En su videocolumna de este martes 25 de enero, Fernando Vivas comenta las entrevistas que el presidente Pedro Castillo ha concedido a medios de comunicación, la última de las cuales fue al periodista Fernando del Rincón, de la cadena internacional CNN en Español.

“Castillo habló 3 veces en 3 entrevistas y demostró que su problema no es falta de aprendizaje sino de malas decisiones, de decisiones subalternas que no están dominadas por el sentido de la responsabilidad y el sentido común que se debe exigir a cualquier ciudadano”, expresa, Vivas, periodista y analista de El Comercio.

“No es falta de aprendizaje, eso es mal aprendizaje de los valores de responsabilidad y de servir al país, que cualquier político haya pasado o no por la universidad y la escuela”, indica.

“Tenemos un presidente cuyo problema no es la falta de aprendizaje, no es haber tenido tiempo para un curso de inducción como le habrán hecho saber muchos para consolarse colectivamente (...) cree que los problemas no son sus malas decisiones, sus decisiones subalternas”, añade Vivas.

Esta videocolumna es publicada los martes y viernes.

