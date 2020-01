El candidato número 3 por Lima y fundador del Partido Morado, Daniel Mora, fue denunciado por violencia familiar por su esposa, Lilia Virginia Jaureguy Sanguineti, el 20 de marzo del año pasado. Veinte días después, el 9 de abril, el Octavo Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó como medida de protección que el también excongresista realice terapia psicológica.

Según el parte policial que recoge la denuncia de Jaureguy, al que El Comercio tuvo acceso, el 19 de marzo del 2019 ella recogió a sus nietas del colegio y, al retornar a casa, se le pinchó una de las llantas del carro. “Llegué a mi casa y lo guardé así en el estacionamiento. Al día siguiente, mi esposo se percató del hecho y empezó a reclamarme, diciéndome que no toque sus cosas, inútil, irresponsable”, detalla el testimonio.

“Le dije que no es nadie para prohibirme que yo maneje los carros, Me dio una cachetada, rompiéndome la nariz, a lo que me defendí con mis manos. Ante eso empezó a abofetearme que me caí al piso. Estando ahí indefensa comenzó a patearme varias veces en la pierna, para luego salir de la casa”, agrega Jaureguy, quien además dice que Daniel Mora le ordenó que no usara los vehículos porque no eran suyos.

El examen médico practicado a la esposa de Daniel Mora, que se adjunta en la resolución del juzgado de familia, acredita la presencia de contusiones en la cara debido a cachetadas y en los miembros inferiores. Indica una herida en el lado izquierdo de la nariz, y hematomas en el antebrazo izquierdo y la rodilla izquierda. “Presenta huellas de lesiones traumáticas recientes”, concluye.

Además, el documento dictamina una “incapacidad médico legal de siete días” y especifica que “se puede advertir la existencia de riesgo para la denunciante agraviada en el presente proceso.

En atención a ello, el juzgado de familia dictó las medidas de protección. Ordenó a Daniel Mora el cese del maltrato “físico y psicológico” y dispuso que el candidato al Congreso “se someta a una terapia psicológica por el periodo de tres meses [...], a efectos de lograr el control de sus emociones e impulsos”. El juzgado también derivó el caso a la fiscalía penal.

El Comercio intentó comunicarse con Daniel Mora en varias ocasiones para obtener sus descargos, pero no contestó las llamadas ni respondió los mensajes. Por su parte, Rodolfo Pérez, secretario general del Partido Morado, indicó que los representantes de la agrupación tendrían una reunión esta mañana para tratar “todos los temas, lo que incluye el tema" de la denuncia a Mora.

Sin embargo, después, Mora se pronunció vía sus redes sociales.

El aprovechamiento político que se le quiere hacer a un tema familiar es deplorable, estaré emitiendo un comunicado en la que aclararé todo lo que se viene diciendo de mi, si quiero aclarar que ese aprovechamiento en especial de dos partidos políticos demuestra lo bajo que son — Daniel Mora Zevallos (@Dmorazevallos) January 16, 2020

Daniel Mora es secretario nacional de organización y fundador del Partido Morado, que lidera Julio Guzmán. Además, postula con el número 3 de la lista al Congreso por Lima. Entre el 2011 y el 2016 fue congresista por el partido Perú Posible, periodo en el que promovió la Ley Universitaria. De julio a diciembre del 2011 fue ministro de Defensa del gobierno de Ollanta Humala.

En diciembre se conoció que dos candidatos de las listas que presentó el Partido Morado tenían sentencias por violencia familiar: Jimmy Isidro, por Áncash, y Jonás Angulo, por Pasco. “En los casos de violencia familiar, hay una decisión muy clara: aunque hayan salido del registro [cumplido la sentencia], es una falta grave y estamos pidiendo la renuncia”, dijo en ese momento Francisco Sagasti, número 1 de la lista por Lima.