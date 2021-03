La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a través de la Escuela de Ciencia Política, realizó este martes la primera fecha del debate presidencial en el que participaron los candidatos del Partido Morado, Julio Guzmán, y del Frente Amplio, Marco Arana.

Al iniciar su participación, Guzmán cuestionó que otros candidatos no hayan asistido al debate y dijo creer que los sanmarquinos “no merecen” ser “desairados” por los postulantes a la Presidencia de la República.

“Es una pena y una vergüenza que los candidatos Rafael López Aliaga y Verónika Mendoza no se hayan presentado al debate [...] Ustedes sanmarquinos merecen lo mejor y ningún candidato presidencial puede desairarlos al no venir a este debate”, señaló.

Guzmán también rechazó que su agrupación haya defendido el Gobierno de Martín Vizcarra y dijo estar orgulloso “de las marchas” que forzaron la renuncia de Manuel Merino.

“El Partido Morado no defendió a Martín Vizcarra, sino a la estabilidad. Este Gobierno de transición no es del Partido Morado. Era un gobierno no elegido por el país. Estoy orgulloso de las marchas en donde muchos alumnos de San Marcos participaron”, indicó.

Por su parte, Marco Arana cuestionó duramente a Rafael López Aliaga y dijo creer que el exregidor podría llegar “a quemar a los profesores que no están de acuerdo con su ideología”.

Consideró, en esa línea, que la pandemia del COVID-19 “ha hecho que colapse el modelo económico” y esta evidencia “el fracaso del capitalismo”.

“La pandemia ha sido igualadora decían los medios, pero no ha sido así. Comenzó con los más ricos y acabó con los pobres. El problema de la pandemia ha hecho que colapse los centros de salud y colapse el turismo. Yo no creo que esta pandemia haya sido igualadora, sino desigualadora. No ha habido estabilidad laboral y ha colapsado el modelo”, señaló.

“Si no comprendemos el vínculo de ecología y economía, lo pagaremos caro. La vida puede continuar, pero la especie humana podría verse vulnerable. Una de nuestras políticas es recuperar el derecho a la vida”, añadió.

A través de Twitter, el partido Juntos por el Perú, que lleva como candidata presidencial a Verónika Mendoza, dijo que en esta ocasión tuvo que “declinar a esta invitación desde un inicio por compromisos anteriores de agenda”.

El debate presidencial organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) contó con la participación e interrogantes de Jaime Zelada, Juan Antonio Bazán y Francisco Miro Quesada Rara, profesores de dicho centro de estudios.

De acuerdo con la Casa de Estudios, este miércoles se tiene prevista la participación de otros candidatos presidenciales como Yonhy Lescano (Acción Popular), Alberto Beingolea (PPC), Daniel Salaverry (Somos Perú), Daniel Urresti (Podemos Perú), entre otros.

