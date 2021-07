Conforme a los criterios de Saber más

A tres días de dejar Palacio de Gobierno, el presidente Francisco Sagasti registra el 58% de aprobación, la más alta en su administración de ocho meses, de acuerdo a la última encuesta de El Comercio-Ipsos. También será el mandatario en salir del cargo con el mayor respaldo de la ciudadanía en los últimos 15 años [ver infografía]

El mismo estudio de opinión también refiere que el 30% desaprueba la gestión de Sagasti. Es decir, un 6% menos en comparación al mes anterior.

Para el politólogo Omar Awapara, el repunte de Sagasti coincide con dos factores: el balotaje y la aceleración en el proceso de vacunación. “Por naturaleza, en las elecciones vemos con un poco más de temor el futuro y se aprecia más el pasado. Y hubo un desgaste electoral, la segunda vuelta terminó siendo una batalla de males menores”, remarcó.

Awapara también indicó que el otro mérito del actual gobierno es “haber empujado la campaña de vacunación” y haber “cerrados las compras” de dosis para toda la población mayor de 12 años. “El tema de salud es básico, y cuando te encuentras en un centro de vacunación, el gobierno da la sensación de responder a esa tarea”, añadió a El Comercio.

Una opinión similar tuvo la politóloga Kathy Zegarra, quien explicó que a la par del avance en el proceso de vacunación, en las últimas semanas también ha disminuido el número de fallecidos y contagiados por COVID-19.

“Otro tema es que de cara al próximo gobierno hay mucha incertidumbre sobre lo que sucederá en los próximos meses y años. Sagasti es un político que brinda relativa tranquilidad. Y antes esa incertidumbre, los peruanos tienden a calificar de manera positiva al actual presidente”, manifestó en comunicación con este Diario.

Zegarra, además, dijo que el presidente de la República saliente ha sido un político respetuoso de la Constitución y de la neutralidad electoral.

El Congreso de la República, que se instaló en marzo de 2020, cierra su administración con 61% de desaprobación y solo un 29% de aprobación.

El rol de las instituciones electorales

La encuesta, además, señala que la mayoría desaprueba el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones (57%) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (53%), durante la segunda vuelta.

Al respecto, Zegarra afirmó que estas cifras son el resultado de la campaña de descrédito que un sector político realizó en contra de las instituciones electorales.

“El Perú era uno de los países que en promedio superaba a otros de América Latina en la confianza a sus instituciones electorales, en esta elección la imagen de estas ha sido altamente dañada. Se ha utilizado el desconocimiento del proceso para infundir miedo, lo cual ha sido irresponsable”, acotó.

Awapara señaló que es probable que la ONPE y el JNE se hayan visto afectado por las críticas de Fuerza Popular y sus partidos aliados.

“Es un mensaje de un sector de la ciudadanía, de un grupo importante de gente que posiblemente votó por Keiko Fujimori que no ha sentido que las instituciones electorales hayan respondido a sus demandas, sean estas válidas o no, sean legitimas o no, queda esa sensación. Y han sido ocho semanas de escuchar este discurso [del “fraude en mesa”], incluso hubo personas que fueron a protestas a las afueras de las casas de Jorge Salas, del JNE, y de Piero Corvetto, de la ONPE”, expresó.