El partido oficialista Perú Libre busca condicionar la participación de sus militantes en las Elecciones municipales y regionales 2022 a la recolección de firmas para convocar a un referéndum a favor de una asamblea constituyente. La agenda partidaria se centra en recolectar entre 2 a 5 millones de rúbricas.

El último domingo, Arturo Cárdenas Tovar, secretario nacional de organización de Perú Libre, dijo durante un evento partidario en la región Cusco, que la primera tarea de quienes aspiran a ser candidatos será reunir firmas pro referéndum. “Esos futuros candidatos, ¿la tarea cuál es? La recolección de firmas. Tiene que ir de la mano. Muy bien, ¿quieres candidatear? Tu primera tarea: las firmas. Creo que con esa tarea se ganarán su derecho de participación en el proceso electoral”, dijo Cárdenas, investigado en el caso Los Dinámicos del Centro.

Jorge Jáuregui y José Tello, abogados expertos en derecho electoral, consideraron que Perú Libre incorpore este condicionamiento a sus militantes no es ilegal, pero sí atípico y podría acarrear otros riesgos si el requisito no es formalizado o consensuado con miras a las elecciones primarias e internas.

Jáuregui dijo a El Comercio que este requisito es entendible porque es parte de la plataforma programática del partido.

“Integrar esa línea al ámbito regional y local no podría ser una infracción a alguna regla electoral, es como integrar el paquete programático”, indicó. En ese sentido, no observa un cuestionamiento porque es parte de la línea partidaria. Sin embargo, sí podría configurarse infracciones si se destinan recursos del financiamiento público directo a esa causa o si se falta al principio de neutralidad.

Tello coincidió con Jáuregui en cuanto a que este pedido de recolección de firmas “se entiende que es una expresión del compromiso partidario, entonces es raro, pero no es ilegal”. Pero lo calificó como “atípico y muy subjetivo”.

Como no está definido con claridad, no se puede cuantificar. “¿Hablamos de firmas válidas o recolectadas? Eso no está determinado. Qué pasa si se crea una fábrica de firmas, la persona candidatea y resulta que al final las firmas eran falsas. Es demasiado subjetivo y distinto al tema de la cuota económica”, advirtió.

Un requisito que tendría que ser formalizado

Uno de los primeros procesos que deberá cumplir Perú Libre, al igual que todos los partidos que postulen en las elecciones 2022, será la participación en las elecciones primarias e internas para elegir a los candidatos a gobiernos regionales y municipalidades, así como consejeros regionales y regidores.

Tanto Jáuregui como Tello explicaron que si Perú Libre está considerando aplicar el requisito de recolección de firmas, este debería ser consignado en el estatuto y reglamento electoral del partido. De lo contrario, no se enmarcaría en la predictibilidad.

El 31 de julio venció el plazo para que los partidos y movimientos políticos presenten sus estatutos y reglamentos electorales al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, los documentos almacenados en la web del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) pueden variar hasta la convocatoria a las elecciones, en este caso las del 2022, indicaron fuentes del Diario. Además, recién en octubre se publicarán reglamentos y normativas para estas elecciones.

Hasta la fecha, los documentos de Perú Libre consignados en la web del ROP no mencionan ningún requisito que tenga que ver con recolección de firmas pro referéndum. En el estatuto, se menciona como uno de los deberes de los militantes “cumplir los acuerdos, directivas, disposiciones y/o tareas nacionales, regionales, provinciales y distritales”, entre otros.

Lo que dispone Perú Libre en su estatuto respecto a los deberes de los militantes. (Captura: ROP/Perú Libre)





De otro lado, el reglamento electoral tampoco menciona la recolección de firmas como un requisito para postular a un cargo de elección popular.





José Tello, también integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral, dijo a El Comercio que si Perú Libre formaliza el requisito y “no tienen observación, no habría problema”.

No obstante, habrá un problema si se trata de una “decisión antojadiza”, que no está bajo un marco de predictibilidad -es decir, saber las reglas de juego con anticipación-. “[Esto] genera una complicación y puede haber cuestionamientos a ello. Alguien puede presentar una acción de amparo diciendo que se le está quitando su derecho ciudadano”, agregó.

