Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, cuestionó a su contendora de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, por no someterse a la pruebas grafotécnicas para determinar si es su letra la que aparece en las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia.

Durante el debate presidencial organizado por América TV, aseguró que un análisis realizado por cinco peritos en los últimos diez años ha determinado que no tiene ningún desbalance patrimonial.

“Recordemos que ha habido muchos políticos lavando banderas, pintándose las manos de blanco o levantando su dedo acusador, pero que no tienen ningún problema en escribir agendas de su jefa (Nadine Heredia)”, expresó Fujimori.

“En mi caso estoy siendo investigada y ha habido un análisis pericial de diez años, a mí y a mi esposo, donde cinco peritos de oficio han dicho que no existe ningún desbalance, pero hay otras personas que se corren de las pruebas grafotécnicas para demostrar si es que es o no su letra”, añadió.

También se dirigió a Forsyth

La candidata de Fuerza Popular también aseguró que el aspirante presidencial por Victoria Nacional, George Forsyth, lleva en su lista de candidatos al Congreso a varios exmilitantes de su agrupación política.

Durante el debate, Fujimori intuyó que su contendor reclutó a personajes vinculados al fujimorismo para que le den “popularidad”.

“Quiero señalar que hay varios ex candidatos de Fuerza Popular corriendo en su partido, así es que me alegra saber que han tenido el espacio, yo me imagino que es porque le van dar a usted un poquito más de popularidad”, expresó.

Finalmente, Keiko Fujimori aseguró que de llegar a la Presidencia aplicará un “shock anticorrupción”, que incluye fortalecer la labor de la Contraloría General de la República.

Cabe indicar que días atrás Ollanta Humala, candidato presidencial por el Partido Nacionalista Peruano, calificó de “malagradecida” a Verónika Mendoza y aseguró haberle dictado el contenido de las agendas que manejaba junto a su esposa, Nadine Heredia.

“En el caso de ella [Verónika Mendoza] trabajaba con nosotros, trabajaba con Nadine, pero también conmigo. Muchas de las anotaciones de las agendas en general se las he dictado a ella. En realidad, son mis expectativas, ella inclusive la ha acompañado a Nadine en viajes y más allá de que me parece una malagradecida por la forma como se fue, causando el problema de Espinar porque ella es la autora del problema de Espinar”, afirmó en una entrevista con el programa ‘La Encerrona’.

Incluso el exmilitar -quien postula por tercera vez a la Presidencia de la República- detalló que conoció a Mendoza en Francia, por una expareja que es militante del Partido Nacionalista hasta la actualidad.

