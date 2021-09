Conforme a los criterios de Saber más

La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, afirmó el lunes, durante el inicio de la entrega del bono Yanapay en Cañete, que “estamos trabajando y recolectando las firmas para ese referéndum”, a fin de promover una asamblea constituyente, sin precisar si se refería al Ejecutivo o al partido Perú Libre, al cual ella pertenece.

“Nosotros en campaña hemos hablado que los cambios estructurales que hay que dar en el país para el bien, para el bien, reitero, de todos los peruanos, pasa por un cambio de Constitución y estamos trabajando en ello, estamos trabajando y recolectando las firmas para ese referéndum de una asamblea constituyente”, manifestó.

Boluarte también refirió que en los 28 años que tiene de vigencia la actual Carta Magna, el Congreso no ha hecho “ningún cambio que valga la pena par el beneficio de las grandes necesidades del país”.

Al respecto, el abogado José Tello, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), consideró que las autoridades del Ejecutivo, como la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, “deben mantenerse al margen” del proceso de recolección de firmas, porque este parte de una iniciativa ciudadana, como lo establece la Ley N°26300.

En comunicación con El Comercio, Tello indicó que el proceso de recojo de rúbricas, iniciado el 26 de agosto por Perú Libre, puede concluir en una consulta popular, que también es considerado un proceso de corte electoral.

“Ella es funcionaria, y no cualquiera, es la vicepresidenta del Perú y a la par es una ministra de Estado en una cartera que administra recursos públicos. Cada autoridad debe mantener imparcialidad dentro de estos procesos políticos. Puede decir que está a favor, pero de ahí a hacer proselitismo, no, eso vulnera la neutralidad”, subrayó.

Una posición similar tuvo el ex secretario del Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones Alejandro Rospigliosi, quien sostuvo que Boluarte no puede participar en la recolección de firmas. ¿La razón? Esa es de iniciativa ciudadana y no una competencia del Ejecutivo.

“La vicepresidenta debe respetar el artículo 31 de la Constitución, que establece el principio de neutralidad de los funcionarios. Y ojo, desde el gobierno no se pueden usar recursos públicos para la recolección de firmas. Ni siquiera se pueden usar camionetas o vehículos del Estado para el traslado de personas que recogen las rúbricas, eso sería incurrir en peculado de uso”, manifestó.

Rospigliosi, en diálogo con este Diario, remarcó que Boluarte no puede parcializarse a favor o en contra de una propuesta.

Agregó que si ella desea pronunciarse sobre una eventual asamblea constituyente puede promover un proyecto de reforma constitucional que viabilice esta opción dentro del Consejo de Ministros, que luego sea trasladado al Congreso, pero “no debe bajar al llano, discutiendo temas como la recolección de firmas, eso le corresponde a su partido, no a una ministra”.

El congresista Jaime Quito (Perú Libre), uno de los impulsores del proceso de recolección de firmas, negó que el gobierno esté participando.

“Es el partido, a través de sus distintas bases [los que tienen esta tarea], son las organizaciones sociales, barriales, las realicen esto [el recojo de firmas]”, expresó.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Boluarte, Quito dijo que es ella que la debe precisarlas.

Este Diario intentó comunicarse con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Secretaría de Prensa de su despacho, pero no obtuvimos ninguna respuesta.