Buquicchio: “No es tarea de la comisión pronunciarse sobre escenarios posibles”

Gianni Buquicchio, presidente de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en temas constitucionales, accedió a responder por escrito un cuestionario enviado por este Diario, a fin de tener más alcances de la opinión que emitirá –a solicitud del presidente del Congreso, Pedro Olaechea– sobre el proyecto de adelanto de elecciones del Ejecutivo. Antes de pronunciarse, una delegación de sus relatores visitará el Perú el 23 y 24 de setiembre.

—¿Qué agenda cumplirá en el Perú la delegación que enviará la comisión?

La delegación de los relatores tendrá reuniones con la Presidencia del Congreso de la República, los representantes de los grupos políticos del Congreso, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional. Además, están invitados a participar a la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución [el 23 de setiembre].

—¿Han pedido una reunión al presidente Martín Vizcarra?

Cuando la comisión recibe una solicitud de preparar una opinión, siempre propone reuniones con todas las autoridades involucradas en el proceso de la reforma. Una reunión con el presidente está prevista en el programa preliminar de la visita, y actualmente estamos esperando una confirmación de la reunión con el presidente Vizcarra.

—¿Sobre qué aspectos de la consulta planteada por el presidente del Congreso se van a pronunciar?

En su carta del 16 de agosto, el presidente del Congreso solicita una opinión sobre el proyecto de reforma constitucional que propone el adelanto de elecciones generales y la cuestión de confianza en el gobierno. La comisión debatirá el proyecto [borrador] de la opinión preparada por los relatores en su sesión plenaria del 11 y 12 de octubre.

—¿Señalarán puntualmente si el proyecto del Ejecutivo de adelanto de elecciones es constitucional o no?

La constitucionalidad de un proyecto de reforma es la prerrogativa del Tribunal Constitucional. La tarea de la Comisión de Venecia es estudiar el proyecto y compartir su opinión no vinculante sobre los estándares internacionales aplicables y la experiencia comparada de otras democracias.

—¿La comisión puede pronunciarse sobre escenarios posibles? Se lo pregunto porque el presidente del Congreso ha expresado su preocupación por la eventual presentación de un recurso, por parte del presidente Vizcarra, como la cuestión de confianza, que implicaría la suspensión de las funciones del Congreso.

No es la tarea de la Comisión de Venecia pronunciarse sobre los escenarios posibles de relaciones entre los diferentes poderes. Nuestra principal tarea es el asesoramiento jurídico de textos. La comisión fue creada en 1990 y entre sus miembros cuenta con expertos independientes en el ámbito del derecho constitucional (principalmente, profesores y jueces de tribunales constitucionales). La principal actividad de la comisión consiste en prestar asesoramiento para la preparación de reformas constitucionales y legislación constitucional en sus países miembros.

—¿Cuál considera que es el valor de una consulta a la Comisión de Venecia?

La comisión siempre ha creído que la democracia no es solo un valor que es necesario proclamar y enunciar, sino que es, sobre todo, un principio perfectible que debe ponerse en práctica y que no puede, por tanto, existir desligado del contexto específico en el que debe desarrollarse. Las recomendaciones de la comisión han ayudado no solo para una transformación política que tenía por objetivo la creación de sistemas de gobierno basados en los principios del Estado de derecho, la separación de los poderes, pero también después, con el fin de salvaguardar los logros sobre el campo de la democracia y los derechos humanos. Nuestras recomendaciones se basan en los estándares internacionales, pero también en el conocimiento de las experiencias de las reformas en otros países miembros de la comisión.

—¿Por qué estas trascienden la jurisdicción de los países?

Yo no hablaría de una trascendencia de las jurisdicciones de los países, más bien de un intercambio de ideas que permite aprovechar de las experiencias más exitosas y no cometer los errores cometidos en el proceso de reformas por otros Estados. La decisión sobre el uso de las recomendaciones queda en las manos de los poderes del Estado.

—¿Teniendo en cuenta que las opiniones de la comisión no son vinculantes, ustedes esperan que las autoridades den muestras de atención a estas? ¿Le hacen seguimiento a su cumplimiento?

Sí, cuando adoptamos una opinión, esperamos que las autoridades hagan buen uso de sus recomendaciones. Cuando una opinión es adoptada por la plenaria de la comisión y transmitida a las autoridades, no significa que nos desinteresamos del asunto. Seguimos los procesos legislativos e informamos a los miembros de la comisión sobre la versión final de los textos y su adopción por los parlamentos. En la mayoría de casos, las autoridades tienen en cuenta las recomendaciones de las opiniones de la Comisión de Venecia.