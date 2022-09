Un reportaje difundido por Cuarto Poder reveló que los exviceministros del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) habrían presentado información falsa para ocupar dichos cargos en la cartera que dirige Dina Boluarte.

Se trata de María Abigunda Tarazona Alvino, quien renunció el cargo de viceministra de Políticas y Evaluación Social, y de William Ciro Contreras Chávez, quien ocupaba el cargo de viceministro de Prestaciones Sociales de este ministerio.

El dominical detalló que, en el caso de Tarazona Alvino, para ejercer el cargo en el Ejecutivo ella presentó una constancia de trabajo en la que consignó que fue editora y directora de Magazine Wellas durante más de dos años, desde el 2 de febrero de 2014 hasta el 20 de octubre de 2016.

Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) le informó a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) que, según lo que declaró el Grupo Ruvasa SRL, dueño de la revista antes mencionada, la exfuncionaria no aparece en las planillas de esa empresa en los años que ella se habría desempeñado como editora y directora.

Además de ello, el gerente general de dicha empresa, Rufo Valderrama Saldívar, le mencionó a Servir que Tarazona tenía una “relación eventual” con ellos debido a que la revista solo se editaba dos o tres veces al año. Además, se detalló que el trabajo de ella consistía en coordinar con el director y editor periodístico, por lo que no ocupó un cargo de alta dirección.

En ese sentido, Cuarto Poder señaló que Servir concluyó que María Abigunda Tarazona Alvino tiene 3 años y 7 días de experiencia específica y no 5 años como lo exige la ley.

En el caso de Contreras Chávez, el dominical indicó que en su hoja de vida él consignó que, en distintos periodos, fue miembro de la junta directiva del Colegio de Abogado de Lima (CAL) en la que asumió altos cargos, con personal bajo su mando, en cinco servicios.

No obstante, el CAL detalló a Servir que con el exfuncionario de Midis “no hubo una contraprestación económica en calidad de remuneración, pues no existió vínculo laboral y que solo recibió dietas” como miembro de la junta directiva.

De ese modo, Servir concluyó que dichas experiencias, con actividades realizadas de manera inconstante o eventual y de manera no remunerada, no pueden considerarse válidas, por lo que la experiencia general se redujo a 6 años, 6 meses y 17 días, cuando la ley exige 8 años de destreza técnica para ocupar el cargo de viceministro.