Escenario sin Keiko Fujimori: Salgado es considerada la principal líder de FP

En un escenario político sin la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el principal liderazgo de este partido recae en la congresista fujimorista Luz Salgado para un 19% de encuestados por El Comercio-Ipsos.

Salgado es actualmente vocera alterna de la bancada de este partido y su secretaria general, aunque esta última función se la ha encargado por ahora a su colega Luis Galarreta.

En segundo lugar, con apenas un punto de diferencia, se ubica la congresista Rosa Bartra (18%), quien actualmente preside la Comisión de Constitución del Congreso, espacio donde se vienen debatiendo los proyectos de reforma política planteados por el Ejecutivo mediante la cuestión de confianza.

Le sigue el sub secretario del partido Luis Galarreta con 12% y el vocero de la bancada con 6% y el también legislador Miguel Torres con 3%. Mientras que un mayoritario 36% no precisa. La pregunta se hizo entre el 12 y el 14 de junio.

En comparación con marzo pasado, Luz Salgado obtiene 9 puntos menos, mientras que Rosa Bartra subió dos puntos y Luis Galarreta tres puntos porcentuales.

De acuerdo a la zona geográfica, el liderazgo reconocido a Luz Salgado es más alto en Lima (26%), mientras que en el caso de Bartra es igual en Lima y el interior (18%). En tanto el protagonismo de Galarreta y Tubino es más valorado en el oriente del país.

Además un 22% que reconoce a Luz Salgado como la principal lideresa del partido votó por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de 2016. En el caso de Bartra es un 17%.

-Una cuestión de percepción-

Para el politólogo Paolo Sosa se debe tomar con cautela estos resultados porque reflejan una percepción de la ciudadanía, lo que puede ser muy distinto en la dinámica interna del partido.



Mencionó que no debería sorprender que Salgado y Bartra obtengan estos resultados pues ambas tienen "una fuerte participación mediática por sus roles dentro del Congreso", por lo que son figuras fáciles de identificar. El distanciamiento de otros personajes como Kenji Fujimori o el propio Daniel Salaverry contribuyen en su lectura a este resultado.



Por eso, subrayó que la encuesta no captura necesariamente quiénes lideran el partido, sino quiénes creen los ciudadanos –fujimoristas o no- que están liderando esa agrupación.



Al ser consultado si Salgado o Bartra reúnen las cualidades para asumir una candidatura presidencial el 2021, en caso Keiko Fujimori siga privada de su libertad, Sosa consideró que eso dependerá de la estrategia de Fuerza Popular el 2021.



"Esta estrategia, muy probablemente, sea de supervivencia como fuerza parlamentaria puesto que es muy difícil, aunque no improbable, que sean competitivos en las presidenciales".



También anotó que ambas congresistas cargan con los pasivos del partido. Salgado por su vínculo con el gobierno de los noventa, y Bartra por su rol en las recientes confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.



"Ambas candidatas podrían asumir ese reto modesto de mantener la presencia congresal del fujimorismo, repitiendo una votación similar a la de Martha Chávez en 2006", dijo.

-¿Quién es quién?-

El analista político Enrique Castillo señaló que la vigencia de Salgado sobre los demás congresistas es más fuerte porque se trata de una de las personas de mayor presencia en el tiempo en la historia del fujimorismo (la primera vez con Alberto Fujimori, una segunda de transición y una tercera bajo el liderazgo de la ex candidata presidencial).

Además, indica que fue la primera presidenta del Congreso de esta legislatura, y a pesar de cuestionamientos como la compra de computadoras, su gestión ha sido considerada por varios sectores como la mejor hasta ahora.

Otros puntos a su favor, en la lectura de Castillo, es la imagen de persona con experiencia y cercana a Keiko Fujimori, y porque tuvo presencia fuerte en negociaciones con actores de este gobierno como Fernando Zavala y Mercedes Araoz en su momento.

Sobre Rosa Bartra consideró que su vigencia se remonta a los últimos seis u ochos meses, y su ubicación en la encuesta obedece a una posición contestataria hacia el gobierno, y no tanto a su trayectoria pública que no es conocida. Además, anota que presidir comisiones como Lava Jato y Constitución le ha dado protagonismo.

Respecto al vocero de la bancada Carlos Tubino, Enrique Castillo opina que este no representa una posición determinada. "Esta tratando de mantener la unidad al interior de la bancada, de conciliar posiciones y eso no le da un protagonismo definido", sobre todo, dice, porque la población identifica a Fuerza Popular con una postura "dura y definida".

"Más identificados con esas posturas están Galarreta antes y ahora Bartra, que tienen una capacidad de debate que no tiene Tubino", finalizó.

Este Diario se comunicó con la parlamentaria Luz Salgado, pero ella se excusó de hacer comentarios sobre los resultados de esta encuesta.

