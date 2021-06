Este domingo 6 de junio se realiza la segunda vuelta electoral de las Elecciones Per ú 2021 , en la que los peruanos elegirán entre Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular, al próximo presidente del Perú.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, informó que el primer avance de los resultados de la segunda vuelta se dará a conocer al promediar las 11:30 de la noche del mismo domingo.

“Nosotros vamos a presentar el primer avance de resultados a las 11:30 p.m., exactamente igual que en la primera vuelta”, señaló en diálogo con Andina al Día.

Corvetto indicó que los resultados reflejarán de “manera fiel y estricta la voluntad popular de las actas” que vayan llegando a los 104 centros de cómputo de la ONPE.

“Vamos a replegar primero lo que se encuentra a una hora alrededor del perímetro de estos 104 centros de cómputo, vamos a tener luego un repliegue total durante la madrugada, luego vamos a tener los sitios más alejados y peligrosos, siempre en compañía de las gloriosas Fuerzas Armadas”, sostuvo.

Asimismo, consideró que esta vez el sufragio será “muy rápido”, por lo que instó a quienes han sido designados como miembros de mesa a que “vuelvan a sumarse a sus mesas”.

Finalmente, el jefe de la ONPE resaltó que no existe ninguna restricción para emitir el voto y participar de la jornada electoral. Aquellos que votaron y no votaron en la primera vuelta, los que tienen el DNI vencido, los que tienen el DNI amarillo e incluso los miembros de mesa que no cumplieron su función, pueden participar en este nuevo proceso.

