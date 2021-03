Conforme a los criterios de Saber más

El Comercio le planteó cinco preguntas fundamentales a los candidatos Yonhy Lescano, de Acción Popular; George Forsyth, de Victoria Nacional; Rafael López Aliaga, de Renovación Popular; Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; y Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú. López Aliaga no respondió las preguntas, pero los otros postulantes sí lo hicieron. Aquí está el resultado:

Pregunta 1: En Europa ya se habla de una tercera ola y ya se aplican nuevos confinamientos y cuarentenas. ¿Qué medidas de confinamiento aplicaría si se produjera una tercera ola y qué lo diferenciaría de las que se han aplicado hasta ahora? ¿Qué está primero, la salud o la economía?

Yonhy Lescano - Acción Popular

Sobre asuntos de salud y vida de los peruanos no podemos hacer pronósticos.

La pandemia, si continúa, debe enfrentarse vacunando a los peruanos lo más antes posible. Se debe pedir a los laboratorios, conforme a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que las vacunas se hagan en los países que también tienen laboratorios que pueden fabricarlas.

Con eso se evitaría más lamentables muertes. Si se hace eso, los peruanos estarán protegidos y ya no habrá necesidad de confinamientos. Las otras medidas se tomarán evaluando la situación y se determinará si hay necesidad o no de confinamientos.

George Forsyth - Victoria Nacional

La vida es lo principal, pero no hay vida sin garantizar ingresos. El bienestar de los peruanos está en el centro de nuestro plan de gobierno.

Eso incluye buena salud y buenos ingresos para la gente. No podemos poner a elegir a los ciudadanos entre morir por el COVID-19 o de hambre. Debemos hacer todo lo posible para evitar la tercera ola o disminuir sus consecuencias al mínimo. Necesitamos estar preparados y la vacunación masiva es esencial para frenar los contagios.

Nuestro compromiso es vacunar al 100% de la población antes de fin de año. En paralelo, necesitamos asegurar oxígeno gratuito para quienes lo necesiten construyendo plantas de oxígeno y comprando también en el extranjero si hace falta.

Ya hemos visto los estragos de los confinamientos. Lo que hemos observado en el Perú es que se han hecho de manera irresponsable. Las cuarentenas están hechas para evitar el colapso del sistema de salud y fortalecerlo, pero como ya sabemos nada de esos se ha hecho.

Si es que debemos retornar a confinamiento, debemos iniciar en sectores que permitan el teletrabajo y cualquier decisión debe hacerse con criterio científico para demostrar qué actividades exponen peligro de contagio. Las decisiones que se han tomado han sido improvisadas y como consecuencia se han perdido más de 3 millones de empleo y aumentado la pobreza y sin disminuir el contagio y los fallecidos.

Keiko Fujimori - Fuerza Popular

La estrategia de cuarentenas ha fracasado. El Estado no salvó ni la salud ni la economía.

Nosotros planteamos una nueva estrategia para salvar vidas y rescatar la economía: Perú Abierto. Después de organizar una respuesta sanitaria eficiente, trabajaremos en tres campos fundamentales:

Vacunas abiertas: sumaremos a la empresa privada, gobiernos locales y regionales en la gran tarea de comprar y aplicar la vacunas. Economía abierta: con nuevos horarios y protocolos abiertos, sacando adelante los grandes proyectos mineros, con una verdadera promoción de la agricultura moderna, abriendo el turismo con grandes incentivos, generando empleo y motivando el emprendimiento. Programas sociales abiertos: repotenciando los grandes programas sociales de los años 90 como Cofopri, Pronaa, Pronamachs y Foncodes.

Verónika Mendoza - Juntos por el Perú

Vacunar con rapidez, asegurar oxígeno con más plantas, y aprovechando la capacidad privada.

Lo primero es salvar vidas: vacunar con rapidez, asegurar oxígeno con más plantas, centros de oxigenación temporal, aprovechando la capacidad privada, y fortalecer la atención primaria reabriendo postas y centros de salud. Las medidas de confinamiento se darán sobre la base de data científica e indicadores claros.

Pregunta 2: ¿Cuál es la primera medida que tomará ni bien llegue a Palacio de Gobierno?

Yonhy Lescano - Acción Popular

Primero la salud. Además, invertir en educación y agricultura

Lo primero es la salud; sin salud no hay recuperación económica. Eso es de sim- ple lógica. Invertir en educación, salud y agricultura, que son políticas de Estado. Se debe actuar con urgencia. Invertir en esas tres áreas será lo primero que se de- be hacer al ingresar al gobierno.

