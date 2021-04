Conforme a los criterios de Saber más

La última semana previa a las elecciones generales del 11 de abril arrancó con los distintos candidatos presidenciales retomando actividades públicas tras los feriados por Semana Santa, y con la mira puesta en afianzar algunas estrategias para los últimos días de campaña electoral. Resta un período clave y todos marchan a contra reloj.

Es en Victoria Nacional en donde el itinerario para la última semana de campaña ha tenido que ser reorganizado debido a que el candidato presidencial George Forsyth ha dado positivo a coronavirus. Otros candidatos como Yonhy Lescano (Acción Popular), Hernando de Soto (Avanza País) y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) cumplieron el lunes actividades en Lima, mientras que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) encabezaron caravanas al interior del país.

VN reformula estrategia final por enfermedad de Forsyth

Rennan Espinoza, jefe de campaña de Victoria Nacional, comentó a El Comercio que, ante lo ocurrido con Forsyth, se suspendieron los viajes programados a Pucallpa, Ica, Arequipa y Cusco; así como el cierre que se había previsto para el jueves en un mercado de la zona de Matute, en La Victoria, en donde esperaban “un gran recibimiento” al candidato presidencial.

Ante esa situación, el partido apuesta para el tramo final por reforzar la imagen de buen equipo. Los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente Patricia Arévalo y Jorge Chávez, serán ahora las figuras centrales en caravanas a realizarse en los conos de Lima y en el Callao.

En palabras de Espinoza, el objetivo es: “Sacar adelante mucho más de lo que hemos logrado hacer hasta ahora el equipo con el que cuenta George. No solo es George, tiene dos vicepresidentes de muy buen nivel. Hacer conocer a la población que la plancha presidencial es un equipo muy potente. George le pone la juventud, entusiasmo, ganas, ímpetu, intensidad; Jorge, la parte de la economía, el orden, el cuidado fiscal, la estabilidad; Patricia es el lado humano, social y cultural. Es un buen equipo, tal vez no hemos podido darlo a notar durante este proceso, pero valga esta situación que nos está pasando para que ellos puedan salir y la población conozca que George no está solo”.

Sin embargo, Arévalo, Chávez ni Jorge Nieto, cabeza de la lista al Congreso por Lima, tuvieron eventos públicos el lunes. “Estamos organizando la reestructuración del plan territorial”, comentó la primera, y adelantó que el domingo la jornada empezará con un desayuno electoral en el local del partido en Miraflores, donde esperan que Forsyth participe vía virtual. De igual forma, al recibir los primeros resultados por la noche.

Mendoza intensifica contacto con dirigentes sociales

Para los últimos días de campaña, desde el equipo de la candidata presidencial Verónika Mendoza se prevé la realización de caminatas y caravanas en distintas zonas de Lima. Por ejemplo, para este martes se ha hecho un llamado para que simpatizantes participen de la denominada “Jornada Nacional de Movilización Electoral”, que también incluye plantones, bicicleteadas y banderolazos entre las 8 a.m. y 8 p.m.

Además, se ha programado una caravana para el jueves en Cusco, región natal de Mendoza, como cierre de campaña nacional.

Roberto Sánchez Palomino, presidente de Juntos por el Perú (JP) y cabeza de la lista al Congreso por Lima, indicó a El Comercio que el partido está priorizando el contacto con dirigentes de sectores donde prevén que hay respaldo hacia la candidatura de Mendoza. Por ejemplo, organizaciones de canillitas, mototaxistas, ollas comunes, programas de vaso de leche, comedores populares, sindicatos, asociaciones de músicos, asociaciones de personas con discapacidad y otros gremios.

Como parte de esa tarea, Mendoza se reunió el lunes con líderes de organizaciones sociales del Callao, en donde suscribió el “Compromiso por el Agua Potable en el Perú” para asegurar que en su eventual gobierno se considerará al agua como un bien de servicio público y un derecho humano.

“Estamos intensificando el contacto con diferentes organizaciones, también estamos ordenando a nuestros miles de personeros que vamos a tener para la defensa de voto en el último tramo, que es clave”, agregó. Según dijo, al momento hay 25 mil personeros, a los que se está capacitando, aunque se apunta a alcanzar 30 mil.

Fujimori refuerza presencia territorial

En las elecciones generales del 2016, Keiko Fujimori obtuvo la mayor votación en regiones de norte de país, como Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. De igual forma, en Loreto. Precisamente, para esta última semana de campaña, la candidata presidencial de Fuerza Popular desarrolla una gira por las citadas jurisdicciones.

El último lunes, tras los feriados por Semana Santa, encabezó una caravana en Iquitos. Este martes estará en Tumbes y Piura, mientras que el miércoles partirá de esta última región hacia Lambayeque. Prevé retornar a Lima el jueves para participar de una caravana por el norte y sur de la ciudad a manera de cierre de actividades rumbo al 11 de abril.

Patricia Juárez, candidata a la segunda vicepresidencia, señaló a este Diario que se trata de una estrategia que busca reforzar la presencia territorial del partido. Así, mientras Fujimori está en el interior del país, ella, Nano Guerra García (candidato a la primera vicepresidencia) y los postulantes al Congreso por Lima desarrollan caminatas, bicicleteadas y caravanas en la capital:

“Estamos haciendo activaciones en diversos distritos con los candidatos. Ellos tienen segmentos y están trabajando. Todos están en diversos lugares, vamos a tener caravanas de candidatos estos días en conjunto en diversos puntos. Eso es lo que hemos hecho desde el comienzo, trabajar en las calles”.

