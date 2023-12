Fuerza Popular, que hasta el año pasado no había sufrido ninguna renuncia o expulsión, perdió dos de sus miembros. La primera fue María Cordero Jon Tay, expulsada en mayo luego de ser denunciada por recortar sueldos a sus trabajadores. Su hermano, Luis Cordero, renunció a la bancada naranja luego de que le iniciaran un proceso interno por sus presuntos nexos con Jorge Hernández, alias ‘El Español’.

A pesar de ello, Fuerza Popular sigue siendo el grupo más numeroso, con 22 miembros.

Entre enero y diciembre, surgió un nuevo grupo parlamentario (Unidad y Diálogo Parlamentario) y desaparecieron dos luego de renuncias que las dejaron sin el límite legal: Perú Democrático e Integridad y Desarrollo. Como reportó ECData a mediados de año, este Congreso es el que más bancadas ha tenido en los últimos diez años.

Mientras que en el 2022 la bancada que más se redujo fue Perú Libre –perdió el 55% de sus congresistas–, este año el grupo que más se desintegró fue Acción Popular. Entre enero y diciembre, la bancada de la lampa perdió la mitad de sus miembros luego de que Darwin Espinoza, investigado por el caso “Los Niños”, sea elegido como vocero de la bancada.

Otras agrupaciones sumaron nuevos integrantes. Es el caso, por ejemplo, de Podemos Perú, que pasó de cinco congresistas en enero a 9 en diciembre. De Igual modo, la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú se duplicó en el 2023: empezó el año con cinco y terminó con 10, luego de que se le sumaran exmiembros de Perú Democrático.

Pero el número que más varió, por lejos, fue el de los congresistas no agrupados. A inicios de año, solo siete legisladores no pertenecían a una bancada. Para diciembre, los parlamentarios sin agrupación sumaban 17, la cifra más alta en el 2023. Actualmente, los no agrupados son tantos que superan en número a todas las bancadas del Congreso menos a Fuerza Popular, y representan el 13% del hemiciclo .

Para José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, esta situación se presenta debido al fraccionamiento que permite el reglamento del Congreso y a la incapacidad de los partidos políticos de elegir “personas con solidez ideológica y programática”.

Hay, también, un creciente individualismo en la práctica parlamentaria. Según el experto, “algunos congresistas evalúan individualmente su conducta congresal, sin sopesarla respecto del partido que los llevó al Congreso”. En la misma línea, el especialista en asuntos parlamentarios Martín Cabrera asegura que “hace tiempo las bancadas han perdido peso propio. Lo podemos ver en las negociaciones para sacar los temas en el Congreso”.

“Sabiendo que se pueden obtener cosas directamente, los parlamentarios prefieren eso a funcionar como bancadas. Lo vimos con Castillo, cuando más de 60 congresistas visitaron al prófugo extitular del MTC, Juan Silva”, sostiene.

Los temas priorizados

En el 2023, la materia con más leyes aprobadas fue presupuesto y cuenta general de la República. Le siguen transportes y comunicaciones, y Economía y finanzas. Esto supone un cambio respecto del 2022, la materia más frecuente fue descentralización, regionalización, gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado.

Según Cevasco, en tanto el Congreso no tiene capacidad de gasto, las leyes referidas a presupuesto funcionan como una “herramienta parlamentaria para lograr, por la vía indirecta, el gasto en obras para las regiones de los congresistas”.

“Al no poder conseguirlo por la vía directa, la ley de presupuesto general de la República, que es refrendado por el gobierno, se convierte en el ‘bypass’ perfecto para que los congresistas logren objetivos regionales con obras públicas”, explica.

Para Cabrera, “las movidas presupuestarias, la aprobación de créditos suplementarios y la manera como se trabajó la ley de presupuesto y su discusión y aprobación han revelado un manejo mucho más político que técnico”.