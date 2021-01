Conforme a los criterios de Saber más

#TúDecides. En los debates organizados por El Comercio esta semana participaron aspirantes tanto a las vicepresidencias como al Congreso de la República de un total de seis agrupaciones políticas: el Partido Popular Cristiano (PPC), el Partido Nacionalista, Fuerza Popular, Victoria Nacional, Alianza para el Progreso (APP) y Juntos por el Perú.

En el marco de las próximas Elecciones Generales 2021, cada uno de ellos expuso a la ciudadanía sus propuestas sobre la coyuntura que atraviesa el país, así como también otros temas relevantes, en un debate moderado por la periodista Ariana Lira.

A continuación, un recuento de las mejores frases que dejaron las tres polémicas organizadas por esta Casa Editora y en las que se hicieron presentes Lucía Ledesma, aspirante a la vicepresidencia por el PPC y al Congreso con el número 2 por Lima, y su par del Partido Nacionalista, Alberto Otárola, quien también se lanza al Parlamento con el número 5.

También lo hicieron Patricia Arévalo, quien postula a la vicepresidencia por Victoria Nacional y al Congreso con el 4 por Lima, y Patricia Juárez, aspirante a la vicepresidencia con Fuerza Popular y al Parlamento con el 2. Así como también Daniel Abugattás, candidato al Congreso por APP con el número 4; y Sergio Tejada, quien tienta el Parlamento por Juntos por el Perú con el número 5.





LAS FRASES MÁS DESTACADAS DE LA SEMANA:

PRIMER DEBATE - 12 de enero

Lucía Ledesma (PPC):

“Nosotros no estamos a favor del matrimonio de personas del mismo sexo. Sin embargo, respetamos la libertad de todos y sí creemos en la unión civil y en la convivencia que le da derechos a cada uno”.

Ledesma ocupa el número 2 en la lista de candidatos al Congreso del PPC. También es candidata a la primera vicepresidencia en la fórmula presidencial encabezada por Alberto Beingolea. (Foto: Jessica Vicente / GEC)

Alberto Otárola (Partido Nacionalista):

“Nosotros creemos en la igualdad de derechos y si la igualdad de derechos significa el reconocimiento civil de matrimonios entre personas del mismo sexo, así debe ser”.

Lucia Ledesma (PPC):

“Hay muchos de los que se han presentado que en algún momento han tenido alguna sentencia, pero ellos han cumplido y la norma no les impide postular. El JNE está determinando realmente quiénes son los que van a poder ir a la postulación al Congreso y quiénes no”.

Alberto Otárola (Partido Nacionalista):

“Son cuestionamientos que se están aclarando en la vía judicial [el Caso Odebrecht]. Estamos absolutamente seguros de que se va a demostrar la inocencia del presidente Humala y de la señora Nadine Heredia”.

Otárola postula al Congreso con el número 5 del Partido Nacionalista. Asimismo, es candidato a la segunda vicepresidencia en la plancha presidencial liderada por el expresidente Ollanta Humala Tasso. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)





SEGUNDO DEBATE - 14 de enero

Patricia Arévalo (Victoria Nacional):

“Si por flexibilidad laboral entendemos reducir derechos, creo que no. Hemos visto que ha pasado en Ica y en el norte por el tema de la Ley Agraria. Entrar por ahí me parece un terreno peligroso. Se puede hacer, por ejemplo, una remuneración pactada flexible, según regiones o zonas”.

Patricia Arévalo es candidata a la vicepresidencia en la fórmula que lidera George Forsyth. También postula al Congreso con la misma agrupación. (Foto: VIOLETA AYASTA / EL COMERCIO)

Patricia Juárez (Fuerza Popular):

“En Fuerza popular no estamos a favor de reducir de manera alguna los derechos laborales que se han conquistado. Sin embargo, estamos en una situación de crisis especial. Se han perdido aproximadamente 6′700.000 mil empleos y esto nos lleva a repensar”.

Patricia Arévalo (VN)

“Ver al expresidente Martín Vizcarra poniendo en sus redes sociales propiciando el uso de la ivermectina me hace dudar sobre la idoneidad sobre el manejo de esta pandemia, porque lo que uno piensa es que no ha habido criterios científicos para abordar un problema tan grave. Eso sin duda se tiene que investigar, pero con calma, sin duda, con objetividad”.

