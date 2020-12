Conforme a los criterios de Saber más

A las 24 horas del último martes 22 de diciembre venció el plazo para que los partidos políticos presenten ante los jurados electorales especiales (JEE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sus solicitudes para la inscripción de fórmulas presidenciales y listas de candidatos al Congreso y Parlamento Andino con miras a las elecciones generales del 2021.

Al cierre de dicho plazo, 21 de los 23 partidos que a fines de noviembre e inicios de diciembre realizaron elecciones internas cumplieron con solicitar ante el JEE Lima Centro 1 la inscripción de sus fórmulas a tiempo —aunque la mayoría a última hora— y sus registros aparecen en la plataforma electoral del JNE. Previamente a ello, tuvieron que llenar los formatos respectivos en el sistema Declara, generar un código y presentar la solicitud a través del Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes Electrónicos (SIJE-E).

No figuran Contigo (ex Peruanos por el Kambio) y Perú Nación. Asimismo, mientras que 20 registraron sus solicitudes de forma digital, un grupo del partido Todos por el Perú lo hizo a través de la mesa de partes del JEE Lima Centro 1, y no mediante el sistema digital establecido. Los precandidatos de dichas organizaciones políticas, respectivamente, son Pedro Angulo, exdecano del Colegio de Abogados de Lima; el abogado Francisco Diez-Canseco; y Fernando Cillóniz, exgobernador regional de Ica.

Sin embargo, como se da cuenta en el acta del JEE Lima Centro 1, suscrita a las 11:59 p.m. del martes, último día de plazo, hubo una organización más que solicitó en mesa de partes la inscripción de una fórmula presidencial. Se trata del Frente Cívico Nacional Blanco y Rojo del Perú.

“Desde el punto de vista jurídico, el señor de mesa de partes no tiene autoridad para rechazar alguna solicitud de algún interesado que invoque ser representante de una organización política y adjunte los documentos con la pretensión de querer acreditar que tiene esa condición. Ya el jurado electoral, una vez que recibe esa solicitud, procede a emitir un pronunciamiento de carácter formal”, explica a El Comercio Luis Carrasco, presidente del JEE Lima Centro 1 respecto a los casos de Todos por el Perú y el citado frente, que no está reconocido oficialmente por el Registro de Organizaciones Políticas.

En tanto, también se presentaron otras 35 listas de candidatos al Congreso por la jurisdicción de Peruanos en el Extranjero y postulantes al Parlamento Andino, de acuerdo a las competencias de dicho JEE.

Como informó este Diario, el lunes, si bien la secretaría general del JNE recalcó que las solicitudes se presentan obligatoriamente de manera no presencial o digital a través de las plataformas Declara y el Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes Electrónicos, decidió permitir que los personeros de los partidos presenten requerimientos de forma física en los JEE en escenarios particulares.





Siguen los problemas en Todos por el Perú

Desde Todos por el Perú, Áureo Zegarra manifestó a este Diario: “No estamos en carrera electoral por el tema de lavado de activos en el que está el partido, estamos transparentando todo”. Ello en referencia a las diligencias preliminares en las que está involucrada la agrupación por decisión del equipo especial Lava Jato.

Consultado por las elecciones internas que tuvo la agrupación, dijo que en ellas debieron de haber participado —según el estatuto— unos 50 dirigentes de la asamblea y no los 12 delegados que lo hicieron. “Nosotros no hemos sido convocados a esa votación […] ¿Qué democracia interna va a ser eso? Eso ha avalado la ONPE”, indicó. En dichos comicios, empero, fue electo Fernando Cillóniz como candidato presidencial.

En la víspera, el presidente del JEE Lima Centro 1, Luis Carrasco, informó que un grupo de Todos por el Perú presentó el lunes una solicitud a través de mesa de partes. Zegarra dijo no tener conocimiento, pero señaló que el JNE tendrá que realizar la evaluación.

Parte del escrito presentado por una facción de Todos por el Perú que respalda la candidatura presidencial de Fernando Cillóniz. (Captura)

Se trata, precisamente, de la fórmula presidencial que encabeza Cillóniz y que tiene a Jaime Freundt como candidato a la segunda vicepresidencia. En comunicación con El Comercio, este último explicó que la solicitud fue presentada a través de la Mesa de Partes Virtual del JNE —otro sistema— por el personero alterno Percy Cárdenas, porque el titular Jean Carlo Zegarra “no quiere presentar la lista” ni brindar los accesos al sistema Declara y al SIJE-E.

Asimismo, en dicho grupo de Todos por el Perú son conscientes de que los JEE declararían improcedentes las listas —como ya ha ocurrido con la nómina al Congreso por Lima—, por lo que esperan que el pleno del JNE resuelva las apelaciones respectivas basándose en el derecho a la participación política.

Este Diario también intentó comunicarse con dirigentes de Perú Nación, pero no fue posible.

Contigo: “Hubo un problema con la plataforma”

¿Qué pasó con dichos partidos políticos? Gilbert Violeta, presidente de Contigo, explicó a El Comercio que “ha existido un problema con la plataforma virtual” del JNE para cargar los datos de los miembros de la fórmula presidencial y de los candidatos al Congreso. En este último caso, salvo en Lima, pues sí aparece dicho registro.

“Hoy el personero está presentando un recurso para que sea reconsiderado. El problema es que en esta oportunidad todo ha sido de manera virtual y remota, en un sistema lento y burocrático”, consideró.

