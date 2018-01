Félix Moreno: “Odebrecht no tiene nada que ver con esta muerte”

El gobernador regional del Callao, Félix Moreno, dijo que el asesinato de Esther Huerta Estrada (47), esposa del funcionario del Primer Puerto Víctor Suelpres Jerez, no tiene relación con el Caso Odebrecht. Le pidió a los medios de comunicación no vincular ambos temas si es que no tienen las pruebas necesarias.

“Odebrecht no tiene nada que ver con esta muerte, esta muerte se tiene que esclarecer. ¿Por qué ha pasado? No lo sabemos, esperamos que en las próximas horas estos delincuentes, estos criminales caigan y podamos saber el motivo que suscitó la muerte de la señora Huerta”, manifestó.

Según informó “América Noticias”, Moreno acudió ayer al velatorio y entierro de Huerta Estrada, asesinada por dos sujetos la noche del domingo en la puerta de su casa en Magdalena.

La autoridad chalaca indicó que le envió una carta al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y a la Policía Nacional para que le den celeridad a las pesquisas.

“Somos los primeros que queremos que estos malditos caigan, pero sacar conjeturas perjudican no solo a la región, sino también a la familia. En un momento tan delicado como este, creo que es inoportuno en realidad”, subrayó.

“Le pido a la prensa que sea más seria y objetiva, si no tiene pruebas para enlazar un tema con el otro, que no lo haga”, acotó Félix Moreno.

¿Quién es Víctor Suelpres?

Suelpres está siendo investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de colusión agravada. El funcionario es acusado de cometer irregularidades en las concesiones de obras, como la Costa Verde del Callao y el viaducto Santa Rosa.

Fue gerente regional de infraestructura del GRC y, en febrero del 2017, fue designado funcionario responsable de la elaboración y actualización del portal de transparencia del GRC.

Además, es uno de los 22 funcionarios del GRC que son investigados por presuntamente haber recibido coimas de Odebrecht. La Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao investiga a este grupo por los delitos de peculado, colusión, negociación incompatible, asociación ilícita para delinquir, entre otros.

Dentro de los investigados también se encuentra el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, quien el 8 de junio del 2017 abandonó el penal de Ancón luego de que un tribunal superior anulara la orden de prisión preventiva de 18 meses dictada en su contra.