En declaraciones a la prensa, Fujimori Higuchi expresó que el objetivo es llevar las propuestas de su partido. “Esta pandemia se ha llevado a miles de peruanos y sabemos que Loreto también se ve afectada. Por eso, decimos con las propuestas que tenemos para enfrentar la pandemia, tenemos que salvar la vida, pero también la economía”, refirió.

RP aprovecha los días “al máximo”

Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular (RP), estuvo el mediodía del lunes en Ayacucho, en donde afirmó en conferencia de prensa: “Voy a terminar la campaña hasta el día jueves a las doce de la noche, lo que toque, voy a dar todo, voy a dejar todo en la cancha, como lo he dejado”. Ahí encabezó una caravana vehicular y luego se dirigió por la tarde a Ica y en la noche a Chincha.

El candidato prevé continuar con sus recorridos hasta el miércoles, según adelantó Jorge Montoya, aspirante a la segunda vicepresidencia. La Libertad y Piura también están en el itinerario. “Seguimos con la campaña igual todo el tiempo que nos queda […] Estamos aprovechando al máximo los días para seguir difundiendo nuestras ideas y presentando nuestro plan de gobierno”, acotó.

La estrategia de RP es una ya aplicada en las distintas regiones, que consiste principalmente en participar en caravanas vehiculares y brindar conferencias de prensa con medios locales, en donde el candidato refuerza sus mensajes de ser un empresario y político no tradicional que generará empleo y enfrentará la corrupción.

“Lo que estamos haciendo es aumentando nuestra intensidad en la comunicación con la población, a través de las redes, comunicándole nuestro plan de campaña. Tratando de difundirlo por la mayor cantidad de medios posibles en toda oportunidad que haya, para que la gente sepa de qué estamos hablando y siga con la misma idea que hemos tenido desde un principio: el ser una nueva forma de hacer gobierno”, explicó Montoya. Adelantó que el cierre de campaña será el jueves en Lima, con recorridos por el norte y sur de la capital, y no descartó la realización de algún mitin virtual.

Lescano y la última gira

En tanto, Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular, estuvo el lunes en el mercado de Caquetá —donde incluso estuvo una banda de música puneña que animó al excongresista a dar unos pasos de baile— y en el emporio comercial de Las Malvinas, para luego encabezar caravanas vehiculares. En este último lugar, prometió apoyo a los emprendedores.

“Yo he hecho buena política en el Congreso, he hecho buena política como político. He seguido los pasos del presidente [Fernando] Belaunde para construir nuestro país”, afirmó.

Según informó personal de su equipo de campaña, este martes arribará a Piura y el miércoles estará en Lambayeque como parte de una última gira por el interior de país. El jueves cerrará su campaña en Lima con una reunión “en la puerta de Paseo Colón con los candidatos al Congreso” , adelantó Alberto Velarde, candidato a la segunda vicepresidencia.

Según precisó, no se trata de un mitin ni se interrumpirá el tránsito, sino que habrá “un pequeño recibimiento a Yonhy en la parte exterior del local para que haya mucho distanciamiento social; luego haremos un saludo e ingresaremos a nuestro local a puertas cerradas”.

“Vamos a trabajar como hemos venido haciendo. El mensaje que nos enseñó el presidente [Fernando] Belaunde, nuestra propuesta de gobierno construida de abajo para arriba con nuestros propios profesionales, el manejo de la estructura partidaria, el reforzamiento de la marca, las condiciones de nuestro líder identificado con un discurso de defensa de derechos y prestación de servicios por el Estado de una manera equitativa para todos los peruanos”, agregó Velarde respecto al discurso que mantendrá AP en la última recta de la campaña.

De Soto y los mítines

A su turno, Hernando de Soto, candidato presidencial de Avanza País, encabezó un mitin ante un grupo de simpatizantes en Villa El Salvador la tarde del lunes. Por la noche, acompañado de su esposa, protagonizó una caravana en San Juan de Lurigancho con miras a encabezar una nueva concentración en un campo deportivo 19 de abril en ese último distrito.

El evento, sin embargo, no se pudo realizar debido a la intervención de policías ante la aglomeración generada en el lugar. Personal de prensa de Avanza País indicó a este Diario que ello ocurrió cuando el candidato presidencial se dirigía a la zona.

Hernando de Soto y la aglomeración de simpatizantes en SJL





Un video difundido en la página de Facebook de De Soto muestra a este abordar un vehículo y retirarse junto a su esposa en medio de desorden y aglomeración de simpatizantes a la altura de la estación San Martín de la línea 1 de metro de Lima.

Por lo pronto, Hernando de Soto realizará una gira por el interior del país en este último tramo de la campaña: este martes recorrerá Huancayo y Tarapoto; el miércoles, Ica; y el jueves arribará a Juliaca para cerrar luego su campana en su región natal, Arequipa. Pedro Cenas, presidente de Avanza País y candidato al Congreso, adelantó que esa última actividad consistirá en una caravana desde el aeropuerto hacia la plaza de armas de la Ciudad Blanca, y no en un mitin.

“Apostamos a demostrar que somos un partido organizado, que hay un equipo de trabajo, generarle confianza a la población que quiere un gobernante que le dé confianza, paz y tranquilidad”, comentó Cenas, añadiendo que se buscará reforzar un mensaje de unidad para combatir la pandemia.

