modificó el código procesal penal y cambió los plazos de la suspensión de la prescripción de los delitos. De este modo, cada delito tiene un plazo determinado de vencimiento. Esto significa que si el acusado no es condenado en ese plazo, queda libre de toda culpa.

El caso siguió un lento avance en la comisión, que se demoró casi un mes en iniciar investigación de oficio al presidente del Congreso.

Según al análisis hecho por el equipo técnico de la Comisión de Ética, “no se puede corroborar” lo aseverado en el programa dominical. Asimismo, indica que la norma fue presentada seis meses antes de la elección de Soto como presidente del Congreso. También afirma que Soto no es autor de dicha iniciativa.

Asimismo, subraya que Soto, en su calidad de vocero de APP, estaba facultado para respaldar con su firma el trámite legislativo de ese y otros proyectos.

Agrega que el presidente del Congreso no sostuvo coordinaciones ni con Flavio Cruz (Perú Libre), autor de la norma, ni con Américo Gonza (Perú Libre), entonces presidente de la Comisión de Justicia, desde donde se dictamin ó la iniciativa.

El informe añade que Soto tampoco coordinó con el Poder Ejecutivo, para la promulgación de la ley, ni con el Poder Judicial para que se le aplique la ley y allanar el camino para ser titular del Parlamento. El documento concluye que era infundada la causa y por ende archivar la carpeta que se abrió en octubre.

Tras la sustentación del informe, ningún congresista dijo una sola palabra y el tema pasó al voto de forma inmediata. El blindaje a Soto fue aprobado con 13 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

Es importante mencionar que, cuando se abrió esta investigación en la Comisión de Ética, se dejaron de lado otras acusaciones contra Soto por presunto nepotismo y el uso de trabajadores de su despacho para promover publicidad a su favor en redes sociales.

Así votaron Caso Soto Rosángella Barbarán (Fuerza Popular) - a favor

Nelcy Heidinger (APP) - a favor

Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) - a favor

Margot Palacios (Perú Libre) - a favor

Alex Paredes Gonzales (Bloque Magisterial) - a favor

Cheryl Trigoso (APP) - a favor

Héctor Valer (Somos Perú) - a favor

Elías Varas (Perú Bicentenario) - a favor

María Zeta (Fuerza Popular) - a favor

Diego Bazán (Avanza País) - a favor

Héctor Ventura (Fuerza Popular) - a favor

Esdras Medina Minaya (Unidad y Diálogo) - a favor

María Taipe (Perú Libre) - a favor

Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) - en contra

Kira Alcarraz (Podemos Perú) - abstención

Javier Padilla (Renovación Popular) - abstención

Más blindajes

Soto no fue el único salvado de una sanción. La Comisión de Ética también libró a Luis Cordero Jon Tay. Su caso también registró un avance lento, el grupo de trabajo lo investigaba desde abril.

Cordero Jon Tay fue involucrado en las gestiones de Jorge Hernández Fernández, sujeto conocido como ‘El Español’, para presuntamente adquirir equipos de escucha para espiar a personajes opositores al entonces presidente Pedro Castillo.

Incluso, según la acusación, el legislador viajó a Panamá para indagar sobre equipos que permitan el ‘chuponeo’ a los opositores del golpista Castillo.

En el informe aprobado por Ética señala Cordero Jon Tay no viajó a Panamá como representante del Congreso sino a título personal, por lo que no está en la obligación de informar sobre sus actividades. Asimismo, indica que han pasado varios meses sin que haya un pronunciamiento del Ministerio Público sobre este caso. Añade que solicitaron a la fiscalía dicha información, pero que no obtuvieron respuesta.

Agrega que la investigación careció de la presencia de Carlos Barba Daza, testigo clave del caso, quien solicitó que las citaciones se hagan a través del Ministerio Público. No obstante, la fiscalía no dio autorización. Por tanto, no se pudo corroborar la participación de Cordero en la presunta red de espionaje. Subraya que Cordero Jon Tay no cuenta con una investigación fiscal por este caso.

