Desde hace más de una semana se evalúa en la interna del partido Somos Perú -como ha dado cuenta este Diario- la posibilidad de contar con el vacado expresidente Martín Vizcarra como candidato al Congreso de la República en las elecciones generales del 2021.

Al momento, en el partido aún no hay una decisión tomada. Mientras tanto, tres días después de ser vacado, el exmandatario negó en declaraciones a la prensa haber conversado con algún partido político de cara a alguna postulación al Parlamento.

Anoche, en “Punto Final”, ratificó dicha afirmación; sin embargo, reconoció un interés en una eventual candidatura y adelantó que debe tomar la determinación “en el transcurso de esta semana”. En este escenario, hay algunos puntos importantes a dilucidar.

1. ¿Hay algún acercamiento con Somos Perú?

“No he conversado con ningún partido político”, reiteró anoche Martín Vizcarra. Sin embargo, distintas fuentes de Somos Perú comentaron a El Comercio que si bien no se ha dado alguna comunicación directa entre el expresidente y la alta dirigencia del partido, sí se han dado diálogos a través de interlocutores de ambas partes.

Cabe recordar que 8 congresistas de Somos Perú votaron el 9 de noviembre a favor de la vacancia de Vizcarra, entre ellos Jorge Pérez Flores, precandidato a la segunda vicepresidencia de la República en la fórmula que encabeza el exlegislador Daniel Salaverry. Entre los dos somistas que votaron en contra está Matilde Fernández, actual tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva del Parlamento y también precandidata a la primera vicepresidencia del país.

Una de las fuentes del partido refirió que Somos Perú “siempre estuvo en contra de la vacancia, siempre hemos apoyado la gobernabilidad”. Precisó, sin embargo, que los congresistas votaron en libertad en base a su conciencia.

Según ha podido conocer también este Diario en base a otras fuentes, en la interna del partido hay interés de que Vizcarra encabece la lista por Lima, pues sería una oportunidad de que el símbolo del corazón sea protagonista. La dirigencia evalúa tal posibilidad.

De otro lado, el vocero de la agrupación y regidor metropolitano Jorge Valdez dijo no tener mayor detalle, pero opinó que “finalmente, conversar no es pactar”. “Somos Perú se caracteriza por ser un partido democrático y donde se reconocen todos los liderazgos que contribuyan al bienestar del país y de su población”, manifestó.

La lista de candidatos de Somos Perú al Congreso tiene reservada su primera ubicación (cabeza de lista) para invitados. (Captura: ONPE)

Vizcarra mencionó también que le interesaría encabezar una lista al Parlamento. En el caso de Somos Perú, las dos primeras ubicaciones de su nómina de precandidatos al Parlamento por Lima están reservadas para designaciones o invitados. En la fórmula por Moquegua, solo la segunda ubicación está reservada para invitados.

En tanto, una fuente de la dirigencia del partido Restauración Nacional (que ahora busca llamarse Victoria Nacional) comentó a este Diario que una persona se acercó a la organización diciendo que venía de parte de Vizcarra con un interés en torno a las próximas elecciones. “Nuestro mensaje fue que no estábamos interesados […] No hemos conversado con él, ni pensamos conversar”, sentenció.

2. ¿Está habilitado Martín Vizcarra para postular al Congreso?

El expresidente no tiene impedimentos para postular, de acuerdo a lo contemplado en los artículos 112 y 113 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). Hace unos días, el experto en derecho electoral José Tello señaló a El Comercio que, como no está afiliado a algún partido, Martín Vizcarra tendría ser incluido en el 20% de candidatos designados o invitados en las listas parlamentarias.

Parte de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

Indicó también que si bien Vizcarra tiene domicilio en Moquegua, puede postular al Parlamento por Lima, pues “no hay arraigo de residencia en las elecciones congresales”. En esa línea, recordó que el 22 de diciembre es la fecha límite, según el cronograma electoral, para que los partidos presenten sus solicitudes de inscripción de candidaturas, lo que incluye la definición de quiénes serán los invitados. “Sí está abierta la posibilidad y podríamos tener durante lo que resta de noviembre y buena parte de diciembre la posibilidad de que Vizcarra decida postular al Parlamento”, añadió.

La misma postura expresó el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi. “El único impedimento que habría es el procedimental. Si no hay ese inconveniente, tiene la vía libre para postular […] El señor Vizcarra no tiene impedimento, puede postular al Congreso. Es más, puede elegir Lima o Moquegua, no se tiene que tener el DNI en el distrito electoral por el que se postula”, acotó.

Actualmente, si bien Vizcarra enfrenta investigaciones preliminares en el Ministerio Público, no cuenta con alguna sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso, lo que implicaría un impedimento, según la reciente variación en el artículo 34 de la Constitución. Es decir, ese no es el caso.

Valdez manifestó que legalmente, Vizcarra no está impedido de ser candidato por Somos Perú o por otra agrupación política.

Ley de Reforma Constitucional que incorpora el artículo 34-A y el artículo 39-A sobre impedimentos para postular a cargos de elección popular o ejercer función pública. (Captura)

3. ¿Qué investigaciones afronta?

El equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, a través del fiscal Germán Juárez Atoche, investiga de forma preliminar a Martín Vizcarra a raíz del testimonio de seis aspirantes a colaboradores eficaces en torno a los presuntos sobornos que habría recibido el exmandatario por las obras Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua, cuando fue gobernador de dicha región (2011-2014).

Uno de los casos se refiere a que las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), investigada en el ‘club de la construcción’, e Incot pagaron S/1′300.000 a Martín Vizcarra, a cambio de la buena pro para la construcción del Hospital Regional de Moquegua, contrato firmado en diciembre del 2013.

El otro caso da cuenta de un presunto pago ilícito de S/1′000.000 a Vizcarra de parte de la empresa Obrainsa, también investigada por el Club de la Construcción, y su socia Astaldi. Ello para que se les otorgue a dichas compañías unidas en un consorcio la buena pro de la obra Lomas de Ilo, que obtuvieron en noviembre del 2013.

Martín Vizcarra acudió nuevamente este lunes a la fiscalía. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)

Hace unos días, el fiscal supremo Pablo Sánchez resolvió una contienda de competencias entre fiscalías, determinando que el equipo Lava Jato, a través de Juárez Atoche, continúe liderando las pesquisas.

Este lunes, Vizcarra acudió al despacho del fiscal Juárez para declarar por los presuntos sobornos recibidos. Lo mismo hizo el jueves 19 por unas cuatro horas.

Actualmente, Vizcarra tiene una orden de impedimento de salida del país por 18 meses, la cual vence el 12 de mayo del 2022. La medida fue dictaminada por el Poder Judicial a raíz de un requerimiento de la fiscalía, al cual se allanó el expresidente.

La fiscalía de la Nación también reactivó la investigación preliminar a Vizcarra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y obstrucción de la justicia por el caso de la contratación del cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura. Estas pesquisas estuvieron reservadas mientras el ahora vacado mandatario estaba al frente de Palacio de Gobierno.

El 11 de noviembre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso dar inicio a los actos de investigación preliminar contra Vizcarra y programar la declaración indagatoria.

4. Si es congresista, ¿gozaría de inmunidad?

Actualmente está pendiente en el Congreso de la República la segunda votación del dictamen que plantea una reforma constitucional en torno a la eliminación de la inmunidad parlamentaria. El texto aprobado en primera votación por el pleno a inicios de julio pasado también eliminó el antejuicio de los ministros y estableció que un presidente de la República puede ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad.

Si no se llega a realizar una segunda votación, el texto pasaría al archivo y la Constitución se mantendría así en parte de su artículo 93: “No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento”.

Es decir, de ser electo congresista y mantenerse así la Constitución, Martín Vizcarra gozaría de inmunidad parlamentaria.

“¿Está buscando inmunidad parlamentaria para lo que se viene? Cuidado […] Al señor Vizcarra siempre le ha gustado la función ejecutiva, no legislativa. Por eso ocupó los cargos que ocupó. La única respuesta de por qué postular al Congreso sería esa, la inmunidad parlamentaria”, consideró el constitucionalista Rospigliosi. Tello añadió que “eso puede hacer que se deteriore demasiado su imagen en el sentido de que la gente vea que [Vizcarra] está buscando el Congreso para protegerse”.

Por su parte, Valdez indicó desconocer los intereses “altruistas o egoístas” que llevarían a Martín Vizcarra a postular al Congreso. Refirió que no podría aseverar que se trataría de buscar la inmunidad parlamentaria ante los procesos que afronta.

En su intervención ante el pleno del Congreso al defenderse de la segunda moción de vacancia, Vizcarra expresó: “Todos, en algún momento, podríamos ser objeto de acusaciones. Por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. ¿Tendrían también que dejar su cargo por ello, sin que la investigación fiscal haya sido concluida?”. De postular e ingresar al Legislativo, el expresidente sería un parlamentario investigado.

Martín Vizcarra afirma que la sentencia del TC sobre la demanda competencial lo animó a evaluar la posibilidad de postular al Congreso. (Fotos: GEC)

5. ¿Qué dice Vizcarra sobre su interés en postular al Congreso?

Según dijo Martín Vizcarra en “Punto Final”, el detonante para su decisión de evaluar una postulación al Parlamento fue la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en torno a la demanda competencial que su gobierno planteó contra el uso de la causal de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral.

En su fallo, el citado organismo no se pronunció sobre el fondo, pues declaró infundada la demanda competencial y aplicó la sustracción de la materia. Es decir, que ya no había nada qué decidir debido a que se extinguió el asunto de fondo: el primer proceso de vacancia presidencial contra Vizcarra, que es la base de la demanda.

Aquella ocasión, como se sabe, el pleno del Congreso no aprobó la destitución del entonces jefe de Estado, sino en un segundo procedimiento sobre el cual el Ejecutivo no tomó medida alguna ante el TC.

“Recién después de esta aventura golpista, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, después de ver que el esfuerzo de la reforma política y judicial se han quedado a medias, creo que todos los peruanos debemos hacer el esfuerzo de colaborar de donde podamos para corregir esta situación”, aseveró Vizcarra Cornejo.

