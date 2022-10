La campaña electoral en Lima tiene esta vez un ingrediente imposible de obviar: los tres candidatos con mayores posibilidades de llegar a la municipalidad postularon, en el 2021, a la presidencia de la República. Aunque ninguno lo haya dicho públicamente, no se puede descartar que, en los años siguientes, quien resulte ganador decida renunciar al cargo de alcalde para intentarlo otra vez.

De ser así, quien asumiría las riendas municipales sería el teniente alcalde. ¿Quiénes postulan para dicho cargo en el actual proceso? ¿Quiénes son esos segundos a bordo que podrían terminar gestionando la capital?

En Podemos Perú, el candidato Daniel Urresti tiene como postulante a teniente alcalde a José Luna Morales. Hijo de José Luna Gálvez, fue congresista en el período anterior y, en el campo privado, fue gerente general de la Universidad Telesup, cuyo licenciamiento fue denegado años atrás por la Sunedu.

Luego del reciente debate entre candidatos, Luna Morales envió a varios medios de comunicación –incluido El Comercio– una carta notarial en la que asegura: “No me encuentro investigado por ningún tipo de delito”. Pero lo cierto es que sí fue investigado desde el 2019 por la fiscal contra el crimen organizado Sandra Castro. Según la tesis fiscal, Luna Morales habría ayudado, cuando era gerente de Telesup, a dar apariencia de legalidad a pagos que favorecían a magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura.

En el reciente debate organizado por el JNE, los candidatos a la alcaldía de Lima pudieron exponer sus propuestas. (Foto: Jorge Cerdán / Archivo)

Quien acompaña a Rafael López Aliaga como aspirante a teniente alcalde es Renzo Reggiardo. Fue primero congresista con Alianza por el Futuro, después con Solidaridad Nacional, integró luego la bancada de Concertación Parlamentaria y ahora, aunque forma parte de Perú Patria Segura, postula con Renovación Popular.

Hace cuatro años, en el 2018, Reggiardo fue candidato a la alcaldía de Lima. Desde el inicio de la campaña hasta las instancias finales, las encuestas lo tenían como claro favorito, pero cometió varios errores que le costaron la elección. Uno de ellos, quizá el más notorio, fue que decidió no participar en ninguno de los debates a los que fue invitado, incluyendo el que organizó el Jurado Nacional de Elecciones.

Pasamos ahora a las filas de Somos Perú. Junto a George Forsyth, quien postula al cargo de teniente alcalde es Guillermo Pomez. Para ello, tuvo que renunciar al cargo de alcalde de Pachacámac, para el que había sido elegido. Efraín Lara, quien lo sucedió en el cargo, lo acusa de varias fallas en gestión relacionadas a temas de seguridad ciudadana.

Pomez ha hecho casi toda su carrera política en Pachacámac, y en esta contienda su presencia ha sido más bien discreta. Por cierto, Liz Mendoza, su esposa, es candidata a la alcaldía de Pachacámac. En su campaña utilizó imágenes en las que figura junto a él. Como la ley impide la reelección municipal, es muy común que familiares busquen pasarse la posta en el cargo (sucede en Pachacámac, pero también en Chorrillos, Villa El Salvador, Los Olivos y Cieneguilla).

Lista completa

La lista de candidatos a teniente alcalde la completan cuatro mujeres. Luzi Toro postula en las filas del Frente de la Esperanza, en la lista de Elizabeth León. En la última elección fue elegida regidora, pero por Podemos Perú. Dirigió la Comisión de Salud Pública del Consejo Municipal, pese a haber criticado más de una vez las vacunas contra el COVID-19.

En Perú Libre, junto con el candidato Yuri Castro, postula Margarita Santos. Ha sido asesora del Ministerio de Salud y es allegada a Vladimir Cerrón.

Katherine Ampuero postula para teniente alcaldesa, en la lista que encabeza Omar Chehade. Ella ha sido procuradora anticorrupción y postuló al Congreso en el 2021. La lista la completa Justibel Romero, quien postula en las filas de Juntos por el Perú. Hace más de una década integró el partido Perú Posible.

En mayo de este año, Jorge Muñoz asistió a la ceremonia de juramentación de su sucesor, Miguel Romero, luego de que fuera vacado del cargo. Ambos fueron elegidos por Acción Popular (Foto: Julio Reaño / GEC)

Los alcaldes que fueron reemplazados

Dos veces, durante los últimos años, los tenientes alcaldes de la Municipalidad de Lima han tenido que asumir las riendas de la ciudad en los últimos meses de gestión, aunque por razones distintas.

En octubre del 2010, Luis Castañeda Lossio, entonces alcalde de Lima, renunció al cargo cuando estaba a punto de vencer el plazo para las postulaciones a la presidencia de la República. Aunque en la ceremonia de despedida no lo dijo abiertamente, estaba claro que su intención era tentar el cargo. Estuvo en los primeros lugares de las encuestas durante algún tiempo, pero al final solo obtuvo el 8,6% de votos y quedó en quinto puesto.

Cuando renunció, quedó en su reemplazo Marco Parra, integrante de Solidaridad Nacional desde sus inicios. Unos años antes, había sido denunciado por supuesto vínculos con la empresa Corporación Ingeniería y Desarrollo, que ganó licitaciones en municipalidades con alcaldes de su mismo partido.

“La valla que deja el alcalde de Lima es muy alta”, dijo cuando asumió el municipio. Solo ocupó el cargo hasta el final de aquel año.

El caso más reciente de un teniente alcalde que ocupa el cargo de alcalde es de este mismo año. Miguel Romero reemplazó a Jorge Muñoz, quien en abril del 2022 fue vacado por decisión del Jurado Nacional de Elecciones.

Romero había cumplido funciones como viceministro de Vivienda y Urbanismo en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Según una investigación del portal Ojo Público, habría omitido datos en su hoja de vida relacionados a su supuesta participación en empresas del sector inmobiliario.

Así, la capital del país, de un día para otro, tuvo a otro alcalde. La relación entre Muñoz y Romero no había sido muy cercana durante la gestión, y tampoco lo fue después. Según dijo recientemente Muñoz a este Diario, “hay situaciones que me hacen entender que la relación no es la que yo quisiera tener”. Sin embargo, Romero lo invitó a la inauguración de las obras en el óvalo Monitor.