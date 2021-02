Conforme a los criterios de Saber más

La mayor experiencia de Yonhy Lescano con el sector público ha sido su carrera parlamentaria. Una radiografía de su agenda legislativa permite conocer los principales intereses del candidato presidencial de Acción Popular, que ahora se ubica en los primeros lugares de las preferencias electorales.

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio revisó los expedientes legislativos virtuales y detectó que, en sus 18 años como legislador, Lescano presentó 676 proyectos de ley, de los cuales solo el 18% se convirtió en norma. Lescano presentó 10 veces más iniciativas que Mauricio Mulder (Apra) y tres veces más que Javier Velásquez Quesquén (Apra), ambos con igual cantidad de años en el Parlamento.

Sin filtros

Un proyecto de ley requiere al menos cinco firmas para ser presentado. Víctor Andrés García Belaunde, colega de bancada de Lescano, reveló a este Diario que en la bancada de AP existía un acuerdo para firmar todos los proyectos, incluso cuando estuvieran en desacuerdo.

“Si presentaba un proyecto de castración química y yo no lo firmaba, mañana podía salir a decir que no estaba de acuerdo con un proyecto mío. Para evitar esos problemas, acordamos que firmábamos todo lo que se presentaba”, dijo. Sobre el alto número de proyectos de Lescano, García Belaunde anotó: “Hacía muchos proyectos de necesidad, populistas puede haber algunos […] pero es muy difícil saber qué leyes son de él. El de gratificaciones era mío, él no estaba de acuerdo, pero al final se unió, porque se dio cuenta de que era conveniente”.

Lescano aseguró estar contento con toda su producción, pues los proyectos que se convirtieron en ley “benefician hoy en día a miles de peruanos”. Cuando se le consultó si no hacía mea culpa por algunas de sus iniciativas, respondió: “He puesto mucha objetividad, interpretando la realidad del país. Hay temas que se quedaron pendientes como la castración química, porque el fujiaprismo se unió con la izquierda en venganza contra mí”, dijo.

Elaboración: EC Data. Infografía: Jean Izquierdo.

Pensiones

Lescano ha intentado legislar en diversos sectores. Tiene un proyecto para la reestructuración del fútbol profesional (2008), para prohibir la difusión de pornografía en Internet (2016), y para regular el nacimiento confidencial, conocido como “cunas salvadoras” (2016).

Pero su principal agenda siempre fue la regulación del sistema de pensiones. Este interés se mantiene hasta ahora, pues al revisar su plan de gobierno se aprecia que Lescano dedica cuatro hojas a este apartado, algo que no tiene otro candidato. Su mayor énfasis ha sido en la libre desafiliación del sistema privado de pensiones, tema por el cual ha presentado hasta cuatro iniciativas en tres períodos legislativos distintos.

Para Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), en los proyectos de Lescano existe “un sesgo notorio hacia la erosión del sistema y la desacumulación de ahorros previsionales”. Dijo compartir su preocupación por los afiliados de la ONP, pero en el resto de casos, su impresión es que Lescano puso el foco en el tema equivocado.

“El sistema de pensiones tiene muchos problemas, pero por lejos el central es el pobre nivel de aportes previsionales a causa de la alta informalidad y la baja productividad del trabajador promedio. Mientras no se corrija eso, cualquier otra reforma es muy limitada, y ahí no veo mucha atención del excongresista a pesar de las decenas de proyectos. Los proyectos propuestos, más bien, tratan de ‘corregir’ en muchos casos problemas que no son problemas, y que terminan por hacer más daño a un sistema que ya carga con varias limitaciones”, explicó.

De haber podido reelegirse para el período 2020-2021, Lescano probablemente hubiera aprobado varios de sus proyectos encarpetados, aliado a la actual bancada de Podemos Perú.

Elaboración: EC Data. Infografía: Jean Izquierdo.