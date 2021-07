La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, le respondió este martes al presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, Luis Valdez (Alianza para el Progreso) quien había sugerido que habría tenido una injerencia en la decisión del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio, que ordenó al Parlamento a suspender el pleno para elegir a magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

A través de su cuenta de Twitter, la magistrada aclaró que no ha tenido “intromisión o injerencia alguna” en la resolución que ordena suspender el pleno para elegir a miembros del Tribunal Constitucional.

“Ante las desafortunadas declaraciones del presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, hago de conocimiento lo siguiente: rechazo cualquier intromisión o injerencia alguna en la resolución emitida por la jueza del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio”, sostuvo.

“No he sostenido tampoco comunicación o conversación alguna con el presidente de la República sobre dicho proceso de selección. Respeto la autonomía de los poderes del Estado e invoco ceñirse a la verdad y no causar inestabilidad con expresiones falsas que afectan la institucionalidad del Poder Judicial”, señaló.

Ante las desafortunadas declaraciones del presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, hago de conocimiento lo siguiente: pic.twitter.com/BNQhK8yMmQ — Elvia Barrios Alvarado (@Elvia_BarriosAl) July 7, 2021

Más temprano durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, Valdez dijo creer que la titular del Poder Judicial tuvo una “participación directa” en el fallo de la jueza Soledad Amparo Blácido Báez para suspender provisionalmente los plenos en los que se iba a elegir a nuevos magistrados del TC.

“No me extraña que haya una participación directa de la presidenta del Poder Judicial. Esta indebida intromisión tiene que significar un manifiesto de este Congreso digno rechazando esa interferencia y ese abuso de poder”, manifestó el legislador.

