En pleno debate de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, el pasado lunes 9 de noviembre, la legisladora Yessica Apaza hizo su intervención en el Hemiciclo del Congreso portando una bufanda con el logo y los colores de su partido: Unión por el Perú, agrupación con la que además busca ahora llegar al Parlamento Andino en las próximas Elecciones Generales del 2021.

El caso de Apaza ha sido analizado por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2, despacho que ha concluido que la parlamentaria ha vulnerado la normativa sobre neutralidad que debe regir a nivel de autoridades en toda contienda electoral.

Yessica Apaza interviene en la sesión del pleno del Congreso

Así consta en la resolución N°00003-JEE-LIC2/JNE, en la que se precisa que Apaza “ha incurrido en infracción” contenidas en los numerales 32.1.2 y 32.2.4 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, referidos a “practicar actos de cualquier naturaleza que favorezca o perjudiquen a determinada organización política” y a “hacer propaganda a favor de alguna agrupación política”, respectivamente.

“[…] Dado que puede apreciarse que dicha congresista utilizó una bufanda con el símbolo a color de la agrupación política Unión por el Perú durante el debate en el hemiciclo parlamentario, siendo este un acto oficial del Congreso de la República”, menciona el JEE en su resolución de fecha 25 de noviembre.

“Asimismo, dicha congresista se encuentra participando en el proceso de elecciones internas de su organización política, en tal sentido este Jurado Electoral Especial considera que se han vulnerado las normas referidas a neutralidad en periodo electoral”, agrega.

Aunque sobre este último punto, ciertamente el JEE no se pronuncia sobre una eventual sanción a Apaza como precandidata al Parlamento Andino, sino tan solo emite un pronunciamiento en el extremo de su condición de autoridad. Esto pues argumenta que todavía no se han realizado las elecciones internas y tampoco se ha solicitado formalmente una inscripción.

“Dichas elecciones internas se desarrollarán bajo la modalidad de delegados a realizarse el día 06 de diciembre, por lo que no se tiene certeza de haber adquirido la condición de candidata toda vez que aún no ha sido incluida en una solicitud de inscripción de lista de candidatos presentada ante un Jurado Electoral Especial, no correspondiendo consecuentemente la apertura de un procedimiento sancionador sobre neutralidad”, se determina.

En la parte resolutiva, el JEE de Lima Centro 2 conviene, en consecuencia, en remitir el expediente al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al propio Parlamento, “para que procedan conforme a sus atribuciones”.

Para José Tello, abogado especialista en derecho electoral, el JEE “está haciendo un razonamiento muy apegado a la situación real”, pues efectivamente en esta etapa todavía no hay candidatos oficiales en las agrupaciones políticas.

Respecto a la situación de precandidaturas existe un vacío normativo, explicó. Mencionó que en caso de haberse inscrito oficialmente, esto podría haber conllevado a una sanción más gravosa para la legisladora de UPP.

“El Congreso lo más probable es que reciba el expediente y lo envíe a la Comisión de Ética para que evalúe esta inconducta que el Jurado Electoral Especial está advirtiendo”, expresó. En el caso de la contraloría y el Ministerio Público, Tello ve difícil un accionar concreto pues al ser legisladora Apaza cuenta con el antejuicio político.

Descargos

El Comercio se comunicó con la legisladora Apaza, quien dijo que no tenía conocimiento de la resolución emitida por el JEE de Lima Centro 2. Aseguró que el mismo día en que se debatía la vacancia contra Vizcarra recibió una visita en una sala contigua de artesanos de la región Puno, quienes le hicieron llegar dicho presente.

“De ahí corrí para el pleno. Si en algo he incurrido, pido las disculpas. Pero no ha sido un tema adrede, ha sido la visita de nuestros hermanos que nos han hecho llegar la problemática de la región y sobre todo el problema que tienen los artesanos y, bueno, ha sido un obsequio que ellos nos han dado y lo he tenido ahí. En este caso, el tema no fue a propósito”, expresó la parlamentaria.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que la Comisión de Ética aborde su caso, Apaza dijo que en su momento brindará sus descargos “y ellos tomarán la mejor decisión”.

