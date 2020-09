Conforme a los criterios de Saber más

Hace solo un año y medio, el dúo más visible a nivel de gestión municipal -George Forsyth, al frente de la Alcaldía de La Victoria, y Susel Paredes, a cargo de la Gerencia de Fiscalización- recorría las calles del distrito en uno de los tantos operativos que impulsaron para “ordenar” su jurisdicción.

Ya no caminan juntos. A fines del 2019, Susel Paredes se alejó de La Victoria y asumió el área de Fiscalización, Control y Sanidad de la Municipalidad de Magdalena. Y todo indica que serían rivales políticos en la campaña electoral del 2021. Con pocos días de diferencia, se conoció que Paredes se inscribió en el Partido Morado y Forsyth en Restauración Nacional, que se llamará Victoria Nacional o Victoria Perú.

Durante un año, enfrentaron en equipo el reto de poner orden en el distrito victoriano, que se había sumergido en la corrupción, las mafias, la inseguridad ciudadana y la informalidad.

Equipados con chalecos antibalas y hasta cascos, su ‘caballito de batalla’ —de alguna manera— fue el emporio comercial de Gamarra, donde se prohibió el comercio ambulatorio en un intento por recuperar los espacios públicos.

“Vamos a hacer lo justo, aplicar la ley y recuperar el principio de autoridad. Estamos empezando por el emporio de Gamarra y seguiremos avanzando”, afirmó Susel Paredes a inicios de la gestión municipal.

Susel Paredes fue convocada por George Forsyth para laborar en fiscalización en la Municipalidad de La Victoria ni bien asumió su gestión en enero del 2019. (Foto: Piko Tamashiro / GEC)

El trabajo que emprendieron fue de alto riesgo, y trajo consigo múltiples amenazas en contra de ambos. “No es fácil estar en tu oficina, que venga la Policía y que te dé un sobre lacrado, lo abras y te digan: ‘están planeando un atentado contra tu vida’. Son tantas amenazas (de muerte) que ya perdí un poco la cuenta”, indicó Forsyth en una entrevista con Latina en abril pasado.

Ambos trabajaron siempre de la mano. Pero luego de un arduo año de gestión, Susel Paredes presentó sorpresivamente su renuncia a fines de diciembre a la Gerencia de Fiscalización. No se conocieron muchos detalles sobre su salida. Forsyth negó alguna pelea.

“Ella para nosotros no es una trabajadora nomás, es una real amiga, la considero muchísimo (...) Le deseamos todo lo mejor en todos los retos que quiera enfrentar en un futuro. Seguramente está viendo distintas opciones para el crecimiento personal de ella”, expresó el alcalde de La Victoria a la prensa.

Luego, Paredes pasó a liderar la Gerencia de Fiscalización, Control y Sanidad de la Municipalidad de Magdalena. Semanas después, reveló estar “dolida y molesta” con Forsyth por un procedimiento administrativo disciplinario que se abrió en contra de ella el 18 de diciembre a raíz de unas declaraciones que dio sobre la excongresista Rosa Bartra.

“Me niego a pensar que George, a quien considero mi amigo, haya hecho esto como una venganza. No lo creo en absoluto porque nos hemos ido muy bien (cuando renuncié al cargo)”, dijo entonces Paredes.

¿Un encuentro en campaña?

A mitad de semana se confirmó lo que era un rumor varios días atrás. El aún burgomaestre se sumó a las filas de Restauración Nacional, partido fundado por exparlamentario Humberto Lay, y que ahora pasará por un cambio en su nombre y logo, según han señalado dirigentes.

Si bien no se ha anunciado su candidatura, pues es funcionario público, según fuentes de El Comercio el exarquero de Alianza Lima pasará incluso a dirigir la Comisión Política de la agrupación.

“Nosotros no estamos haciendo ninguna propaganda electoral. Yo no soy candidato. Por eso es que no corresponde ahorita hablar de temas electorales”, se excusó Forsyth ante la prensa.

George Forsyth: “No se ha hecho ningún proselitismo”

El abogado especialista en temas electorales, José Tello, explicó a El Comercio que, como funcionario, Forsyth no puede vulnerar el principio de neutralidad que debe regir en unas elecciones ya convocadas. Y detalló que tiene hasta el 11 de octubre para renunciar a su cargo, a partir de lo cual recién quedaría habilitado para hacer campaña.

“El alcalde George Forsyth está obligado por mandato del artículo 194 de la Constitución a renunciar al cargo seis meses antes de la elección; es decir, el 11 de octubre. Puede hacerlo antes. Pero necesariamente si va a postular a la presidencia tiene que renunciar”, comentó.

