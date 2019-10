Cinco de los seis partidos que integraron el Congreso que fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra estarían en el próximo Parlamento. Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, Acción Popular y Fuerza Popular lideran la intención de voto con un 9% y 8%, respectivamente. Le siguen el Partido Morado (5%), Alianza para el Progreso (5%) y Frente Amplio (5%).

Más atrás se ubican el Partido Aprista (3%), Partido Popular Cristiano (2%), Frepap (2%) y Vamos Perú (2%).

La única agrupación que no repetiría el plato sería Contigo, antes Peruanos por el Kambio, que está al lado de otros 15 partidos en el rubro otros, que tiene 9%.

Fernando Tuesta, politólogo de la PUCP, indicó que los resultados del estudio de opinión confirman que los ciudadanos prefieren votar por marcas de partidos conocidos, sea por logo o nombre. Agregó que salvo el Partido Morado, que lidera el economista Julio Guzmán, el resto de agrupaciones favoritas para la elección de 2020 “han tenido representación” en el último Congreso, cuya disolución fue aprobada por el 85%.

La encuesta también indica que existe un 35% que afirma que no votará por ningún partido y un 15% que no precisa.

“Hay personas que dicen que no votarán por ninguno, pero conforme se acerque el día de la elección, este porcentaje se reducirá sustantivamente. Con estos porcentajes, tomando en cuenta solo los votos válidos, no estaríamos lejos de una situación en donde los partidos que fueron oposición puedan volver a ser la mayoría”, subrayó.

No obstante, Tuesta Soldevilla precisó que será difícil que el fujimorismo vuelva a tener 73 parlamentarios. “Y eso será en parte un castigo, esta situación deja espacio que puede ser tomado por otras fuerzas. Pero no todos rechazan a Fuerza Popular o el Apra y ese porcentaje [que los apoya] así sea menor es suficiente para que superar la valla e ingresen congresistas [si se admite la reelección] que hoy un sector rechaza”, remarcó.

Una opinión similar tuvo el analista político Luis Benavente, quien consideró que aunque Fuerza Popular y el Apra integren el nuevo Parlamento, ya no tendrán la misma supremacía que en el Congreso disuelto.

Añadió que lo más importante de la encuesta de El Comercio-Ipsos es que el 50% (si se suma al 35% que dice que no votará por ningún partido y al 15% que no precisa) aún no tiene un opción. “Este 50% puede ser gente que está desinformada, que no le importa el proceso o que está fastidiada con la política”, manifestó.

Benavente indicó que aún es prematuro para determinar un escenario, porque todavía falta ver qué es lo que sucede en la campaña.

El crecimiento de Acción Popular puerta afuera

Tuesta, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), también destacó el crecimiento que ha tenido Acción Popular en los últimos tres años. Recordó que en el 2016 el desempeño del partido de la lampa, que tuvo a Alfredo Barnechea como candidato presidencial, “fue magro” al no lograr pasar el 7%.

Sin embargo, opinó que la elección de Jorge Muñoz como alcalde de Lima hace un año “le ha sacado lustre” al partido, que no solo tiene presencia en la capital, sino a nivel nacional.

“El apoyo a Acción Popular ha crecido, pero en su interna, a nivel de su dirigencia hay un nivel de fraccionamiento y lucha por el poder que le puede hacer daño”, remarcó.

Benavente señaló que las listas de los partidos políticos pueden ser potenciadas si sus líderes deciden encabezarlas.

“Aparentemente algunos líderes de los partidos van a conducir las listas al Parlamento y lo harán por dos motivos: para ser una locomotora que arrastre votos y conformar una bancada y también para tener un protagonismo durante un año y medio que les sirva de plataforma para el 2021. La gente no vota por partidos, sino por personas”, argumentó.

El analista político advirtió que los partidos, cuyos líderes estén implicados en los sobornos y aportes que hicieron Odebrecht, OAS y otras empresas pueden tener una menor intención de voto.