George Forsyth - Victoria Nacional

Mi gestión se caracterizará por actuar de inmediato y nosotros ya estamos preparados para la implementación.

Desde ya pueden descargar de nuestras redes y página oficial el plan de los primeros 100 días donde detallamos todas las medidas tanto en salud como en reactivación. Mi primera medida será declarar el agua en emergencia y velar para que todos los peruanos sean vacunados de manera gratuita antes de fin de año.

No hay reactivación económica sin salud. Garantizaré la compra de las vacunas y activaremos el COEN, y sumaremos al sector privado para acelerar la distribución y vacunación masiva. El sector privado debe comprometerse con toda su infraestructura, logística y transporte. Tienen clínicas, policlínicos y el personal, porque si seguimos con este ritmo de vacunación, como lo tenemos hoy, vamos a terminar en siete años de vacunar a toda la población peruana.

Desde el día uno, pondremos un equipo de destrabe de proyectos para que los S/28 mil millones en proyectos estatales paralizados por la burocracia logren generar los 3,5 millones de empleos que proponemos en los 5 años de gobierno. En lo específico, en los primeros 100 días crearemos 850 mil empleos temporales creando el nuevo Reactiva para informales, micro y pequeños empresarios.

Keiko Fujimori - Fuerza Popular

Controlar la pandemia, construir plantas de oxígeno y fortalecer la campaña de vacunación.

Cercar y controlar la pandemia, con la aplicación de 70 mil pruebas moleculares diarias, para identificar a los contagiados y sus familiares; construiremos plantas de oxígeno y se distribuirá gratuitamente con el apoyo de las FFAA. Además, se fortalecerá la campaña de vacunación nacional rápida en alianza con el sector privado, apoyo de los gobiernos regionales, sociedad civil, e iglesias.

Verónika Mendoza - Juntos por el Perú

Prioridades: vacunación, oxígeno, Internet y trabajo con el Plan Chamba.

Nuestras prioridades serán vacunación, oxígeno, Internet y chamba. Vamos a controlar la pandemia poniendo la vida en el centro, asegurar Internet con Educonecta y reactivar la economía con el Plan Chamba: 15 mil millones de transferencias directas a las familias, 30 mil millones de crédito a mypes y al agro, subir en 2% del PBI la inversión pública y 200 mil empleos temporales con obras rápidas.





Pregunta 3: ¿Cuál será su posición frente a la reforma del sistema privado de pensiones y de la ONP?

Yonhy Lescano - Acción Popular

En las AFP, que se compartan las pérdidas que sufren los afiliados. En la ONP, llegar a una remuneración mínima vital.

En el caso de las AFP, se debe hacer las reformas necesarias para que se compartan las pérdidas que sufren los afiliados en sus cuentas; y segundo, que se reduzcan sus comisiones.

En caso de la ONP, se debe conseguir paulatinamente que la pensión mínima sea igual a una remuneración mínima vital. Y luego reconocer los aportes de los a liados que no han alcanzado los 20 años de aportaciones, a través de una pensión recortada que estaba ya vigente antes del régimen fujimorista y evitar así que los trabajadores no queden burlados y desamparados.

George Forsyth - Victoria Nacional

Las AFP y la ONP deben garantizar que los ciudadanos cuenten con recursos para su jubilación.

La ONP se tiene que reformar. No puede ser que aportes toda la vida, pero si te faltan unas cuotas no recibas nada.

AFP: no puede ser solo un negocio de privados. Debe ser un servicio que le garantice a los ciudadanos un retiro digno. Se debe también revisar que no haya sobrecostos ni comisiones sin sentido que afecten el bolsillo de los peruanos.

Por eso, nuestra visión es que la ONP se convierta en una AFP Pública. Que las cuentas de cada contribuyente se individualicen y que puedan ser invertidas para que generen rentabilidad. Así añadimos una competencia al sistema privado y mantenemos la autonomía estatal.

Keiko Fujimori - Fuerza Popular

Un país donde predomina el empleo informal tendrá siempre un sistema previsional débil y precario.

Ajustes sí, pero sin populismos. Cualquier sistema de pensiones solo tiene éxito si se basa en un gran número de afiliados. Por ello, crearé la mayor cantidad de empleo formal y productivo y, de esa manera, aumentar el número de contribuyentes a los sistemas previsionales para que esto haga posible tener ahorros previsionales robustos que permitan pensiones dignas y solventes.

Verónika Mendoza - Juntos por el Perú

Duplicaremos el monto y el número de beneficiarios de Pensión 65.

