Cerca a las 6:20 a.m. del martes 4 de agosto, el presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes) anunció el resultado de la votación con la que el pleno le negó la investidura al Gabinete Ministerial de Pedro Cateriano. Tras un debate de casi 20 horas, el nuevo Parlamento detonó la crisis total de un equipo ministerial, algo que no se registraba al menos en los últimos 27 años, desde la entrada vigencia de la Constitución de 1993.

Desde el jueves 30 de julio, en el Congreso se comenzó a realizar la proyección de votos sobre la investidura de Pedro Cateriano.

Si bien las bancadas -a excepción de Unión por el Perú- se habían reunido con Cateriano, aún arrastraban la molestia de que el Ministerio de Defensa les negara el uso de un avión de las Fuerzas Armadas para realizar una sesión descentralizada desde Arequipa, el jueves 23. Las sumas y restas de los voceros arrojaban desde entonces cifras ajustadas.

Conociendo esta situación, se convocó a un pleno para el viernes 31 de julio, pese a que se tenía previsto que solo volverían a reunirse hasta recibir al Gabinete de Pedro Cateriano, el lunes 3 de agosto.

En la sesión de aquel viernes, se anunció que solo se tocarían dos temas: la conformación de la comisión especial encargada de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional y la ampliación del plazo para que la Comisión de Fiscalización culmine su investigación sobre el Caso ‘Swing'.

En medio de la sesión, los voceros impulsados por Podemos Perú -según las fuentes consultadas- aceptaron poner a debate la moción de interpelación contra el ministro de Educación, Martín Benavides.

El pedido tenía una base legal, pues el reglamento estipula que se debe votar en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. Fue así como a las 10:29 p.m. del viernes 31 de julio -tres días antes de la presentación del Gabinete de Cateriano ante el pleno- el Congreso iniciaba el debate sobre la interpelación al titular de Educación por hechos de su gestión como jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), los que además vienen siendo investigados por la Comisión de Educación del propio Parlamento.

El debate y la votación duró apenas media hora. La moción fue aprobada con 94 votos a favor, 15 en contra y 14 abstenciones.

Fuentes parlamentarias aseguran que los voceros hicieron llegar a Cateriano el mensaje sobre su postura en contra de la continuidad de los ministros Martín Benavides (Educación) y María Antonieta Alva (Economía) . Al no obtener respuesta, fue que procedieron con la interpelación como un mensaje directo en busca de un “gesto político” del primer ministro, que nunca llegó.

Esta versión coincide con el cierre del discurso de Cateriano, a las 5:31 a.m. de este martes 4 de agosto: “A mí se me advirtió, señor presidente [en alusión a Manuel Merino, titular del Congreso], que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y que, por lo tanto, iba a ser muy difícil que se me extienda el voto de confianza. Desde del punto de vista político, cuando armamos el gabinete con el presidente Vizcarra considerábamos que esta ratificación era un mensaje político de apoyo a la reforma universitaria”.

Esta fue la última intervención de Pedro Cateriano antes de abandonar el Congreso

Cateriano no se equivocó, y el pleno le negaría la confianza una hora más tarde .

Intereses de por medio

La postura contraria al ministro de Educación viene impulsada principalmente desde la Comisión de Educación, donde todas las bancadas tienen representantes. Podemos Perú retiró a sus miembros en una estratagia política que buscaba evitar el conflicto de interés por las universidades de su congresista José Luna Morales, y su padre, José Luna Gálvez, el líder del partido. Pero eso no les ha impedido ser partícipes de las movidas tras bambalinas.

El vocero alterno, Aron Espinoza (Lima) desde el inicio de la sesión -que arrancó por la mañana del lunes 3- anunció que su bancada votaría en contra. En el transcurso del día se le sumaría Unión por el Perú, aunque los miembros de este grupo habían adelantado su postura desde días anteriores.

Frepap también dejó entrever su posición en contra en medio de la sesión. Solo el Partido Morado, Somos Perú y Fuerza Popular perfilaban un voto a favor en las proyecciones. Esto dejaba todo en manos de las dos principales fuerzas legislativas: Acción Popular y Alianza para el Progreso .

Las dos bancadas no tienen intereses directos con la Sunedu, pero sí particulares de algunos miembros. Walter Rivera (Acción Popular, Lima) fue el impulsor de la moción de interpelación contra el ministro de Educación. En el caso de APP, la universidad de su líder está licenciada con lo cual no supone mayor interés afectar a la Sunedu, pero se ha visto a varios legisladores -incluyendo al portavoz- abogar por universidades privadas no licenciadas.

A esto se sumó que a los congresistas no les agradó el reportaje de Cuarto Poder, emitido el domingo, donde se revelaba cuántos legisladores miembros de la Comisión de Educación habían egresado de universidades no licenciadas. Según las fuentes consultadas, los aludidos creían que era un ataque dirigido desde el mismo Ministerio de Educación.

Bajo ese escenario es que comenzaron a surgir por la noche los rumores de que algunas bancadas estaban condicionando su voto a favor a cambio de la salida del ministro Benavides. Las fuentes consultadas coinciden en responder que se “esperaba un gesto político de Cateriano sobre varios puntos”.

Algunos congresistas consultados incluso nos mostraron conversaciones de WhatsApp donde pedían a la secretaria de Cateriano agendar una reunión al día siguiente de la sesión de investidura, y los dejaron en visto. “Siempre hemos tenido la voluntad de sumar, pero no tienen la humildad ni de contestar el WhatsApp”, dijo uno de los congresistas consultados.

Cálculos políticos

Las bancadas de Acción Popular y Alianza para el Progreso esperaron hasta el minuto final para dar a conocer su postura, pero la verdad es que tenían definido su voto desde temprano.

