La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó este jueves la lista definitiva de locales de votación para las Elecciones Generales 2021 de este 11 de abril. Ello tanto para el sufragio en el territorio nacional, como en el extranjero. Y, precisamente, es en este último caso en donde tanto funcionarios del ente electoral, como de la Cancillería peruana, reconocieron en los últimos días dificultades para la organización del proceso en medio de las restricciones por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En total, son 213 las ciudades del mundo en las cuales se desarrollará el proceso electoral peruano. “Algunas de ellas tendrán más de un local de votación, como el caso de Buenos Aires [Argentina], que utiliza más de 6 locales o Santiago [Chile], más de 5. La cifra definitiva de locales de votación la tendremos esta semana”, precisa Piero Corvetto, jefe de la ONPE, a El Comercio.

A nivel continental, es África en donde está la menor cantidad de electores hábiles, como ocurrió también en las elecciones parlamentarias extraordinarias del 2020. La mayoría de votantes son mujeres y tienen menos de 30 años, según datos del padrón electoral remitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Asimismo, en América está el principal volumen de peruanos aptos para votar. La mayoría, también mujeres y menores de 30 años. Aquí más detalle de los electores connacionales residentes en el extranjero (Fuente: JNE):

CONTINENTES Cantidad Hombres Mujeres Menores de 30 Mayores de 70 África 330 152 178 45 22 América 661.287 313.255 348.032 90.424 50.831 Asia 36.918 19.446 17.472 6.740 1.669 Europa 292.283 118.398 173.885 42.612 10.150 Oceanía 6.215 2.671 3.544 627 619

En cuanto a países, un caso particular se da en Venezuela. Si bien el padrón consigna a 19.711, no se instalarán mesas de sufragio. Por ello, los peruanos que no votarán o no podrán ejercer como miembros de mesa no serán considerados como omisos. Cabe recordar, además, que según determinó la Ley N° 28859 del 2006, ya no aplica la sanción con multa para los connacionales en el exterior por la omisión del sufragio.

Corvetto también se refirió al asunto durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso el último miércoles. “Hace varios procesos electorales que no podemos hacer elecciones en Venezuela”, apuntó.

En tanto, recordó que el 11 de abril, día de los comicios en el Perú, también habrá segunda vuelta en las elecciones generales de Ecuador, mientras que en Chile se elegirá a alcaldes, gobernadores regionales e integrantes de la asamblea constituyente encargada de redactar la nueva Constitución de dicho país.

Estos son los países con más de 10.000 electores peruanos a nivel mundial:

PAÍS NÚMERO DE MESAS NÚMERO DE ELECTORES Estados Unidos 1.044 309.602 España 514 152.212 Argentina 480 143.189 Chile 392 117.140 Italia 321 94.590 Japón 119 34.076 Venezuela — 19.711 Canadá 68 19.271 Brasil 59 16.341 Francia 37 10.270

Además, se ha publicado la lista definitiva de miembros de mesa. El estipendio de S/120 también estará destinado para los peruanos que desempeñen tal rol en el exterior, que de acuerdo a la ONPE serán 20.580 en 3.440 mesas electorales a ubicarse en los locales de votación.

Hasta la semana pasada, había 119 locales asegurados, entre propios de los consulados y alquilados, mientras que se estaba a la espera de la confirmación de otros 53 en los próximos días. Esto según ha explicado el embajador Vitaliano Gallardo Valencia, director general de Comunidades en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante su participación en una sesión de la Comisión de Constitución del Parlamento.

Al respecto, vale precisar que la organización de las elecciones en el exterior están a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuánto presupuesto demandará dicha tarea? A esto se refirió en la misma sesión de la semana pasada Elizabeth Astete, quien por entonces aún se desempeñaba como canciller: “Un total de 29 millones de soles han sido destinados a la organización del presente proceso electoral en el exterior. No obstante, en razón a las situaciones especiales que demanda la pandemia, se ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas un monto adicional por 8 millones de soles, que está pendiente de respuesta”.





Las dificultades en el camino

Si bien la Cancillería es la encargada de organizar las elecciones generales en el exterior, desde la ONPE se hace seguimiento a dicho proceso y se está en constante comunicación con el ministerio, indica Corvetto a este Diario.

Respecto a las dificultades para concretar los comicios en el extranjero, mencionó: “Para este proceso electoral, en particular: la disposición de locales de votación y la autorización de los gobiernos para adelantarnos un permiso, ya que no están en condiciones de saber cómo se desenvolverá la pandemia hacia abril. Y un inconveniente al que se enfrentan los consulados en todas las elecciones es el de poder abrir las mesas de sufragio por la ausencia masiva de miembros de mesa, por lo que en la mayoría de situaciones tienen que fusionarlas”.

Al mismo asunto se refirió durante su participación en la Comisión de Constitución del Parlamento. Mencionó que la cancillería tendrá que hacer un esfuerzo mayor para poder conseguir locales de votación en los países que tienen presencia de connacionales.

