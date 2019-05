Las funciones de los hombres de Alan García según Jorge Barata

Las recientes declaraciones del ex superintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y del ex presidente de Petro-Perú Miguel Atala han reafirmado la tesis fiscal sobre las vinculaciones de la constructora brasileña con el fallecido Alan García y las funciones que cumplían sus hombres de confianza en ese entramado de corrupción tejido durante el segundo gobierno aprista.

►Barata recomendó a hijo de Enrique Cornejo para empresa de Odebrecht

►La declaración de Barata a los fiscales peruanos [FRASES]

La información recogida en los últimos días por los fiscales del equipo especial para el caso Lava Jato tanto en Brasil, Perú y Estados Unidos les permite clarificar los roles y labores que tenían personajes como el ex secretario general de la Presidencia Luis Nava, Miguel Atala y el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba en los grandes proyectos de Odebrecht y en el pago de sobornos.

- Miguel Atala -

Miguel Atala ha declarado que fue testaferro de Alan García. Señaló que en el 2007, Nava le pidió abrir una cuenta offshore, la cual, según le reveló aquel en setiembre del 2008, resultó ser realmente del ex gobernante. En ese momento se enteró que Odebrecht había hecho transferencias a esa cuenta por un total de US$1'312.000. Él ha dicho que entregó ese dinero a García en diferentes cuotas y distintos lugares.

Barata ha manifestado que el empresario de 73 años entró en la escena debido a que había ciertas demoras en la entrega de dinero en efectivo que se hacía a Nava. Para agilizar los pagos, se dispuso la apertura de la cuenta offshore administrada por Atala.

Barata ha descrito a Atala como "un Josef Maiman en una postura bastante pasiva". Sobre este último, el brasileño ha indicado que representaba a Alejandro Toledo para recibir el dinero de las coimas.

- Luis Nava -

Luis Nava, según Barata, tenía una actuación más activa. "No era un simple secretario, era el hombre de confianza del presidente", ha dicho el ex ejecutivo de Odebrecht. Era el que abría las puertas de Palacio de Gobierno y el que solicitaba los pagos.

Barata ha indicado que en diciembre del 2006 hizo la primera entrega de dinero a Nava y que lo siguió haciendo hasta el 2008 o 2009. José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava, confesó que Barata le entregaba dinero para su padre desde inicios del 2007. Agregó que eso era parte del acuerdo al que su papá y el representante de la constructora habían llegado para que el gobierno concretara las obras de Odebrecht.

Barata ha dicho que Alan García estaba al tanto de lo que Nava trataba con él. Ha agregado que los proyectos de la empresa comenzaron a fluir y funcionar "a pesar de la posición de Nava que solo era secretario [de la Presidencia] y no tenía la capacidad por sí solo para hacer nada con relación al tema". Sostiene que se logró la contraprestación por el pago del soborno.

- Jorger Cuba -

Barata ha declarado que después de Nava, el que solicitó dinero a Odebrecht fue Jorge Cuba, entonces encargado del viceministerio de Comunicaciones. Actualmente cumple prisión preventiva por presuntamente haber recibido US$6 millones de Odebrecht.

El brasileño precisa que en el proceso para concretar el proyecto del tren eléctrico, el citado funcionario se encargó de la negociación de la parte técnica del proyecto, es decir de los aspectos de ingeniería. Por parte de la empresa, el responsable de la negociación técnica fue Antonio Carlos Nostre Junior.

Barata reconoció que no era función de un viceministro de Comunicaciones tratar de un proyecto de transporte, pero acotó que eso no les preocupaba porque, según el pacto realizado, solo se iba a pagar si es que la empresa tenía éxito. Finalmente, Cuba ayudó a acelerar el proceso.

- Enrique Cornejo -

​Barata ha dicho que la parte política de las negociaciones de la obra del metro de Lima la veía él mismo por parte de la constructora brasileña, y Alan García y Enrique Cornejo, entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, por el lado del Estado. Al final se consiguió modificar el marco legal previo para que el proyecto ya no se efectuara por la modalidad de concesión sino como obra pública mixta.

Barata también indicó que ni Luis Nava, ex secretario general de Palacio de Gobierno, ni Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones, le pidieron dinero para Enrique Cornejo. Pero sí admitió que que él recomendó al hijo del ex ministro de Transportes y Comunicaciones para que trabaje en la empresa Santo Toribio S.A., donde Odebrecht tenía acciones.

Ayer, en la audiencia de prisión preventiva para Cornejo, la fiscalía afirmó que Carlos Nostre había entregado al ex viceministro US$ 15 mil y dos televisores "por haber favorecido a Odebrecht en sus objetivos para la construcción de la línea 1 del metro de Lima".











.