“Tenemos todos los papeles en físico y en USB. El sistema se colgaba”, añadió.

Carlos Portocarrero, personero legal del partido, añadió que hacia la tarde se presentaría algún recurso, y ratificó que el sistema electrónico para inscribir las listas estaba lento.

Cabe recordar que el JNE habilitó la posibilidad de que los personeros de los partidos acudan a los JEE a presentar físicamente sus solicitudes.

Captura de pantalla de una de las páginas de sistema DECLARA del JNE, en donde se registran las hojas de vida de los candidatos para las elecciones del 2021. (Foto: Difusión / El Comercio)





La última palabra

El experto en temas electorales Jorge Jáuregui manifestó que, en el caso de Contigo, no encuentra fundamento para que tanto el JEE Lima Centro 1 o el pleno del JNE —si el caso llega a dicha instancia final— declaren fundada una impugnación cuando se ha excedido el plazo para la solicitar la inscripción de listas.

“El plazo para entrar al SIJE-E empezó el 10 de diciembre hasta el 22. No es razonable que el partido haya esperado la última hora para ingresar. En todo caso, corresponde evaluar los argumentos al JEE, probablemente haya un recurso de reconsideración o una apelación ante el JNE. Tendría que considerarse que hay una fecha límite establecida”, apuntó.

Respecto al caso de Todos por el Perú, Carrasco explicó el martes que “hay dos personeros, pero solo uno registrado en Declara, no podemos registrar a dos personeros por partido. El otro invoca que tiene derecho, ha registrado su solicitud por la ventanilla de mesa de partes virtual, que no es ni Declara ni el Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes Electrónicos”.

El JNE es el máximo tribunal electoral del país. (Foto: Difusión)

Sin embargo, consideró que el caso tendría que ser resuelto en última instancia ante el pleno del JNE. “Todos tienen el derecho de participación política y, de pronto, en las impugnaciones que estarán pendientes de resolver, según el caso, ya se definirá quién es el personero que tenga el derecho”, mencionó.

Para Jáuregui, si la elección interna de Todos por el Perú ha sido realizada por una facción no reconocida por el Registro de Organizaciones Políticas —la presidencia ratificada es la de Áureo Zegarra— “deviene en nula”

“Finalmente, tienen que respetar lo que resuelva el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es el máximo tribunal electoral peruano [...] Todo esto apunta a pensar que tendría que ser declarada improcedente a nivel incluso del pleno si es que los dirigentes que forman el órgano electoral del partido no son los que están inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas. Por ser una persona jurídica, no es que cualquier persona puede irrogarse la condición de representante legal, tiene que haber una validez. Para eso existe el registro, para determinar quiénes son los representantes”, explicó.

Las fórmulas presidenciales que solicitaron su inscripción

Al cierre del plazo para solicitar las inscripciones de fórmulas presidenciales, estas son las registradas respecto de partidos políticos con inscripción vigente y uno en vías de inscripción. Entre los candidatos están un expresidente de la República, Ollanta Humala; dos actuales congresistas, Daniel Urresti y José Vega; y nueve exparlamentarios.

PARTIDO POLÍTICO CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA CANDIDATURA A LA PRIMERA VICEPRESIDENCIA CANDIDATURA A LA SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 1. Victoria Nacional George Forsyth Patricia Arévalo Jorge Chávez 2. Partido Morado Julio Guzmán Flor Pablo Francisco Sagasti 3. Juntos por el Perú Verónika Mendoza José de Echave Luzmila Ayay 4. Fuerza Popular Keiko Fujimori Luis Galarreta Patricia Juárez 5. Podemos Perú Daniel Urresti María Teresa Cabrera Mariano Portugal 6. Acción Popular Yonhy Lescano Gisela Tipe Luis Alberto Velarde 7. Avanza País Hernando de Soto Corine Flores Jaime Salomón 8. Somos Perú Daniel Salaverry Matilde Fernández Jorge Pérez 9. Partido Nacionalista Peruano Ollanta Humala Ana María Salinas Alberto Otárola 10. Alianza para el Progreso César Acuña Carmen Omonte Luis Iberico 11. Partido Popular Cristiano Alberto Beingolea Lucía Ledesma David Vera 12. Perú Libre Pedro Castillo Dina Boluarte Vladimir Cerrón 13. Unión por el Perú José Vega Haydee Andrade Daniel Barragán 14. Democracia Directa Andrés Alcántara Elena Ascarza Javier Espinoza 15. Renacimiento Unido Nacional Ciro Gálvez Sonia García Claudio Zolla 16. Partido Aprista Peruano Nidia Vílchez Iván Hidalgo Olga Cribilleros 17. Frente Amplio Marco Arana Leyla Berrocal Magno Ortega 18. Renovación Popular Rafael López Aliaga Neldy Mendoza Jorge Montoya 19. Perú Patria Segura Rafael Santos Victoria Paredes Andrés Reggiardo 20. Frente de la Esperanza 2021* Fernando Olivera Elizabeth León Carlos Cuaresma 21. Todos por el Perú Fernando Cillóniz Blanca Wong Jaime Freundt

* Partido que realizó elecciones internas e inscribió listas, pero aún está en vías de inscripción.

DATO:

— En el caso de las listas al Congreso por Lima se presentaron 21 solicitudes. El partido Contigo sí presentó candidaturas.

