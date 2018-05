Eduardo Guzmán renunció a presidencia de IRTP en medio de polémicas

El periodista Eduardo Guzmán ha dejado el cargo de presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), así como al puesto que tenía como miembro del Consejo Directivo del mismo, en medio de una polémica que ha involucrado a la ministra de Cultura, Patricia Balbuena.

A través de una carta enviada esta mañana, Eduardo Guzmán Iturbe confirmó a la ministra Balbuena su renuncia al cargo que asumió desde el 25 de enero de este año. El periodista, luego, confirmaría que envió este documento porque la titular de Cultura había exigido su salida del puesto de confianza que ocupaba.

"Lamento que, a través de una tercera persona, me comunicaran que la ministra pedía mi renuncia [...] En ningún momento he sido convocado por (Patricia Balbuena) para que escuche mi versión, ni del tema de 'Te veo a la una' ni del general Edwin Donayre", manifestó Guzmán en declaraciones a RPP.

El ex presidente del IRTP respondió así a la ministra de Cultura, quien había explicado esta misma mañana que tomó la decisión de sacar del cargo a Eduardo Guzmán por dos hechos concretos: la aparición de una expresión racista en el programa de TV Perú 'Te veo a la una' y un "mal manejo" de la renuncia de dos periodistas (José Mariño y Mabel Valenzuela) del canal producto de un incidente con el congresista Edwin Donayre.

El periodista Eduardo Guzmán (@Pimbolo07) presenta su renuncia a la Presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú #TVPerúInforma pic.twitter.com/NpZiBfpxVm — TVPeruPE Noticias (@noticias_tvperu) 18 de mayo de 2018

"Yo no ordeno cosas. Las cosas se planifican dentro de un equipo de producción [...] Inicialmente se pensaba que se iba a hacer una entrevista al general Donayre pero no teníamos todos los elementos porque se estaba analizando la respuesta de Cultura sobre el tema del LUM. Al no tener las dos partes, le comuniqué a la producción que, por ese día, no íbamos a tener como invitado al general porque estábamos evaluando otros temas", manifestó Eduardo Guzmán.

La renuncia del periodista al máximo cargo en el IRTP se produjo un día después de un pleno en el Congreso en el cual la fujimorista Karla Schaefer acusó a la ministra Patricia Balbuena y a TV Perú de haber evitado entrevistar a Edwin Donayre para que hable sobre su acusación por presunta "apología al terrorismo" contra el Lugar de la Memoria (LUM).

- Balbuena se pronunció -

La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, negó que la salida de Eduardo Guzmán a su cargo de confianza responda a algún tipo de "presión política".

"Nosotros, como ministerio, tomamos decisión en relación a la línea que el presidente Martín Vizcarra siempre nos señala: de que actuemos de manera adecuada", aseguró la ministra a RPP.

En ese sentido, aseguró que ella nunca tuvo injerencia alguna en las decisiones que se tomaron en la programación de TV Perú, sino que actuó por la aparición de un personaje considerado como un personaje racista en el canal del Estado y por la respuesta que tuvo Guzmán ante la renuncia de los dos periodistas que quisieron entrevistar a Edwin Donayre.

"Consideramos que hubo un mal manejo de la situación en un contexto complicado que dio un mensaje errado. Eduardo es un funcionario en un cargo de confianza y, cuando esto sucede, este tipo de cosas pasan", indicó Balbuena.