Todos los adultos mayores deben tener una pensión digna, así que duplicaremos el monto y el número de beneficiarios de Pensión 65, priorizando a 300 mil mujeres. Vamos a terminar con los abusos de las AFP y asegurar que la ONP pague pensiones justas desde los 10 años de aportes.

Pregunta 4: ¿Quién será su primer ministro y quiénes integrarían su Gabinete? ¿Nombraría a los mejores cuadros sin importar su partido político o solo serán miembros de su agrupación?

Yonhy Lescano - Acción Popular

Serán ocupados por militantes de Acción Popular y por independientes.

Los cargos ministeriales serán ocupados por militantes de AP e independientes. Los nombres se van a determinar posteriormente. Pero hay varias personas que pudieran asumir el premierato, entre ellos Francisco Miró Quesada, profesor universitario y militante de AP. Precisar los nombres del Gabinete no corresponde en estos momentos. Nosotros siempre esperamos los resultados electorales.

George Forsyth - Victoria Nacional

Nombraremos a las personas más preparadas para el cargo.

Que no solamente tengan conocimientos técnicos y experiencia en el sector público, si no que tenga una trayectoria intachable. Que no tenga acusaciones por corrupción, necesitamos a los mejores que amen al país y apuesten por el gran cambio.

En el partido hay mucha gente preparada, como Jorge Chavez y Patricia Arévalo. Tenemos el mejor plan de gobierno elaborado por más de 60 especialistas en las diferentes problemáticas del país. En el partido hay gente preparada, pero estamos abiertos a nuevas propuestas y nuevos caminos para llegar a nuestras metas.

Garantizaremos la paridad entre hombres y mujeres en el gabinete ministerial.

Keiko Fujimori - Fuerza Popular

No es necesario asumir el cargo para demostrar con hechos la actitud que tiene un candidato a la presidencia.

En mi caso no he dudado en convocar a gente reconocida y muy capaz, aun cuando muchos de ellos hayan sido críticos del fujimorismo. Es momento de unir, no de dividir. Es por eso que convocaré un gabinete abierto a los mejores profesionales y las personas más capaces para volver a rescatar nuestro país. No importa de dónde vengan, lo indispensable es que tengamos la misma meta.

Verónika Mendoza - Juntos por el Perú

La gestión pública será con los mejores cuadros comprometidos con un cambio.

Los ministros se designan cuando se asume la presidencia. La gestión pública a todo nivel recaerá en los mejores cuadros comprometidos con un cambio verdadero, sin considerar fronteras partidarias.

Los círculos íntimos de siete candidatos: ¿quiénes son las personas de confianza de los aspirantes a la presidencia?

Pregunta 5: ¿Cómo garantizaría que su partido no cope los cargos públicos y aumente la planilla estatal?

Yonhy Lescano - Acción Popular

Nunca hice aprovechamiento de mi cargo como autoridad elegida por el pueblo.

No se va a copar la administración pública, nunca hice acciones de aprovechamiento en mi vida como autoridad elegida por el pueblo. Eso garantiza que no habrá copamiento. Siguiendo las palabras del presidente Belaúnde: trabajar y dejar trabajar.

George Forsyth - Victoria Nacional

No voy a llegar a la presidencia a pagar favores políticos. En el Estado deben estar los mejores, no los recomendados de partidos.

Queremos un Estado ágil, eficiente y productivo. Eso significa que debemos de cuidar los gastos y requerimos que los funcionarios actúen con celeridad y profesionalismo.

Nuestro objetivo principal es simplificar el Estado, hacerlo más eficiente y no aumentar las planillas. Vamos a hacer un trabajo de reingeniería para optimizar el trabajo público. Identificaremos a los malos elementos corruptos que impiden la ejecución de obras o reciben coimas para favorecer en una concesión, esos serán reemplazados por personas íntegras de inmediato.

Keiko Fujimori - Fuerza Popular

Estamos convencidos que el Perú requiere de un gobierno eficaz pero también eficiente.

Si bien es indispensable contar con el talento de muchos peruanos, es también necesario que sea en la justa medida de las necesidades. El fujimorismo demostró en la década de los 90 que convocó a un excelente grupo de técnicos para hacer las grandes reformas y realizó todos los ajustes necesarios para modernizar y agilizar el aparato del Estado.

Verónika Mendoza - Juntos por el Perú

Los cargos deben tener como regla concursos públicos objetivos y transparentes.

Para nosotros la función pública es un servicio. Los cargos deben tener como regla concursos públicos objetivos y transparentes. Nuestro plan de gobierno plantea eliminar privilegios y discriminaciones, combinando eficiencia en el servicio al ciudadano y derechos laborales de los servidores públicos.