Remarcan que “insuficiencia de pruebas” no se ha determinado que Jon Tay haya infringido la ética parlamentaria. Ello pese al video en el que se observa al parlamentario en la feria de Panamá y las diálogos de WhatsApp que evidencian su participación. Incluso, Cordero Jon Tay era integrante de la Comisión de Inteligencia cuando partió al país centroamericano.

Así votaron Caso Cordero Jon Tay Kira Alcarraz (Podemos Perú) - a favor

Rosángella Barbarán (Fuerza Popular)- a favor

Nelcy Heidinger (APP) - a favor

Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) - a favor

Esdras Medina (Unidad y Diálogo) - a favor

Javier Padilla (Renovación Popular) - a favor

Margot Palacios (Perú Libre) - abstención

Alex Paredes (Bloque Magisterial) - a favor

Chery Trigoso (APP)- a favor

Héctor Valer (Somos Perú) - a favor

Elías Varas (Perú Bicentario) - a favor

María Zeta (Fuerza Popular) - a favor

Diego Bazán (Avanza País) - a favor

María Taipe (Perú Libre) - a favor

En el debate solo participaron tres legisladores, que se dedicaron a atacar a la prensa en sus intervenciones. Alex Paredes dijo “que una vez más se demuestra que el mito de los informes periodísticos no siempre es el derrotero de la verdad absoluta”.

“Sabemos muy bien, respetando la labor de los profesionales de la comunicación, no los que no han estudiado, no son divinos”, expresó.

Paredes inclusó pidió que se “hagan las disculpas del caso” la prensa y que el informe debe servir de “orientador”. “Tienen que pensar los señores dueños de los medios de comunicación que se equivocan, no son las personas perfectas”, remarcó.

En tanto, Jorge Marticorena señaló que no hay pruebas respecto al caso de Cordero y que el informe refleja la objetividad de la investigación y no se “deja llevar” por los medios de comunicación.

A su turno, Esdras Medina también calificó de “objetivo” el informe y que se nota que “alguna parte de la prensa pone títulos grandes en su portada”.

En total fueron 13 votos a favor, 0 en contra y una abstención.

En el caso de Flores Ancachi, el informe de la Comisión de Ética recomienda suspenderlo por 120 días sin goce de haber debido a que “comprometió directamente al Congreso de la República como institución aseverando que hay una forma irregular de trabajar en el Congreso con relación a las remuneraciones y bonos que perciben los trabajadores, con los que ha afectado la imagen de la institución parlamentaria” y remitir el caso al Ministerio Público.

La investigación contra Flores Ancachi se inició luego de que “Cuarto Poder” difundiera un audio donde se le escucha admitir que recortar parte de los sueldos a los trabajadores de su despacho –el 10% de sus salarios y el 50% de los bonos que reciben.

Ancachi presentó ante el grupo un peritaje de parte sobre su voz, que “concluye que no se puede determinar si es o no su voz del parlamentario porque no puede hacerse un peritaje sobre un audio que no es original.

La secretaria técnica de la Comisión de Ética remarcó que, al haberse disculpado, el congresista de APP reconoció de manera tácita que se trataba de su voz.

El informe final tuvo 5 votos a favor y 6 abstenciones por lo que no hubo acuerdo y volverá a ser sometido a votación, anunció Diego Bazán.

En la sesión estuvo presente Flores Ancachi, quien negó haber reconocido que esos audios sean su voz e hizo hincapie en que uno de sus trabajadores negó ante la fiscalía haberle entregado dinero. Además, volvió a poner en cuestión la autenticidad de las grabaciones.

Valer salió en defensa de Flores alegando que no existe un peritaje sobre la voz. El parlamentario de Somos Perú admitió se encontraba manejando su auto mientras intervenía en el debate.

Tras la votación Flores Ancachi dijo que pidió disculpas por el escándalo que se genero y que con ello no admitió que se tratara de su voz. Dijo la sanción propuesta por Ética “es exagerada”.