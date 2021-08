Conforme a los criterios de Saber más

El Gabinete del primer ministro Guido Bellido se presenta desde las 9 a.m. de este jueves ante el Congreso buscando obtener el voto de confianza en un escenario con serios cuestionamientos contra la conformación del equipo ministerial. Rondan también la incertidumbre en torno a que el oficialismo alcance la cantidad de adhesiones suficientes e incluso respecto a si la decisión se tomará durante la larga jornada que se avecina.

El presidente Pedro Castillo despedirá a sus ministros desde el Patio de Honor de Palacio de Gobierno para que luego partan a la sede del Parlamento. De acuerdo a lo previsto en el Legislativo, la jornada iniciará con el discurso de Bellido y luego seguirá el debate de los parlamentarios por cuatro horas y media. A ello se suma el tiempo por las preguntas y respuestas, así como por la eventual participación de distintos ministros.

El ánimo de las bancadas es variado y ratifica la división en la oposición. Hasta la noche del miércoles, el Gobierno tenía asegurados los votos de Perú Libre, Juntos por el Perú y unos siete en Somos Perú-Partido Morado. Fuentes de este último grupo señalaron a El Comercio que la legisladora Flor Pablo prefiere escuchar primero a Bellido, aunque evaluaba votar a favor. En el caso de sus otros dos compañeros morados, la posibilidad que asomaba era la abstención.

En el caso de Juntos por el Perú, cabe recordar que el presidente de dicho partido, Roberto Sánchez Palomino, es actual ministro de Comercio Exterior y Turismo. Nuevo Perú es parte de dicho frente de izquierda y su líder, Verónika Mendoza, participó de una reunión el pasado lunes con el presidente Pedro Castillo.

Álvaro Campana, dirigente de esta última organización y persona de confianza de la excandidata presidencial, refirió que a esta y su movimiento político les parece fundamental que se logre el voto de confianza para evitar la zozobra en el país: “Necesitamos que este Gabinete sea aprobado en el Congreso, de manera tal que se le juzgue por lo que haga, no por prejuicios o trascendidos […] Se verán los desempeños y, si hay que hacer cambios, se tendrá que hacer. Pero en este momento no es lo adecuado hacer cambios dramáticos, es inoportuno”, expresó.

Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP), parte de la oposición con mayoría de miembros más cercanos al centro político, se mantienen como bancadas claves para las pretensiones del Gabinete.

Según señalaron fuentes acciopopulistas a este Diario, unos 5 o 6 congresistas estarían a favor de otorgar la confianza, 5 optarían por negarla y el resto prefería escuchar primero al primer ministro. “Sería por la estabilidad del país, que no se entienda como un apoyo, ahí está la discusión”, indicó una de las personas consultadas respecto a la postura positiva y acotó que la opción de la abstención también se maneja.

Otra refirió que se otorgaría la confianza “por antecedentes de gobiernos anteriores”. El tiempo para la toma de decisión, acotaron, dependerá de cuán contundente sea la presentación del Gabinete.

En APP también hay posiciones encontradas, aunque el portavoz Eduardo Salhuana dijo esperar un voto en bloque tras ponderar los cuestionamientos contra los ministros y la gobernabilidad. “Lógicamente, tenemos que analizar todos los factores. Uno de ellos es los cuestionamientos que hay contra los ministros, pero también está la gobernabilidad, la estabilidad política del país. La negación de confianza nos lleva a un futuro riesgo de disolución del Congreso. Entraríamos a un ciclo de inestabilidad política que hace daño al país”, advirtió. También estimó una larga jornada: “Puede ser que haya una presentación coherente, seria, y se vote. Pero yo creo que este debate va a ser extenso. No creo que se vote mañana [hoy]”, acotó.

Mientras tanto, en Podemos Perú, el congresista Carlos Anderson ratificó su postura contra el voto de confianza, aunque la bancada se reunirá antes de la sesión del pleno y la mayoría prefiere esperar al discurso de Bellido.

En el escenario en que primen las abstenciones, se tendría que volver a votar en la misma jornada u otra hasta que se determine si hay más posiciones a favor o en contra. En caso se otorgue la confianza, en AP y APP no se descarta interpelar a ministros posteriormente.

Rechazo

Es principalmente desde Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País en donde hay oposición a otorgar la confianza a raíz de los cuestionamientos contra Bellido -quien es investigado por terrorismo, apología al terrorismo y lavado de activos- y otros ministros, como Iber Maraví (Trabajo), quien aparece en atestados policiales de inicios de los 80 referidos a ataques de Sendero Luminoso en Ayacucho.

“Nuestro ánimo es ir por el no, porque no nos da seguridad no solamente el Consejo de Ministros, sino que hemos cuestionado desde al Presidente del Consejo de Ministros hasta a varios ministros”, declaró ayer Nano Guerra García, vocero fujimorista.

La bancada de Renovación Popular se reunió anoche y ratificó su postura en contra. “Hasta ahora, como están las cosas, están perdiendo [...] Le ha faltado reacción al Ejecutivo para poder llegar en buenas condiciones”, comentó el vocero Jorge Montoya, quien reiteró que el Gobierno debería retirar de la agenda de discusión la asamblea constituyente que pretende promover.

Avanza País acordó la noche del miércoles no otorgar la confianza, salvo una “situación crítica” en la que tengan que abstenerse, indicó una fuente de la bancada. Más temprano, el portavoz José Williams, consideró que la posibilidad de que, finalmente, se otorgue la confianza al Gabinete se relaciona a evitar que el Congreso termine golpeado. “De repente no le ha faltado reacción, sino que sigue adelante con el proyecto de Cerrón y que el presidente es parte de él. La segunda posibilidad es que el presidente no tenga la capacidad de liderazgo para tomar decisiones firmes respecto de aquello que le hace daño a su gobierno: este Gabinete, las ideas marxistas y el desafecto que está empezando a tener por asuntos relacionados a la subida de precios y la canasta básica”, sostuvo.

Llamado

Pese al complicado panorama, la vocera alterna de Perú Libre, Silvana Robles, aseveró a El Comercio tener confianza en un resultado positivo. Según dijo, miembros de la bancada conversaron individualmente con legisladores de otros grupos para tender puentes y resaltarles que tendrían que asumir su responsabilidad política en caso se genere una crisis política mucho más grave.

“La abstención o el voto en contra o negación es una posibilidad. No lo podemos negar, pero sería lamentable que ocurra. Perjudicaría más al país y al propio Congreso que siempre está en la mira de toda la población […] Nosotros apelamos a la consciencia y a actuar frente a la gobernabilidad que todos enarbolan”, manifestó.

El miércoles por la noche, el presidente Pedro Castillo, Bellido y otros ministros se reunían en Palacio de Gobierno para ultimar detalles y ejes del mensaje gubernamental de cara a la presentación ante el Congreso, un discurso clave respecto de los lineamientos del Ejecutivo para los próximos años. Desde las bancadas se demandan medidas respecto de la reactivación económica, vacunación contra el coronavirus, políticas educativas, salubridad, distribución del presupuesto, entre otros.

Así, el Gobierno llega a la jornada del jueves en un contexto de mucha tensión y sin claras posiciones previas desde el Parlamento a favor de otorgar la confianza, como ocurrió al inicio de anteriores períodos gubernamentales, como el de Pedro Pablo Kuczynski o Ollanta Humala.

