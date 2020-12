Conforme a los criterios de Saber más

El exministro del Interior Fernando Rospigliosi, forma parte del equipo de Fuerza Popular -liderado por Keiko Fujimori- y es el encargado del plan de seguridad ciudadana de cara a las Elecciones del 2021.

Así lo confirmó este domingo el candidato a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, en una entrevista para Canal N, donde declaró que Rospigliosi “está viendo el tema del plan de gobierno en la parte de seguridad y es parte del equipo”, además de no descartar que sea parte la lista al Congreso del partido naranja.

No siempre Rospigliosi fue cercano a Fuerza Popular. En el 2019, afirmó que las posibilidades de ese partido para las elecciones del 2021 eran “nulas” debido a que Keiko Fujimori quedó “arruinada” tras las acusaciones en su contra y la prisión preventiva por el caso Odebrecht.

“Keiko Fujimori ha quedado arruinada con estas acusaciones que le han hecho, con el hecho que la hayan llevado a la cárcel, que no demuestra culpabilidad, pero para la mayoría de la gente estar en la cárcel ya es prácticamente como si fuera culpable. Políticamente para el 2021 ya totalmente está arruinada. Para después no sabemos (...). Para el 2021 no hay posibilidades de que el rechazo inmenso de la población vaya a cambiar”, indicó en Radio Santa Rosa, en abril del año pasado.





En diciembre del 2019, tras la excarcelación de Keiko Fujimori y a pocas semanas de las elecciones congresales extraordinarias del 2020, en una entrevista con ATV, Rospigliosi criticó el papel que cumplió la bancada de Fuerza Popular.

“Es un futuro muy difícil, muy incierto. (...) Su futuro político es muy complicado porque la campaña contra ella ha tenido un éxito fenomenal. Es considerada por el 85% como corrupta y eso prácticamente la liquida en términos de las elecciones del 2020 y 2021. (....) Pueden entrar, puede ser que superen la valla pero van a tener un grupo muy pequeño, en comparación a lo que lograron en el 2016. En el 2021 creo que no tienen opción. Después puede ser”, indicó.

“Además cometieron muchos errores, tumbaron a PPK y pusieron a (Martín) Vizcarra, ellos sacaron a Kenji (Fujimori) finalmente fueron los responsables que Alberto Fujimori volviera a prisión, han cometido muchos errores”, añadió en ATV en referencia a Fuerza Popular.

En noviembre del 2017, el también analista político acusó al Parlamento -de mayoría fujimorista- de “una indebida presión sobre el sistema judicial” en torno a las investigaciones del Caso Odebrecht.

En diálogo con Ideeleradio, consideró que los obstáculos que tiene la fiscalía para investigar el mencionado caso no se veían desde el régimen de Alberto Fujimori, donde el ex asesor Vladimiro Montesinos materializó intromisiones en el Ministerio Público.

Un mes después de esas declaraciones, indicó a Ideeleradio que la bancada de Fuerza Popular tenía “una actitud prepotente”. El ex ministro del Interior consideró que el comportamiento evidenciado por el fujimorismo va a hacerle daño: “El fujimorismo cree que les está yendo muy bien, que a la gente no le importa esta actitud prepotente, y no tienen límites. Es increíble todo lo que está sucediendo, no les importa y van a seguir así”, sostuvo.

“Me parece que ellos no están entendiendo realmente lo que les pasó en las últimas elecciones que perdieron, elecciones que tenían ganadas, contra candidatos que no eran buenos como Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Se buscan mil excusas, no se están dando cuenta”, expresó.

Tras la disolución del Congreso, Rospigliosi indicó en Canal N que en Fuerza Popular se había impuesto una “línea albertista” tras la postulación de Martha Chávez. Además de declarar que “no tiene muchas opciones, no tiene gente nueva y que algunos de los representantes al Parlamento están muy quemados”.

¿Qué dice hoy?

Consultado por El Comercio sobre las posibilidades de Keiko Fujimori, Fernando Rospigliosi indicó que son “limitadas” por la fuerte “campaña de demolición que le hicieron”. Sin embargo, consideró que un cambio importante que no era previsible hace un tiempo es que aquellos que la acusaron, como el expresidente Martín Vizcarra, “han quedado muy desacreditados” por los señalamientos de corrupción. “¿Podrá recuperarse? No lo sé, ya veremos en la campaña”, sostuvo.

“Creo que está (Keiko Fujimori) está muy golpeada y muy debilitada y las encuestas lo muestran hoy día”, añadió.

Asimismo, indicó que ya no considera que el partido este bajo una “línea albertista”, sino que ahora “claramente están tratando de recomponerse de esa división (entre Keiko y Alberto Fujimori) que tanto daño les hizo”.

“Están tratando de recomponer sus filas y restaurar las heridas que la división que tuvieron en el 2017-2018. Ahora, sí eso electoralmente habrá que verlo en el proceso electoral”, sostuvo.

Tras sus declaraciones en el 2017 en contra del bloque fujimorista al que calificó de prepotente, el ex ministro del Interior declaró que “el comportamiento de la bancada de este año ha sido distinto al del Congreso anterior, ha sido más moderado y no como la de la vez pasada (2016)”.

Reiteró que Fuerza Popular, en el anterior Parlamento, cometió muchos errores y los pagaron políticamente.

