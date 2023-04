Así lo revelan chats de WhatsApp que el Ministerio Público presentó ayer en la audiencia en la que el juez Raúl Justiniano Romero evaluó la solicitud de impedimento de salida del país por 36 meses contra de Hernández Fernández, quien participó de la sesión de manera virtual. Dicha audiencia continuará el lunes 3 abril a las 3:00 p.m.

Como se recuerda, la fiscalía investiga a Hernández Fernández, natural de España, por la presunta organización criminal liderada por Castillo Terrones. La fiscalía sospecha que realizó coordinaciones para establecer un equipo de contrainteligencia para ‘chuponear’ a contrincantes políticas y obtener información de los opositores al Gobierno de Castillo Terrones.

En la audiencia de ayer, el fiscal Luis Ismael Martínez Morales leyó una conversación en la que ‘El Español’ le dice al ex marino Carlos Barba Daza (agente infiltrado de la fiscalía en dicha red criminal) que veía conveniente que la oficina de contrainteligencia que Castillo ordenó crear se armara en su país.

“Yo creo que esa oficina [de contrainteligencia] se debe armar en el extranjero y tener las claves de acceso [a los equipos de interceptación] aquí. Eso lo armo en mi sitio [refiriéndose a España]”, escribió Hernández Fernández el 27 de junio de 2022 al ex marino Carlos Barba Daza (agente infiltrado de la fiscalía en dicha red criminal).

De acuerdo al Ministerio Público, en otras conversaciones, ‘El Español’ dio a Barba Daza detalles de los equipos de interceptación que necesitaba para espiar a los opositores de la gestión de Castillo y también aparatos con los cuales evadir posibles chuponeos.

Entre los equipos tecnológicos mencionados por ‘El Español’ figuran celulares encriptados, drones de chuponeo y software para realizar las interceptaciones telefónicas.

“Quiero armar una vaina para intervenir todo”, le confiesa Hernández Fernández a Barba Daza. Este último le dijo a ‘El Español’ que estimaba que la adquisición de todos los equipos costaría 250 mil dólares.

En la audiencia, el fiscal Martínez Morales también dio cuenta de las conversaciones que involucran al congresista Luis Cordero Jon Tay.

Según fiscalía, todos estos elementos refuerzan la tesis de organización criminal, “de estructura vertical, que tendría a Pedro Castillo en el máximo nivel”. En referida trama, ‘El Español’ se habría desempeñado como coordinador del ‘Brazo de protección’, que también tendría como integrantes a Sergio Castellanos (empresario español), Henry Shimabukuro (ex colaborador de la Dirección Nacional de Inteligencia), Juan Asmat (ex director de la DIGIMIN), Jorge Cassanova Cubas (ex jefe de la DIGIMIN), entre otros.

La fiscalía sustentó su pedido en dichos chats y le imputa a ‘El Español’ los presuntos delitos de conspiración y ofrecimiento para el sicariato y obstrucción a la justicia.

Tras escuchar los alegatos del Ministerio Público y al abogado de ‘El Español’, el juez Justiniano Romero suspendió la audiencia y dispuso que continúe el lunes 3 de abril a las 3:00 p.m.

El magistrado cuestionó a la Fiscalía por no cumplir con los formatos al presentar los elementos de convicción por cada supuesto hecho ilícito que atribuye al investigado.

‘El Español’ fue detenido el pasado 7 de marzo como parte de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y sicariato en agravio de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de la fiscal superior Marita Barreto, del coronel PNP Harvey Colchado, entre otros. Posteriormente, fue puesto en libertad y afronta un pedido de impedimento de salida del país.