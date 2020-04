El presidente Martín Vizcarra y el nuevo Congreso de la República (2020-2021) han tenido ya importantes diferencias en torno a la Ley de Protección Policial y la norma que plantea el retiro parcial del patrimonio de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Pero una nueva controversia se dio el último fin de semana a raíz de una iniciativa vinculada a la reforma política, teniendo como protagonistas al titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama (Acción Popular), y al propio jefe de Estado.

¿La razón? El proyecto de ley del acciopopulista que plantea que para las elecciones generales del 2021 no se apliquen las elecciones primarias, sino comicios internos en los partidos políticos, contemplando un marco normativo que no considera la alternancia en las listas de candidatos.

En una airada crítica el último sábado, Vizcarra cuestionó a quienes “aprovechándose de la emergencia sanitaria quieren retroceder” en acuerdos ya tomados, lo que calificó de innecesario e inaceptable. “No consideramos válido que se quiera retroceder en conceptos, como que los candidatos para las próximas elecciones deben ser por el mismo número y alternancia”, expresó el mandatario en su habitual pronunciamiento sobre la evolución de coronavirus (COVID-19) en el Perú.

“Tenemos 25 gobernadores regionales y no hay una sola mujer. Tenemos 1.874 alcaldes y no llegan a 100 las mujeres. Entonces, eso queremos cambiar. Las mujeres que son más de 50% y que ahora en esta situación de crisis son las que más fuerza ponen para sacar adelante a sus familias, a pesar de los difíciles momentos que pasamos. Ninguneadas en el aspecto político. ¿Y los cambios que propusimos y que fueron aceptados ahora dejarlos de lado?”, se preguntó el mandatario a raíz de una pregunta de la prensa respecto a si se comprometerá con una reforma del sistema de salud, así como lo hizo con la reforma política y judicial.

Sobre el llamado de atención de Vizcarra se pronunció el domingo el vocero de Acción Popular, Otto Guibovich. “Nadie debe cuadrar a nadie. Acabemos con el viejo hábito de la confrontación por sí misma. Se busca subir la cuota de género se 40% a 45% para 2021 en vez de 2026. ¿Quién lo asesoró, señor presidente? Tiempos de unión”, manifestó en Twitter.

Apuntes y perspectivas

En su pronunciamiento, Vizcarra defendió que “los candidatos para las próximas elecciones deben ser por el mismo número y alternancia”. Sin embargo, cabe recordar que si bien una de las cuatro leyes de reforma política aprobadas por el Congreso disuelto y promulgadas por el propio mandatario instauró la alternancia en las listas de candidatos, también estableció que la paridad sea progresiva al 2031 y mantuvo el voto preferencial para el 2021. Se trata de la Ley N°30996 o Ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones respecto al sistema electoral nacional.

Es más, de acuerdo a dicha ley, para las elecciones del 2021 correspondería aplicar la cuota de género al 40%, ubicando a los candidatos de forma intercalada en las listas. Y aunque el proyecto de Merino no contempla tal alternancia, propone un mayor porcentaje: que el número de mujeres u hombres no sea menor al 45%.

Para José Tello, abogado especialistas en temas electorales, el reclamo del presidente Martín Vizcarra es justo, pero con poco sustento técnico. Esto en base a lo explicado, puesto que de todos modos para las elecciones del 2021 la alternancia no iba a tener un efecto práctico al mantenerse el voto preferencial y no existir listas de candidatos cerradas y bloqueadas.

“El presidente no ha entendido que estamos ante una elección con votación preferencial. Hay una confusión técnica por parte del presidente de los efectos de la alternancia en una lista cerrada y bloqueada, que es esa que no permite ningún tipo de alteración, y en una lista cerrada y desbloqueada, que es normal en una votación preferencial”, explicó Tello a El Comercio.

En esa línea, consideró que las observaciones del mandatario tendrían mayor peso si se hubiera eliminado el voto preferencial. Sin embargo, en un escenario en donde se suspendan las elecciones primarias de los partidos a raíz de la emergencia sanitaria del coronavirus [hay consenso en las bancadas para ello], Tello rescata que el voto preferencial permitirá que los electores establezcan el orden de ingreso al Parlamento a través del sufragio y moderará la “argolla partidaria”. “El tema de la alternancia en tanto haya voto preferencial técnicamente es irrelevante. El elector peruano va a votar por hombre o mujer que conozca y a quien le quiera dar el voto”, sentenció.

Por su parte, Percy Medina, de IDEA Internacional, indicó que la polémica desatada corresponde a una discusión que recién empieza y que deberá dilucidarse en el pleno del Congreso como parte de un paquete.

“Es válido que él [Vizcarra] exprese su preocupación, como la expresaran varios otros, porque el debate recién empieza. Todavía estamos en un momento preliminar, pero es bueno que se vayan diciendo las cosas”, indicó.

Refirió, además, que el debate va vinculado al voto preferencial. Y recordó que el nuevo Congreso tiene la oportunidad de revisar el tema íntegramente, luego de que el anterior aprobara una fórmula de paridad y alternancia en un proceso progresivo al 2031.

“Hay que hacer una discusión integral del tema y no ir por partes. Por ejemplo, si se elimina el voto preferencial, la alternancia es fundamental. Porque si no, se corre el riesgo de que las mujeres estén al final de la lista. Si el voto preferencial no se elimina, la alternancia es deseable, pero tiene otro peso, porque ya el voto preferencial puede reordenar la lista”, detalló.

El último sábado, casi una hora antes del pronunciamiento presidencial, Merino de Lama emitió un comunicado vía redes sociales exhortando a que se revise el íntegro de su proyecto. Resaltó que su propuesta no modifica o deroga algún artículo de la Ley N° 30996, sino que plantea disposiciones aplicables excepcionalmente a los comicios del 2021 por la actual emergencia sanitaria.

“No se está eliminando la alternancia. Se está proponiendo una fórmula alternativa que evite la aglomeración de un género u otro en cualquiera de los extremos de las listas”, aseveró.

Por el momento, la de Merino es una de otras iniciativas que se están presentando en el Parlamento en torno a complementar la reforma política, un asunto que seguirá generando encuentros y desencuentros.