El congresista Edwin Martínez Talavera, de Acción Popular, negó haber querido usar su cargo para interceder por su hijo ante la Policía Nacional, luego que se filtrara un audio durante un debate en el Poder Legislativo, donde se le escucha tratar de comunicarse con un comisario durante un operativo de tránsito.

“Si yo hubiese querido usar el cargo, como dicen, no tendría por qué pedir por favor. Y si tuviese que defender a mis hijos, lo haría. Y si cometí un error por defender a mis hijos, lo volvería a cometer”, expresó el legislador en RPP.

El representante de Acción Popular incluso señaló que siempre se identifica como congresista porque se siente orgulloso de su función.

“Puede ser un error (haberse identificado como congresista), pero si tengo que pedir un favor por algún hijo mío, lo pediría”, insistió Martínez.

Edwin Martínez se refirió así a la conversación telefónica que se filtró durante la trasmisión del debate de la Comisión Permanente este viernes 14 de enero, cuando se le oye tratando de interceder con el comisario a cargo de la operación policial.

“Ha habido, parece, un operativo en carreteras. Entonces mi hijo me llama, ‘papá, ha habido un operativo’. Le dije que me pase con quien esté. Le dije que ponga el altavoz para que me escuchara. Pensé que le oficial me estaba escuchando y me presento”, detalló.

Edwin Martínez reconoció que trató de hablar con un policía a pedido de su hijo durante una operación en carreteras. (RPP)

“Están queriendo dar una noticia que no es [...] Tratan de dar a entender que estoy usando mi cargo pero no, estoy con la conciencia tranquila”, indicó.

El congresista de Acción Popular admitió, en otro momento, que fue intervenido bebiendo en estado de ebriedad cuando fue alcalde de Mariano Melgar, en Arequipa. El operativo al que se refiere se realizó en noviembre del 2017 y fue reportado por varios medios de comunicación.

“Fui intervenido por la policía conduciendo con licor encima. Fui trasladado a la comisaría, pasé la noche, pasé por dosaje etílico. Al día siguiente fui trasladado al Ministerio Público y fui sentenciado por ello. Jamás usé mi poder para decir ‘sálvenme de esta’. he dado muestras de honestidad porque dormir en un calabozo siendo alcalde, nadie lo ha hecho creo”, expresó.

El audio de Edwin Martínez

Edwin Martínez tuvo un audio filtrado en la Comisión Permanente. (RPP)

“Pásamelo, pásamelo. Pero al comisario avísale, a quien esté, pásamelo a quien esté”, se oye exhortar al congresista Edwin Martínez en el audio filtrado mientras hablaba Martha Moyano (Fuerza Popular) en la Comisión Permanente.

Segundos después, el legislador continúa sin percatarse que el audio estaba siendo trasmitido por el canal del Congreso.

“Estimado amigo, qué tal, cómo está usted, muy buenos días. Estimado amigo, le habla Edwin Martínez, congresista de la República. Un favor, el conductor es hijo mío. Entonces, no sé qué irregularidad habrá con su licencia, pero él se está regresando a la región...”, se le oye decir antes de que se interrumpa el audio.

Conforme a los criterios de Saber más

Edwin Martínez tuvo un audio filtrado en la Comisión Permanente. (RPP)