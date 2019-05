Verdadero o falso: el 'fact checking' de la interpelación a la ministra de Educación

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes de la interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo Medina.

“Durante este Gobierno, ya tenemos tres ministros interpelados, de los cuales dos han sido censurados por este Congreso. Esto ha traído como consecuencia -y eso es lo delicado- un cambio continuo de ministros que debilita la institucionalidad del sector Educación que es un sector estratégico para el desarrollo de nuestro país”.

Flor Pablo medina, ministra de educación

Esta afirmación es imprecisa

El único ministro de Educación del actual gobierno que ha sido censurado fue Jaime Saavedra en diciembre del 2016 por cuestionamientos a la compra de computadoras en su sector.

La bancada de Fuerza Popular también intentó censurar a la ex ministra de Educación Marilú Martens a raíz de la huelga de profesores. Sin embargo, el ex jefe de Gabinete Ministerial Fernando Zavala presentó una cuestión de confianza en respaldo a Martens, que luego fue rechazada por el Congreso.

El ex presidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola explicó a El Comercio que jurídicamente la censura no es igual a la cuestión de confianza.

La censura parte de una iniciativa del Parlamento, mientras que la cuestión de confianza del Ejecutivo.



“Y aquí se ha querido señalar a un ministro como que es el gran mentor de la reforma educativa y yo lamento que en los documentos oficiales del Ministerio de Educación se siga desinformando que el Congreso de la República promueve leyes para regresar a directores sin evaluación cuando es al contrario”.

Javier velásquez quesquén, congresista del partido aprista



Esta afirmación es falsa

La Comisión de Educación del Parlamento aprobó en marzo último el dictamen del proyecto de ley 2311/ 2017-CR, que plantea reponer en sus cargos a 10.000 ex directores y ex subdirectores de colegios públicos que desaprobaron las evaluaciones que establece la Ley de Reforma Magisterial o que no se presentaron a rendir estas pruebas.

Uno de los autores de esta iniciativa es precisamente el congresista Javier Velásquez Quesquén.

El presidente de la Asociación Nacional de Directivos de Instituciones Educativas Públicas del Perú (ANDIEO), Floro Heredia, indicó a la agencia Andina que este proyecto tiene “nombre propio” y busca favorecer a un grupo de maestros allegados al Partido Aprista.



“Con [Jaime] Saavedra y sus sucesores la perversión de nuestra infancia se convirtió en un plan de estudios, currículo escolar, material de estudios, en texto educativo y lo coronó con el link cubano de iniciación homosexual […] Se trata de un proyecto carente de ética, ciencia y sentido común, orientado a destruir los valores”.

​Tamar Arimborgo, congresista de Fuerza Popular

Esta afirmación es falsa

El Currículo Nacional de Educación Básica, aprobado durante el gobierno de Ollanta Humala, desarrolla siete grandes enfoques, entre ellos el de derecho, inclusivo o de atención a la diversidad, intercultural, igualdad de género, ambiental, orientación al bien común y búsqueda de la excelencia.

Por ejemplo, el enfoque de derechos tiene como objetivo que los estudiantes tengan la capacidad de defender y exigir “sus derechos legalmente reconocidos” así como ser ciudadanos con deberes. Este eje, de acuerdo al Ministerio de Educación, “promueve la consolidación de la democracia” y la reducción de “situaciones de inequidad”.

Respecto al enfoque de género, que es criticado por Fuerza Popular, el Minedu indica que esta “se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones”.

Arimborgo también afirma que el link que el Minedu colocó en el texto escolar "Desarrollo personal, ciudadanía y cívica" que dirige a la página web “EcuRed: Enciclopedia cubana” promueve la “iniciación homosexual”. Sin embargo, en ese texto se explica las conductas sexuales de heterosexuales y homosexuales.

No solamente detalla lo que es el sexo anal, sino también el “coito vaginal”. Y, además, recomienda el uso de preservativo para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.



“Así como es abominable dar clases de sexo anal en estos textos, también es abominable referirse como conflicto armado o subversivo en lugar de llamar a lo que realmente son: terroristas. Que no nos sorprenda, entonces, que muchos jóvenes que no vivieron esta etapa del terror, porque nadie en los colegios se encargó de enseñarles, estén simpatizando con el Movadef”.

​César Vásquez, congresista de APP

Esta afirmación es falsa

La ministra de Educación, Flor Pablo Medina, leyó al inicio de la interpelación párrafos de textos escolares, en lo que se califica de “grupos terroristas” a Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Es decir, no es como afirma el congresista Vásquez que no se le dé este adjetivo a estas organizaciones criminales.

Incluso, la palabra “subversión” significa, según la RAE, la acción de subvertir un orden establecido. Los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA se levantaron contra el Estado: subvirtieron el orden nacional.

Las mismas Fuerzas Armadas en su libro “En honor a la verdad” reconocen al terrorismo como una amenaza subversiva.



