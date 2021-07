Conforme a los criterios de Saber más

En el tercer día de la audiencia en la que se evalúa la prisión preventiva para los investigados en el Caso Los Dinámicos del Centro, la fiscal adjunta María Huamán afirmó que el exgobernador regional y fundador de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, tuvo acceso a la resolución que ordenaba el allanamiento a las viviendas de los implicados antes de que este ocurriera.

Al sustentar el requerimiento de la medida contra Waldys Vilcapoma, encargado de la Dirección Regional de Transportes de la sede Satipo, la fiscal Huamán detalló que del teléfono celular que aquel intentó esconder en el tanque de un inodoro cuando lo detuvieron se han obtenido 618 registros fotográficos, en los que se evidencia que el investigado buscó perturbar la actividad probatoria. Una de las conversaciones de WhatsApp encontradas es la que tuvo con Cerrón, un día antes del allanamiento, que ocurrió el pasado 15 de junio.

“Con fecha 14 de junio. En la parte final de esa conversación, le indica a Cerrón: ‘Camarada, buenos días, ¿van a intervenir la casa o ya no? Estoy confundido’. ¿Eso qué demuestra? Que Vladimir Cerrón Rojas tenía esta resolución. Por qué, si no, Waldys le pregunta si van a intervenir o no”, señaló la fiscal al sustentar que existe obstaculización de la justicia.

El teléfono que figura en la conversación está registrado con el nombre “Vlady” y es el que actualmente usa Cerrón. La respuesta a Vilcapoma fue un ícono de risas.

“Esas resoluciones ya se sabían. Si se filtra la información y se publica en las redes, qué culpa tiene el investigado. A pesar de saber, se sometió a las investigaciones”, respondió el abogado de Vilcapoma, Luis Puente.

La representante del Ministerio Público precisó que Vilcapoma tiene la capacidad de “poder llegar al personal quién sabe por qué medios y obtener esta resolución”. Agregó que, desde el 10 de junio, él tuvo acceso al documento. “Existe voluntad de obstrucción de la justicia y posibilidad de evasión”, dijo.

Según detalló Huamán, Vilcapoma envió a un contacto registrado como “Huasho T”, el 14 de junio, una foto con parte de la resolución judicial emitida por la magistrada Baldeón. En la conversación, el exencargado de la Dirección Regional de Transportes de la sede Satipo le ordena que “borre toda conversación, voucher, boleta, etc., tal vez van a intervenir tu casa”. Para la fiscal, pretendía ocultar la evidencia.

Asimismo, se halló una comunicación del 10 de junio entre Vilcapoma y “Fritz”, quien sería Fritz Cerrón Rojas, hermano de Vladimir. En esta, Vilcapoma le escribe: “Iban a intervenir hoy en la madrugada, me avisaron, no tengo nadie que me comprometa”. Le responde: “Bacán, ¿pero sabes de alguien para pasarle la voz?”. “Eduardo [Bendezú] y Marina [Vásquez] están en la lista”, contestó.

El Comercio intentó consignar los descargos de Cerrón a través del coordinador de prensa de Perú Libre y con un mensaje en su celular, pero no hubo respuesta.

La audiencia continuará este martes a las 9:30 a.m.