Ante ello, lo que procedería, agregó, es que se inicie el trámite de su vacancia, “pero por mandato constitucional” y no por las causales establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Acto seguido asume la dirección del municipio el “teniente alcalde, que es el primer regidor hábil”.

En otra vía, en la búsqueda de presentar “una plataforma de centro democrático” para los próximos comicios, el Partido Morado y Fuerza Ciudadana, agrupación que no tiene inscripción, suscribieron un acuerdo político. Susel Paredes se ha registrado como militante en la agrupación que lidera Julio Guzmán.

El @PartidoMorado NO hace fichajes de último minuto o se presta como vientre de alquiler. Aquí hacemos las cosas bien. Hemos cerrado un acuerdo político con @FzaciudadanaP para formar una plataforma de centro democrático que luchará contra el populismo en las elecciones 2021. pic.twitter.com/Ek6HZa2ibo — Julio Guzmán (@julioguzmanperu) September 25, 2020

Paredes sí ha adelantado públicamente que participará en las internas para formar parte de la plancha presidencial. No ha descartado ser también candidata al Congreso. “No es con Guzmán [el acuerdo], es con el Partido Morado”, acotó.

Golpes de campaña

En una entrevista con RPP, al ser consultada sobre su opinión respecto a Forsyth como eventual presidente del país, Susel Paredes refirió: “Mide su capacidad de ejecución [de Forsyth]. […] La capacidad de ejecución del año pasado. Cuánto ha ejecutado. Porque para gobernar un país como el Perú necesitas dos cosas: voluntad política y un par de buenos riñones para resistir los golpes cuando tomas decisiones".

"Y segundo, capacidad técnica para que no quede ni un sol en la caja y todo se invierta en la gente. Porque es un pecado que teniendo plata no se pueda gastar”, agregó.

Y en una entrevista con Latina, también dejó entrever una falta de “capacidad técnica” de quien sería su futuro contrincante. “Forsyth ha sido mi jefe, yo nunca voy a hablar mal de él. [...] Con su liderazgo político y mi capacidad técnica se logró liberar Gamarra. La diferencia entre Julio [Guzmán] y George [Forsyth] es que Julio ha sido alto funcionario del Estado y tiene, además de voluntad política, capacidad técnica”.

De acuerdo con datos del portal Transparencia Económica del MEF, la Municipalidad de La Victoria solo ejecutó en el 2019 el 69% de su presupuesto. A nivel de Lima, solo tres municipios, Jesús María, Lurín y Pueblo Libre, superaron el 90% ese mismo año.

Para el periodista y analista político Pedro Tenorio, “en un ambiente como el actual, en donde el votante quiere recetas efectivas”, tanto Forsyth como Susel Paredes “representan una gestión municipal de acción, aun cuando tampoco hayan estado a cargo de grandes presupuestos o hayan tenido que afrontar algún desafío de alcance nacional”.

Pero si bien las acciones a nivel distrital les han servido a ambos como “plataforma”, Tenorio remarca que esto ha sido “a escala reducida si se compara con los problemas que tiene el país”.

“En un ámbito nacional ya entran a tallar más cuestiones ideológicas, de agenda política propia y Susel Paredes tiene una visión política mucho más amplia”, expresó Tenorio.

El periodista también remarcó que la participación de George Forsyth y Susel Paredes es un reflejo de la necesidad que tienen los partidos, en su mayoría golpeados por diversos eventos, de presentar rostros nuevos en las elecciones generales.

“Y porque el voto siempre busca la novedad. Por eso es importante aparecer no solo renovado sino vender un poco la ilusión de que hay más gente que se suma y apoya. Por ejemplo, detrás de Guzmán tiene que haber caras nuevas para enfatizar que muchos lo han perdonado o le están dando una segunda oportunidad”, expresó.

Y, precisamente, en enero del 2020, tras conocerse la huida del líder del Partido Morado de un departamento en Miraflores, Paredes consideró que Guzmán debería ser sometido a un proceso disciplinario a la interna.

“El Partido Morado daría una gran muestra de democracia interna sometiendo a procedimiento ético y de disciplina a Julio Guzmán”, expresó en Twitter.





El Partido Morado daría una gran muestra de democracia interna sometiendo a procedimiento ético y de disciplina a Julio Guzmán. https://t.co/Yd1uzlNN1N — Susel Paredes (@suselparedes) January 21, 2020

Conforme avance la campaña y se acerque el plazo para las definiciones se conocerá a qué cargos postularían ambos políticos, y si el voto popular los respaldará.

