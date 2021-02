Conforme a los criterios de Saber más

En los próximos días, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 podría determinar la sanción contra el candidato a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, luego de que iniciara un proceso por ofrecer donar su sueldo a organizaciones caritativas de llegar a Palacio de Gobierno. Esto ha sido considerado como una “presunta promesa de dádivas”.

El JEE deberá determinar si, efectivamente, su ofrecimiento representa una “dádiva” y cuál será la sanción que corresponderá en su caso. Su proceso también podría ser archivado.

Especialistas en temas electorales consultados por El Comercio explicaron sobre los escenarios que le esperarían a López Aliaga, y lo que debería evaluar el JEE. Recordaron que el antecedente último por entrega de dádivas corresponde a la exclusión de César Acuña en el 2016.

¿Hubo infracción?

Según la Resolución Nro. 00617-2021-JEE-LIC1/JNE, en la evaluación realizada por la Coordinadora de Fiscalización sobre las afirmaciones de Rafael López Aliaga, se aprecia una “presunta promesa de dádivas”.

Se evaluaron también otras declaraciones en Twitter de dicho candidato presidencial, videos en donde también afirma que el 50% de lo que gana lo destina a donaciones y obras de ayuda social.

“En ese sentido, existen indicios razonables que justifican objetivamente la apertura del procedimiento sancionador de determinación de infracción de las normas sobre propaganda electoral”, indica el documento.

“Sí hay indicios de una dádiva porque el señor habló de su sueldo, en caso de que llegase a ganar el cargo, pero el tema es que no identifica quién es el beneficiario, si hubiera dicho Cáritas o la Iglesia Católica es otra cosa, lo que él ha dicho es organizaciones caritativas, en este caso no hay muchos elementos como para la exclusión, habría que ver qué va a determinar el JEE”, sostuvo José Tello, abogado especialista en temas electorales.

Tello explicó que López Aliaga deberá presentar sus descargos, y el JEE tomará una posición y tendrá que determinar quién es el beneficiario de la supuesta dádiva y qué organizaciones caritativas pueden ser las beneficiarias. “Si hubiese sido más específico es indubitable la exclusión”, añadió.

En tanto, el abogado José Naupari, especialista en derecho electoral, consideró que “no corresponde sanción alguna” y sostuvo que, en el supuesto que el JEE considere que se ha infringido la ley, se tendría que indicar si estamos ante un caso de exclusión o multa.

“Se le ha abierto un proceso sancionador en virtud de un presunta infracción al artículo 42 de la ley de Organizaciones Políticas que regula el proceso de dádivas, el señor va a tener que hacer sus descargos, en el supuesto que el JEE considerase que se ha infringido el artículo 42, tendría que evidenciarse si estamos ante un caso de exclusión directa o si corresponderá una multa, no se sabe cual sea el criterio”, indicó el especialista.

Naupari apuntó que al hablar de dádivas, esto debe hacer referencia a recursos del patrimonio del candidato o de un tercero por encargo.

“Hoy por hoy no tiene ese patrimonio, ¿hoy es presidente? No lo es, ¿cómo puede hacer promesa de dádiva de un patrimonio que no es suyo? Yo puedo prometer dinero, con mi dinero, gane o no gane, eso es dádiva, ¿está prometiendo sobre un recurso que hoy es suyo?”, declaró, tras indicar que a nivel de JEE, no descartaría que se declare una exclusión.

José Telló hizo hincapié en que debe diferenciarse la dádiva de la propuesta de políticas públicas.

“Si el señor Urresti dice que va a devolver la ONP, si Lescano dice que va a construir carreteras, hay que separar políticas de llegar a la presidencia de la dádiva”, agregó.

Las sanciones como multa o exclusión figuran en el capítulo 2 del Reglamento para la fiscalización y procedimiento sancionador contemplado en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas.

Este Diario intentó contactarse con el candidato López Aliaga, pero no respondió nuestras llamadas.

La promesa de campaña de López Aliaga de ceder su sueldo como presidente no es una novedosa en la política peruana.

Antes José Luna Gálvez, como candidato prometió en campaña para el Congreso en el 2011 que donaría su sueldo como parlamentario. Al ser elegido, autorizó descuentos para donaciones desde su remuneración mensual. Hasta se hacía llamar como “el hombre del sol”, en su cuenta de Facebook.

El exparlamentario hoy postula nuevamente al Congreso con Podemos Perú. En medio de la campaña electoral, afronta una orden de arresto domiciliario como parte de las investigaciones al caso que se denominó Los Gansters de la Política, donde es investigado por un presunto pago de coimas para favorecer la elección del jefe de la ONPE.

