El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, cuestionó al Congreso de la República por pretender modificar más de 50 artículos de la Constitución Política de 1993 para restablecer la bicameralidad y la reelección de legisladores.

Durante la clausura del XVI Consejo de Ministros Descentralizado llevado a cabo en la ciudad de Tacna, el primer ministro dijo que la ciudadanía se opuso a ambos puntos en el referéndum llevado a cabo en diciembre del 2018.

“Se está discutiendo en nuestro Congreso la modificación de la Constitución, más de 50 artículos. Se opusieron terriblemente a un referéndum y ahora sin la participación del pueblo quiere hacer esa modificación: la bicameralidad o la reelección de congresistas”, expresó.

“Miren señores congresistas, les digo de buena fe, respetuosamente: el pueblo ya se pronunció, no quiere la bicameralidad ni tampoco la reelección. Si el pueblo ya se pronunció cómo el Congreso pretende hacer esa modificación sin la participación del pueblo, pues consúltenlo primero al pueblo si es que quiere esas modificaciones a la Constitución, por qué tenerle miedo al pueblo”, agregó.





En ese sentido, Torres Vásquez remarcó que el Parlamento debería dedicarse a realizar otras modificaciones sustanciales en la Carta Magna, especialmente en el capítulo económico, a fin de permitir la intervención del Estado en algunas actividades económicas.

“Hay otras necesidades más urgentes que modificar en la Constitución. ¿Cuáles son esas? Esas son prohibir los monopolios, los oligopodios, que la Constitución terminantemente establezca eso”, subrayó.

“¿Por qué no discuten eso, terminar los contratos ley, la subsidiariedad del Estado? Eso no existe en ninguna Constitución europea y ni siquiera en la Constitución americana. El Estado por qué no puede intervenir en algunas actividades económicas”, sentenció.