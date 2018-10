Fuerza Popular se pone “a disposición” de Martín Vizcarra

Una carta firmada por el congresista de Fuerza Popular Miguel Ángel Torres llegó ayer a as 11:04 a.m. a la mesa de partes de la Presidencia de la República. En la misiva, Torres, que ha recibido el encargo de dirigir la reconstrucción de su partido, pone a este “a disposición” del jefe del Estado y le solicita una reunión para acordar una “agenda de consenso” sobre reformas legislativas pendientes.

También precisa que, de darse la cita, acudirá acompañado de una comitiva integrada por colegas de bancada.

Torres agregó que está seguro de que se podrá construir un plan de trabajo gracias a la disposición al diálogo del mandatario, y al llamado “al reencuentro nacional”, propuesto por su lideresa. La publicación de la carta fue retuiteada por Keiko Fujimori.

Más tarde, Torres mencionó que los temas a tratar pueden ser salud, educación y seguridad ciudadana.

Horas antes, Fujimori Higuchi usó su cuenta en esta red social para afirmar que el diálogo planteado “no está sujeto a condiciones” y lo iba a impulsar “esté donde esté”.

Se refería a su llamado del 24 de octubre al mandatario y a otras fuerzas políticas para construir una agenda de “reencuentro nacional”. Vizcarra respondió a inicios de esta semana que su gobierno es dialogante y concertador con todas las fuerzas, pero no había recibido la misma actitud.

El jefe del Estado recordó el lunes que fue su gobierno el que llamó al diálogo hace siete meses y cuestionó que recién se acceda a su iniciativa. Aseveró que no se puede sacrificar la lucha contra la corrupción por un afán “de evitar la confrontación”.

Sobre la misiva de FP, el congresista oficialista Juan Sheput consideró que el presidente Vizcarra debería “tomar con pinzas” este pedido de diálogo, pues, en su opinión, el cambio de actitud de ese partido solo es consecuencia de la grave situación que atraviesa.



Para Sheput, FP debería mostrar su cambio en “hechos concretos”, y uno de estos sería comunicar cuál va a ser su actitud en los casos de el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y de José Chlimper, sobre quien pesa una moción para que sea removido por falta grave.



—El caso de Chávarry—

La politóloga de la PUCP Rosa Alayza y el analista político de 50+1 José Carlos Requena coincidieron en que es válido que Vizcarra ponga sobre la mesa de diálogo el caso del fiscal de la Nación, quien ya ha recibido el respaldo de Fuerza Popular cuando se archivó una primera denuncia constitucional en su contra.



Alayza subrayó que el presidente podría pedir “ver cambios de actitud antes de conversar”, pues no son suficientes las palabras si no se condicen con los gestos. Agregó que la estrategia de FP es tratar de recolocarse en una postura más protagónica, y que no solo se hable de ellos por el pedido de prisión preventiva contra sus principales líderes.



Requena consideró que Fuerza Popular es consciente de la situación “desventajosa” que enfrenta, y está haciendo un llamado al diálogo “extemporáneo”. De ser acogido su pedido, opinó que Vizcarra debe sentarse a dialogar con el resto de fuerzas políticas, como ya había adelantado el primer ministro César Villanueva.



Añadió que un gesto de FP de dar marcha atrás en su postura a favor de Chávarry demostraría “un ánimo de enmienda y de empujar el coche hacia un solo destino”.