“Tampoco vamos a permitir que se utilice la estructura política y sus recursos para introducir de contrabando la ideología o enfoque de género distorsionando la mente de nuestros niños y adolescentes sin el consentimiento de sus padres, eso es neo terrorismo, eso es delito de lesa humanidad, es una ideología aberrante, contranatura”.

​Ángel Neyra Olaychea, congresista de Fuerza Popular

Esta afirmación es falsa

El Tribunal Constitucional, en su sentencia “N° 01479-2018-PA/TC” que fue emitida el 5 de marzo de este año, define a la perspectiva de igualdad de género es “una nueva forma de análisis que evidencia cómo es que determinados hechos o situaciones afectan de manera distinta a los hombres y a las mujeres, vale decir, un análisis con sensibilidad de género y motivado por lograr la equidad entre hombres y mujeres”.

Las Naciones Unidas, además, establece que la igualdad entre los géneros “no solo es un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible”.

Entonces, resulta falso cuando el congresista Neyra afirma que esta política, implementada por el Ministerio de Educación constituye un “neo terrorismo” o un “delito de lesa humanidad”.

La ONU refiere que el enfoque de género es la herramienta para “la erradicación de las prácticas nocivas sobre las mujeres” y resulta “crucial para acabar con la discriminación”.



“Acá resulta que el enfoque de género tiene que ver con la identidad, es decir enseñar o adoctrinar a los niños a cuestionar su identidad natural y biológica, a decirle ‘niño, mira te queda esta posibilidad, si no estás contento contigo mismo puedes pensar, adoptar, fantasear con ser mujer, te puedes peinar y vestir como mujer’”.

​Julio Rosas, congresista de Concertación Parlamentaria

Esta afirmación es falsa

El Currículo Nacional de Educación Básica no contempla la hipersexualización ni la homosexualización de los niños y adolescentes, como lo afirme el parlamentario Rosas.

El documento, que fue aprobado durante la gestión de Jaime Saavedra en el Minedu, recomienda a los docentes y estudiantes analizar en clase “los prejuicios entre géneros”.

“Por ejemplo, que las mujeres limpian mejor, que los hombres no son sensibles, que las mujeres tienen menor capacidad que los varones para el aprendizaje de las matemáticas y ciencias, que los varones tienen menor capacidad que las mujeres para desarrollar aprendizajes en el área de Comunicación, que las mujeres son más débiles, que los varones son más irresponsables”, subraya el texto oficial (Pág.23).



“No se puede ocultar una realidad de un Perú que todavía es machista en un alto porcentaje”.

​César Villanueva, congresista de APP

Esta afirmación es verdadera

Un estudio de opinión realizada por El Comercio-Ipsos en el marco del Día Internacional de la Mujer reveló que el 71% de los encuestados considera que la mujer tiene “algo de culpabilidad” si su pareja la golpea porque descubrió que ella le es infiel. Lo preocupante es que el 26% de los que sostuvieron que es “totalmente culpable”, son justamente mujeres.

La encuesta también indica que el 44% cree que las mujeres tienen responsabilidad entre absoluta y relativa si es que acuden solas a una fiesta y son violadas. El 54% cree que no son culpables de nada. De los que no responsabilizan a las mujeres, el 88% pertenece al nivel socioeconómico A, y el 63% tiene entre 18 y 24 años.

Un ránking que realizó la Fundación Thomson Reuters en el 2017 concluyó que Lima es la quinta ciudad más peligrosa para las mujeres en el mundo. La capital peruana solo se encuentra por debajo a ciudades como El Cairo (Egipto), Karachi (Pakistán), Kinshasa (Congo), Delhi (India), en una evaluación que comprende un top de 19 ciudades.

Según cifras de #EstamosHartas, en Lima asesinaron a 336 mujeres en los últimos 10 años.



“A nuestro presidente [Martín Vizcarra] que le gusta tanto exhortar y pechar al Congreso, decir que saquen adelante la reforma política. Sí, sí, la vamos a sacar, tranquilo, tenemos más de un año para hacerlo, vamos a cumplir todos los plazos. No es necesario que nos pechen, lo hacemos por convicción”.

​Luciana León, congresista del Partido Aprista

Esta afirmación es falsa

El Congreso no tiene “más de un año” para aprobar la reforma política, como lo señala la congresista León. Esto debido a que las normas de carácter electoral solo pueden ser modificadas hasta un año antes de las elecciones generales. Es decir, para que los cambios puedan ser aplicados en el 2021, estos deben darse como máximo en abril del 2020.

Incluso, de los 12 proyectos que el Ejecutivo envió, cuatro de estos son reformas constitucionales. Requieren para entrar en vigencia ser aprobados en dos legislaturas.

León también dice que el Parlamento hará la reforma por “convicción”, pero la Comisión de Constitución, con el voto de Fuerza Popular y el Apra, aprobaron un cronograma que no le da prioridad a las propuestas formuladas por el gobierno en base al trabajo de la Comisión Tuesta.