“Cuando el número de connacionales es muy pequeño, lo puede realizar en sus propias oficinas. En algunas ciudades esto resulta imposible, tienen que alquilar coliseos, centros de votación muy grandes y esto tiene un costo”, advierte.

Las elecciones generales en el Perú se realizarán el próximo 11 de abril. Las medidas sanitarias de la ONPE se aplicarán tanto en el Perú, como el extranjero. (Foto: Andina)

Al respecto, además de dar cuenta de los 29 millones de soles como presupuesto, la excanciller Astete precisó en la misma comisión legislativa que las oficinas consulares ya cuentan con la aprobación de los recursos para el acto electoral, y están concretando los alquileres de los locales en la medida que se obtienen los permisos necesarios vinculados a la emergencia sanitaria. Sin embargo, también advirtió otras dificultades o situaciones particulares a propósito de la pandemia.

Por ejemplo, señaló que se ha solicitado a las misiones diplomáticas realizar las gestiones necesarias a fin de que se incluya a los miembros de mesa en los planes de vacunación de los distintos países. “Dependemos en muchos casos de la buena voluntad, disposición y posibilidad que tenga cada país […] Las limitaciones en el desplazamiento de los electores son otros de los elementos observados que requerirán de una gestión cercana con las autoridades locales y nacionales, y los estados receptores de nuestra población migrante”, apuntó.

Además de las complicaciones para la obtención de permisos en los Estados receptores, “lo que dependerá de la evolución de la pandemia”, la excanciller indicó que también hay “dificultades para el alquiler de locales idóneos por falta de oferta, elevados costos, infraestructura insuficiente para albergar a un importante número de connacionales respetando las medidas de distanciamiento”.

Entre otras complicaciones, están el temor al contagio y las variantes del coronavirus en los distintos países, la movilidad para que los peruanos puedan llegar a su centro de votación o falta de personal de apoyo. Resaltó también la necesidad de trasladar las actas electorales de manera oportuna.

El riesgo del ausentismo

En las últimas elecciones generales y los comicios parlamentarios extraordinarios del 2020, el ausentismo del votante peruano en el exterior se ha incrementado. La situación actual por la pandemia del coronavirus (COVID-19) y las dificultades mencionadas pueden incidir aún más en ese fenómeno, según reconoció la propia excanciller.

“Todo lo señalado podría llevar a un ausentismo, ya que puede haber dificultades para la instalación de algunas mesas. A ello se suma el hecho de que desde el 2011 a la fecha se viene detectando una tendencia a una menor participación en los comicios. Y esto podría acentuarse en esta difícil coyuntura”, manifestó.

Por ello, sostuvo que, junto a la ONPE, se han estado desarrollando “medidas imaginativas” para promover la mayor concurrencia de los electores y, a su vez, evaluando cómo realizar la transferencia de S/120 a los miembros de mesa. “En el exterior, ese camino podía resultar complicado en la medida que algunos peruanos no tienen cuenta bancaria o podría suponer un costo de transferencia no previsto, entre otros problemas que pudieran surgir”, señaló sobre el último punto.





En marzo del 2019, el informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que presidió Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, advirtió que “el ausentismo electoral es más pronunciado en el extranjero debido a los mayores obstáculos que los ciudadanos peruanos deben afrontar para ir a sufragar”. Entre estos, que el Ministerio de Relaciones Exteriores no cuenta con oficinas en todas las ciudades con peruanos residentes, por lo que estos tienen que viajar o correr el riesgo de perder una jornada laboral por ir a sufragar.

En esa línea, una de las medidas propuestas en el informe es implementar gradualmente el voto postal. A esto se refirieron Corvetto y el embajador Gallardo, recordando que es una discusión pendiente y con una reglamentación aún inexistente. De otro lado, en cuanto al voto electrónico no presencial, coincidieron en que es inaplicable por falta de una auditoría que genere confianza.

El exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, recordó que a los peruanos en el exterior que no voten ya no se les cobra multa a partir del 2006 por la Ley 28859. Recalcó, además, que seguramente los gobiernos de Chile o Ecuador alquilarán locales para los procesos electorales que desarrollarán el 11 de abril, por lo que encontrar uno para los peruanos podría ser complicado, sobre todo en el país del sur.

“La participación que antes era alrededor de 60% cayó a 20%. Ese es un problema […] La probabilidad de que la participación baje es alta. Si ya era el 20%, esto puede bajar considerablemente”, sentenció.

Aunque con esas dificultades, el proceso hacia el 11 de abril sigue su curso para que los peruanos residentes en el extranjero elijan a dos representantes.

La Cancillería contempla como fases de la organización del proceso: el despliegue del material electoral, que se iniciará el 21 de marzo a través de una empresa de mensajería; la celebración del acto electoral (11 de abril y eventual segunda vuelta el 6 de junio); y repliegue del material electoral.

Para esta última etapa, la ONPE desarrolla un software para enviar las actas electorales a través de imágenes escaneadas, y así reducir el procesamiento de las mismas. Las versiones originales serán enviadas por valija diplomática.

Fuentes de la ONPE precisaron que la información respecto a la cantidad de locales de votación, para el proceso en el extranjero, se actualizará durante el día.

