El exministro del Interior Dimitri Senmache mantuvo conversaciones con Jorge Ernesto Hernández Fernández, conocido como ‘El Español’, con el fin de hacer consultas para designaciones y cambios en la Policía Nacional. En estas conversaciones también estuvo involucrado el excomandante general de la PNP Luis Alberto Vera Llerena, de acuerdo con testimonios reunidos.

Este lunes, han sido allanados domicilios vinculados a Vera Llerena y el aún comandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado, debido a la investigación que se ha iniciado en su contra. Ambos son acusados del presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal y otros, en agravio del Estado.

El inicio del vínculo entre Senmache y ‘El Español’

De acuerdo con la declaración del colaborador eficaz 07-2023 Jorge Ernesto Hernández Fernández, conocido como ‘El Español’, conoció a Vera Llerena dos días después de que este fuera designado comandante general de la PNP, en mayo del 2022, y fue el exministro del Interior Dimitri Senmache quien se lo presentó.

Antes de ser designado ministro, cuando era aún jefe de Gabinete del Mininter, Senmache recibió una solicitud de amistad vía Facebook de la cuenta “Jorge Ibars”. Según Senamche, ‘El Español’ comentaba “positivamente” sus publicaciones. Luego, ambos conversaron vía mensajería directa y, una vez fuera del cargo, se reunieron en un restaurante en San Isidro entre febrero y marzo del 2022. Antes de ser designado titular del Interior, él y ‘El Español’ tuvieron una segunda reunión en el mismo lugar el 22 de mayo del 2022 para tratar “temas de seguridad”.

Senmache, en la declaración consignada en el documento judicial, relató que siendo ministro del Interior se reunió tres veces en una casa de San Isidro, ubicada en la calle Roma, a propuesta de Hernández Fernández, para conversar sobre: armar un equipo para el sector Interior y conocer su opinión sobre algunos generales o coroneles. En la segunda reunión que hubo ‘El Español’ fue presentado a Vera Llerena por Senmache.

En junio del 2022, Vera Llerena y ‘El Español’ se reunieron en el inmueble de Sergio Castellanos Martínez -Calle Roma 316, San Isidro-, para que el excomandante general de la PNP le indique a Hernández que “a partir de la fecha iban a hacer un equipo, refiriéndose que, en lo sucesivo, iban a tener coordinaciones policiales de todo tipo, es decir cambios de colocación de oficiales de la PNP y entre otros favores, e incluso refirió que tenía dominio de las Unidades Ejecutoras de la PNP”. La conversaciones entre Hernández y Vera en este lugar habrían ocurrido en “reiteradas oportunidades”.

Intromisión en las designaciones

Un segundo hecho vincula también al exministro Senmache con Hernández Fernández: ‘El Español’ habría tenido injerencia en los cambios que se dieron dentro de la PNP en junio del 2022 . Un aspirante a colaborador ha declarado que Hernández Fernández “coordinó y efectuó los cambios de colocación de los oficiales generales” de la referida institución junto al entonces comandante general de la PNP Luis Vera Llerena y el entonces ministro Senmache .

Con tal fin, del 5 al 8 de junio del 2022 Vera Llerena se comunicó con ‘El Español’ para decirle que acudiría al domicilio de la calle Roma.

El pasado 11 de marzo, Senmache declaró que en la segunda reunión que tuvieron, a la cual también acudió Vera Llerena, conversaron sobre cambios de generales de la Policía Nacional. “De esa reunión las posiciones y opiniones coincidían que el general PNP Castillo debía quedarse en el Callao, el general PNP Reátegui debía estar en Dinoes, entre otros. Esta reunión duró un promedio de hora y media”, dijo Senmache como testimonio. En una tercera reunión, se le consultó al exministro si se iban a dar los cambios de los cuales habían conversado. “Por ejemplo, si se quedaba el general del Callao, la opinión de mandar al general Roger Pérez a Las Bambas en Apurímac, del general PNP William Del Carpio para la región policial de Áncash, al general PNP Nicasio en Tacna”, se detalló.

De otro lado, ‘El Español’ consultó con el comandante general PNP Raúl Alfaro Alvarado sobre el perfil de los generales. El documento indica que ambos se conocían, incluso antes que con Vera Llerena.

“El general Raúl Alfaro le envía un archivo Word de las posibles designaciones de los generales, es así que Jorge Hernández Fernández, ese mismo día, se reunió personalmente en el domicilio antes indicado con el general Luis Vera Llerena y el ministro Dimitri [Senmache], pero entre ambos, es decir entre Jorge Hernández y el general Vera Llerena, hacen la relación a manuscrito ”, se detalla en el documento.

Chats entre el comandante general PNP Raúl Alfaro y 'El Español' con una lista de oficiales de la PNP.

Chats entre Alfaro y 'El Español'





Chats entre Alfaro y 'El Español'.

Los chats de WhatsApp revelan la comunicación que mantuvieron Alfaro y ‘El Español’. En ellos, se lee que Hernández le informa a Alfaro que sería asignado en la Dirin. Alfaro le responde: “cualquiera” estaría bien y pregunta por la Dirincri y “la escuela”. Tras ello, ‘El Español’ le escribe: “está bien la Dirin no”.

Sin embargo, Senmache también ha declarado en su manifestación del 11 de marzo de este año que “fue a mérito de una decisión mía de cambiar a muchos generales de cambiar la ejecución de la policía en sus operativos y para tomar esta decisión yo realicé varias reuniones con varias personas”. Parte de estas fueron con Vera Llerena y Hernández Fernández.

Senmache

Según lo consignado en la resolución judicial, Senmache y ‘El Español’ no coincidieron en algunas sugerencias, como el cambio en el Viceministerio de Orden Interno.

Conversaciones entre Senmache y 'El Español' sobre cambios en la PNP y en el sector Interior.

El Comercio intentó comunicarse vía telefónica y por mensajes con Senmache para recibir sus descargos, pero no recibimos respuesta.

En diálogo con Epicentro, el exministro dijo que “está mal redactado totalmente la parte en la que yo brindo un testimonio”. Sin embargo, no negó conocer a ‘El Español’. “Yo no lo conozco como ‘El Español’ o como Jorge Hernández. Lo conozco como Jorge Ibars. Es una persona que tiene un acento centroamericano”, agregó Senmache en diálogo con el referido medio.

Además, que “[’El Español’] recomienda a algunas personas, pero la manifestación la dije. Recomienda: ‘no deberían sacar a Conejo’, estaba de viceministro de Orden Interno. Le dije: imposible. [...] Finalmente, yo decido poner al general Parra como viceministro de Orden Interno ”. Sin embargo, aunque Senmache comentó que hubo coincidencias con él, no fue el único ‘input’ que recibió y tuvo reuniones con otras personas.