Legisladores de APP indicaron que su líder, César Acuña, desde las 3:00 p.m. del lunes 3, había recomendado a la bancada votar en abstención bajo el argumento de que Cateriano exponía un plan de cinco años para un gobierno al que solo le quedan 10 meses. A lo largo de la jornada, los legisladores de APP volvieron a tener otras reuniones virtuales con su líder analizando escenarios, pero la postura al final no cambió y se mantuvo en abstención.

Al final hubo dudas, porque quisieron esperar a ver cómo votaban en Acción Popular. Incluso algunos appepistas proponían votar en contra. Gran parte de la bancada aún reniega del voto de investidura del anterior primer ministro Vicente Zeballos, en mayo pasado, donde toda la jornada se expresaron en contra pero al final terminaron votando a favor, también por recomendación de su líder. Esta vez no querían repetir la incoherencia.

Llegado el momento de votar, el relator llamaba a los voceros de Acción Popular y Alianza para El Progreso para que informen sobre el voto nominal de sus respectivas bancadas, pero ninguno respondía. Esto dio pie a que Martha Chávez (Fuerza Popular, Lima) se pronunciara: “si no hay más votos habrá que cerrar [la votación], ¿o están cabildeando?”. Razón no le faltaba a la legisladora fujimorista: APP esperaba que AP dé su voto, y viceversa.

Cuando la situación se volvió incómoda -ya eran las 06:11 a.m.- APP soltó su postura en abstención. En los cálculos de APP, los votos de AP alcanzarían para que Cateriano logre la investidura, pero erraron.

Los del partido de la lampa fueron los últimos en dar su voto y, sin un liderazgo en el partido, ni en la bancada, este fue fragmentado: 4 a favor, 7 en contra y 12 abstenciones.

Voto de las bancadas sobre la investidura de Pedro Cateriano A favor En contra Abstenciones Acción Popular 4 7 12 Alianza para el Progreso 0 0 22 Frepap 0 13 0 Fuerza Popular 12 2 0 Unión por el Perú 1 12 0 Podemos Perú 0 11 0 Somos Perú 11 0 0 Partido Morado 9 0 0 Frente Amplio 0 7 0 No agrupados 0 2 0 Total 37 54 34

Todos los votos en contra provienen del ala izquierdista de la bancada: Orlando Arapa (Puno), Wilmer Bajonero (Huánuco), Freddy Llaulli (Junín), Juan Carlos Oyola (Ica), Kenyon Durand (Huancavelica), Jorge Vásquez (Cusco) y a último minuto se les unió Leslye Lazo (Lima).

La facción radical, según fuentes de la propia bancada, ya analizan escenarios de hasta vacancia y la posibilidad de que Manuel Merino asuma la presidencia de la República de manera interina. El nombramiento del reemplazo de Cateriano será clave.

“Ahora se espera que se convoque otro premier. Todavía no hay nada [respecto a la vacancia], estamos atento al nuevo premier. Espero que no se equivoque de nuevo, va a depender de eso. La prioridad es el Covid y Cateriano solo tenía dos hojas en su discurso”, respondió el legislador Arapa al ser consultado.

Otras dos bancadas se fraccionaron en el voto. En Fuerza Popular, el discurso crítico pero conciliador del vocero Diethell Columbus (Lima) logró convencer a la mayoría para votar a favor, y solo Martha Chávez y Carlos Mesía votaron en contra. Por su parte, en UPP, la legisladora María Bartolo (Áncash) fue la única que votó a favor.

De poco o nada sirvió la ronda final del discurso del Gabinete Ministerial, donde Cateriano cedió la palabra a los ministros Pilar Mazzetti (Salud), Martín Antonieta Alva (Economía), Rafael Belaunde (Energía y Minas), Martín Benavides (Educación), Jorge Montenegro (Agricultura) y Patricia Donayre (Desarrollo e Inclusión Social). Todos ellos invocaron al Congreso a trabajar juntos.

Algunos más políticos, como Mazzetti y Belaunde intentaron responder las preguntas directas que les habían realizado los congresistas a lo largo de la jornada. Otros, con claras muestras de cansancio, como la ministra Alva se limitaron a leer su discurso. Eran las 4:00 a.m.

Y en el cierre, Cateriano revivió esa postura de no quedarse callado ante los congresistas, que tuvo cuando era ministro de Defensa en el gobierno de Ollanta Humala. “Creo que estoy obligado a hablar con la verdad, no puedo por lo tanto, por acomodos políticos, variar mis puntos de vista, tranzar o conciliar en un contexto tan grave”.

Incluso se dirigió directamente a Luis Valdez (La Libertad), legislador y secretario general de APP, quien una hora atrás lo había conminado a presentar “un plan cercano a lo que el peruano necesita ahora”.

“Yo no quiero que se repita en mi país la experiencia histórica acontecida que propició la hiperinflación, precisamente por el manejo dadivoso del dinero del Estado. Y en ese sentido, como presidente del Consejo de Ministros, en un debate democrático, respeto las posiciones opositoras Ami manera de pensar. Pero lo que no acepto es que se me conmine o amenace. A mí nadie me puede conminar o amenazar públicamente. No solo porque soy el Presidente del Consejo de Ministros, sino porque esa es una actitud que no se condice con prácticas parlamentarias y de respeto a la autoridad”, afirmó Cateriano en el cierre de su discurso.

El Gabinete de Pedro Cateriano duró apenas 20 días en funciones. La Mesa Directiva del Congreso ya envió al presidente Martín Vizcarra el oficio donde notifica la decisión del pleno en negar la investidura, esta vez con la confianza de que en este último año no se puede disolver el Congreso.

