El presidente de la República, Martín Vizcarra, emitirá un pronunciamiento al país, tras la decisión del Congreso de no otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial, liderado por Pedro Cateriano.

El pronunciamiento del jefe del Estado se efectuará alrededor de la 1:30 p.m., según informó la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno.

Vizcarra se reunió con los integrantes del Consejo de Ministros, entre ellos Cateriano.

Cateriano no recibió el voto de confianza de parte del Congreso, cuyos integrantes no solo cuestionaron su respaldo a la minería formal, sino también a la continuidad de los ministros Martín Benavides (Educación) y María Antonieta Alva (Economía y Finanzas). Los dos tienen pendientes interpelaciones.

Antes de retirarse del hemiciclo, Cateriano hizo uso de la palabra por última vez en una sesión de más de 20 horas.

“Respecto a mis posturas en materia económica, no quiero que se repita en mi país la experiencia histórica que propició la hiperinflación por el manejo dadivoso del dinero del Estado, ni que se repita la historia de quiebra económica del Estado. Respeto las posiciones opositoras a mi manera de pensar, pero lo que no acepto es que se me conmine o amenace, a mí nadie me puede amenazar públicamente, no solo porque soy el presidente del Consejo de Ministros, sino que esa es una actitud que no se condice con las prácticas parlamentarias y de respeto a la autoridad”, remarcó.

Cateriano dijo que se fue advertido de que no había consenso en el Parlamento sobre la ratificación de Benavides.

Sin embargo, agregó que cuando armó el Gabinete, junto al presidente Martín Vizcarra, decidieron que Benavides continúe como “un mensaje político de apoyo a la reforma universitaria”.

“A mí se me advirtió, señor presidente [del Congreso, Manuel Merino], que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y, por lo tanto, iba a ser difícil que se me extienda el voto de confianza. Desde el punto de vista político, cuando armamos el gabinete considerábamos que esta ratificación era un mensaje político de apoyo a la reforma universitaria”, exclamó.

El pleno del Congreso decidió negar la confianza a Cateriano Bellido. Fueron 37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones. El Gabinete Ministerial había jurado al cargo el 15 de julio y, según la Constitución, requería el aval del Parlamento para seguir en funciones.

A favor de la confianza se mostraron las bancadas del Partido Morado y Somos Perú, en contra Podemos, Unión por el Perú, Frepap y Frente Amplio. Los legisladores de Fuerza Popular, al igual que los de Acción Popular votaron divididos. Mientras que el bloque de Alianza para el Progreso se abstuvo.