Patricia Juárez (Fuerza Popular):

“El manejo de la pandemia ha sido terrible. No solo lo decimos en el Perú, sino en todo el mundo. Realmente somos un ejemplo de lo que no se debió hacer, no solamente respecto al manejo de la salud, sino también de la economía”.

Patricia Juárez postula al Congreso con Fuerza Popular, agrupación con la que también está tentando la vicepresidencia en la fórmula que lidera Keiko Fujimori. (Foto: José Rojas Bashe / GEC)

Patricia Arévalo (VN).

“Hay una encuesta de Promsex, que es bastante fiable, según la cual el 19% de mujeres ha abortado alguna vez. Eso significa que hay 3 millones de mujeres que alguna vez en su vida han abortado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿meter presas a 3 millones de mujeres?”.

Patricia Juárez (FP)

“Nosotros estamos a favor de la vida, desde el momento de la concepción. Creemos que deben existir métodos de planificación familiar y educación en la escuela para prevenir estos problemas”.

Patricia Arévalo (VN)

“Es muy lamentable lo que ha pasado en el caso de este candidato [que tiene 16 sentencias] y, si realmente él ha mentido en su declaración jurada tendrá que dar un paso al costado […] No voy a defenderlo, pero también agrego que hay sentenciados en todos los partidos. El método efectivamente está fallando”.

Patricia Juárez (FP)

“Yo me siento orgullosísima de haber participado cuatro años sirviendo a la ciudad de Lima en la condición de teniente alcalde. Yo he visto al alcalde Castañeda trabajando, planificando el desarrollo de la ciudad, viviendo y soñando y señalando que siempre hizo mucho menos de lo que él soñó”.

TERCER DEBATE - 14 de enero

Daniel Abugattás (APP):

“Dada la crisis en la que nos encontramos en estos momentos, con una desocupación de alrededor de 5 millones de peruanos, debemos tener una política arancelaria agresiva en productos terminados, que significan uso intensivo de mano obra”.

Daniel Abugattás es candidato al Congreso de la República por el partido Alianza para el Progreso (APP). (Foto: César Campos / GEC)

Sergio Tejada (Juntos por el Perú)

“Debemos trabajar con el Ejecutivo programas de empleo temporal masivo, porque eso es lo que más rápido va a activar la economía. El tema de los bonos. La gente necesita los bonos para sobrevivir, pero se necesita que estos vayan de la mano con empleo”.

Daniel Abugattás (APP):

“Tenemos que pedir ayuda internacional. El Estado es incapaz de manejar la pandemia. Tiene que pedir ayuda urgente a las Naciones Unidas. El Perú es el peor país en el mundo en el manejo de la pandemia, ¿y quieren ahora, con incapaces, manejar a otros pillos que son los privados? Me parece un despropósito”.

Sergio Tejada (JP):

“Yo creo que sí, definitivamente. El sistema constitucional y legal le permite [al Estado] intervenir en las clínicas privadas y públicas. Yo no sé por qué el gobierno de Vizcarra fue tan tímido, tan temeroso, y buscó unos acuerdos que parece que no llegaron a nada”.

Tejada es candidato al Congreso con Juntos por el Perú. (Foto: José Rojas Bashe / GEC)

Daniel Abugattás (APP):

“Absolutamente en contra [de que el Congreso elija al TC, el BCR y al Defensor del Pueblo]. He sido partícipe y he cometido personalmente el error de apoyar en una oportunidad, o hasta en dos, a candidatos que, después, terminaron siendo tremendos forajidos”.

Sergio Tejada (JP):

“Efectivamente, como está diseñado ahora en la Constitución es una repartija. […] Podría ser una convocatoria con un concurso público en el que haya un equipo estable que haga los filtros profesionales y éticos, y que después el Congreso vote a un conjunto de candidatos que haya pasado los filtros”.

Daniel Abugattás (APP):

“No tengo la menor duda que la bancada actual de APP es un cero a la izquierda, eso lo he dicho en público, en privado, se lo he dicho al presidente del partido. Estoy totalmente en contra del accionar que ha tenido. Por otro lado, lo que yo he encontrado en Cesar Acuña es más la capacidad de gobernar que de manejar un Congreso”.