“Al igual que las cuotas, puede ser un requisito que establezca el partido en su autonomía privada como compromiso a la causa. No hay un problema porque no existe impedimento legal, pero el debido proceso reclama predictibilidad, entonces estas cuestiones tienen que estar debidamente definidas antes de cualquier elección. El reglamento del partido tiene que ser claro”, explicó Tello.

Advirtió también situaciones adversas que podrían acarrear colocar un requisito de ese tipo. “También se debería saber cómo van a controlarlo porque puede haber vacíos y por ende se podrían impugnar candidaturas. El partido no solo debe ver las primarias e internas, sino las tachas de los candidatos una vez inscritos. El tema carece de un sustento técnico, diría que es una decisión política, pero con alto riesgo técnico ”, alertó.

Dijo que de ser colocado, la autoridad electoral evaluará si puede considerarlo y publicarlo.

Por su parte, Jorge Jáuregui agregó que “si hubiese esa previsión [de recolección] en el estatuto o reglamento del partido, estaría dentro del marco de las reglas. Si no está, va a tener que aplicarse un criterio discrecional, en primer lugar, a nivel del órgano electoral partidario. Contra lo resuelto se puede apelar al JNE, que es garantía de preservación de principios constitucionales como participación política”.

Además, comentó que el partido puede realizar el pedido de un número de firmas, pero esa decisión puede ser impugnada. “La decisión del partido de restringir puede ser impugnada. En las elecciones primarias el JNE administra justicia”, dijo.

Jáuregui también señaló que “el cuestionamiento podría ser que la ley de organizaciones políticas establece requisitos para ser candidato, y el más relevante es pasar por las elecciones primarias”. En ese sentido, Perú Libre no puede reemplazar las elecciones primarias e internas por la recolección de firmas.

“ Lo que no pueden hacer es que esto [la recolección de firmas] reemplace la elección primaria . Si una persona gana esa elección y no llegó al número de firmas, no lo pueden sacar. [¿Si no lo dejan participar?] Ahí sí sería una infracción porque hay que respetar las elecciones primarias. La ley lo manda”, finalizó.

Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, dijo a El Comercio que la inclusión de este requisito podría generar “ruido” en las limitaciones y obligaciones para participar en una elección. “Me parecería que se introduce una limitación no prevista al ejercicio de un derecho político”, comentó.

Aunque consideró que se trata de establecer una limitación adicional al ejercicio de un derecho político, “podría que estén en su derecho. Pero de todas maneras me parece una restricción no contemplada en términos generales”, dijo.

Además, sostuvo que si se incluye este requisito, debería ser también consensuado en el partido: “el acuerdo de Perú Libre, si se llega a materializar, quizás sea su decisión. No debiera ser una imposición y que sea legal”.

En tanto, el politólogo de la PUCP Fernando Tuesta sostuvo que incluir esta condición no es ilegal. “Si el partido tiene esa línea, tienes que formar parte de este objetivo y por tanto esta es una condición. Lo que sí podemos ver es que ahora están apretando el acelerador sobre el tema”, pero alertó también que “no pueden haber requisitos excluyentes”.

¿Qué dicen en Perú Libre?

El congresista de Perú Libre Edgar Tello comentó a El Comercio que se trata de “sugerencias” que se han planteado, pero aún falta definir internamente la cuota de recolección de firmas, pues la propuesta no se dialogó.

“Todavía no se ha hablado sobre eso. Son propuestas y habría que escuchar el sustento y sobre ello tomar una decisión”, comentó.

Jaime Quito, legislador de la bancada de Perú Libre, dijo que aún no ha escuchado la propuesta del dirigente Arturo Cárdenas, pero que le parece “buena”, pues la tarea fundamental del partido es la recolección de firmas.

Consultado si el requisito para militantes que deseen postular en las elecciones 2022 sería formalizado, respondió que “puede ser también una cuestión de disciplina dentro de una organización política, que cada militante del partido debe estar con las tareas del partido” .

Añadió que un militante tiene también deberes, que es la recolección de firmas. “En este momento la directiva del partido para toda su militancia es la recolección de firmas” , reiteró.

