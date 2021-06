El premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, aseguró este domingo que en la conversación que sostuvo esta semana con el presidente Francisco Sagasti, el mandatario “no intentó influir” en él para que le pidiese a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aceptar el resultado de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

El novelista indicó que la comunicación con el jefe del Estado fue “cordial” y actuó “con mucha prudencia” para evitar generar una presión en los “intermediarios” que contactó para llamar a la calma a ambos candidatos presidenciales tras los comicios del pasado domingo 6 de junio.

“Yo he hablado con el presidente de la República y tengo que decirle que el presidente no intentó influir sobre mí en absoluto para que yo pidiera a la señora Fujimori, que aceptara de una vez el resultado electoral, en lo absoluto. Él me propuso que interviniésemos con los dos candidato para que apaciguaran el clima existente. Yo estaba a favor de la señora Fujimori y por eso no podía intervenir con su adversario. La naturaleza de esta conversación fue de carácter privado”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

“De inmediato se dio una conversación cordial y le dije que ninguno podía pronunciarse de competencias exclusivas del JNE, que es la entidad que determina el ganador. El presidente con mucha prudencia evitó hacer presión para que los intermediarios actuáramos de alguna manera. En cierta forma estoy cometiendo una infidencia al revelar una conversación privada”, señaló.

(Video: Canal N)

En otro momento, Vargas Llosa consideró que utilizar la palabra fraude “es muy peligroso” y dijo creer que “hasta que el JNE no lo diga, no se debe usar el término” en torno al proceso electoral.

“Si la votación fuera genuina, auténtica, pues en buena hora, pero si ha sido fruto de la manipulación de las actas no lo sería en ningún caso. El JNE es la única autoridad que puede pronunciarse al respecto. Mientras el JNE no haya concluido su tarea, no puede hablarse de ninguna manera de un ganador porque hay que ver la magnitud del fraude si es que este existió. El JNE está en condiciones de juzgarlo”, manifestó.

“El JNE debe pronunciarse al respecto y debe justificar o no justificar la palabra fraude que es muy peligrosa porque implica una manipulación para modificar la voluntad popular, hasta que el JNE no lo diga, no se debe usar el término”, añadió.

Sobre Pedro Castillo

Al ser consultado sobre un eventual Gobierno a cargo de Pedro Castillo, el autor de ‘Conversación en La Catedral’ aseveró que “la catástrofe” en el país “va a ser inconmensurable” y consideró que escuchar al candidato presidencial de Perú Libre y al secretario general de dicha agrupación, Vladimir Cerrón, hablar de temas económicos “es aterrador”.

“No hay ninguna duda de que si ese candidato sube a la presidencia de la República, la catástrofe va a ser inconmensurable. Usted recordará que en Venezuela ocurrió lo mismo en 1999 con las primeras elecciones que ganó limpiamente (Hugo Chávez), pero qué hizo, instauró una dictadura que ha generado un éxodo de millones de venezolanos que no tienen qué comer”, declaró.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO