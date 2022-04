En lo que va del gobierno de Pedro Castillo Terrones, más de 300 personas que militan en algún partido político han sido contratadas en distintos puestos dentro del Ejecutivo. La mayoría de ellas, sin embargo, no pertenece al partido de gobierno, Perú Libre, o a partidos de izquierda aliados, como Juntos por el Perú. La mayor cantidad de militantes contratados durante la actual gestión son, más bien, afiliados a tres organizaciones con presencia en el Congreso de la República: Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú (SP) y Acción Popular (AP).

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio revisó las últimas planillas disponibles en el portal de Transparencia del Estado y comprobó que el partido con más contratados durante la gestión castillista es APP. En total, 103 militantes apepistas empezaron a trabajar en distintos cargos del Ejecutivo luego del 28 de julio del 2021.

La mayoría de militantes del partido fundado por César Acuña han sido contratados en el ministerio de Salud (75) y del Interior (20).

Somos Perú, por su parte, es la segunda organización política con más afiliados contratados por la actual gestión: 59. Al igual que en el caso de APP, la mayoría se encuentra en puestos en las carteras de Salud (27) e Interior (16).

En febrero, Alejandro Salas, militante de Somos Perú, pidió licencia al partido para formar parte del gabinete ministerial como titular del sector Cultura.

Por último, Acción Popular tiene 57 militantes que empezaron a trabajar en el Ejecutivo en el gobierno de Castillo. De estos, 23 están en el sector Salud y 11 en Interior.

En cuanto a los partidos cercanos al gobierno, Perú Libre tiene 55 afiliados contratados por la actual gestión y Juntos por el Perú –organización aliada del oficialismo– tiene 22. Este último es el único partido con presencia relevante en el Ejecutivo cuyos militantes no están, mayoritariamente, en los sectores Salud e Interior. En este caso, la mayoría (7) fueron contratados en el sector de Comercio Exterior y Turismo, el cual está liderado por el ministro Roberto Sánchez, congresista de Juntos por el Perú.

La presencia de partidos como APP, SP y AP en el Ejecutivo, sin embargo, no es nueva ni exclusiva del actual gobierno. De hecho, si se cuenta el total de militantes de estos partidos trabajando actualmente en el gobierno –sin importar cuándo fueron contratados–, la cifra aumenta considerablemente: 579 acciopopulistas, 300 de Somos Perú y 293 apepistas.

La diferencia está en los sectores en los que priman los afiliados. Si bien en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski las cifras eran algo similares –568 militantes de AP, 226 de Somos Perú y 145 de Somos Perú–, estos estaban concentrados, principalmente, en los ministerios de Transportes y Comunicaciones y Salud (ver tabla).

Posiciones partidarias

Para algunos de los partidos con más presencia en el Ejecutivo, tener militantes trabajando en el gobierno de Pedro Castillo no representa un problema. José Jerí, vocero de Somos Perú, dijo desconocer quiénes son todos los militantes contratados por el actual gobierno, pero sostiene que estos “están ejerciendo su derecho al trabajo”.

“Hay que tener en consideración que Somos Perú es un partido que tiene casi 26 años y alrededor de 200 mil militantes. Por ello, muchos de los profesionales afiliados al partido tienen una trayectoria profesional destacada. En tanto cumplan los requisitos para el cargo, no pueden ser discriminados por trabajar en algún gobierno”, señala.

El congresista, sin embargo, asegura que la presencia de afiliados en el Ejecutivo –que representa menos del 1% de la militancia del partido– no significa, de manera alguna, una alianza con el gobierno.

“No tiene nada que ver con el respaldo. Son profesionales que están prestando su servicio por vocación”, indica.

En la misma línea, Edmundo del Águila Morote, secretario general de Acción Popular, considera que “todo militante tiene las puertas abiertas para trabajar y dar sus servicios profesionales y al margen de quién esté en el gobierno de turno”. No obstante, señala que el partido no está de acuerdo con que sus afiliados asuman cargos de responsabilidad política. “Los otros son cargos de ejercicio profesional, y nosotros no podemos privar a nadie de ejercer su profesión”, asevera.

Es el caso, por ejemplo, de la exlegisladora acciopopulista Mónica Saavedra, quien en marzo asumió el cargo de asesora del despacho ministerial en el Ministerio de Justicia. En ese entonces, la bancada de la lampa emitió un comunicado rechazando la designación.

“Acción Popular no forma parte del Gobierno del presidente Pedro Castillo, por lo que pedimos el retiro de dicha funcionaria o en su defecto la solicitud de licencia o renuncia inmediata a nuestro partido político”, se lee en el pronunciamiento.

Distinto es el caso de APP. En el partido liderado por el excandidato presidencial César Acuña, se ha solicitado a la militancia que, en caso decidan asumir cargos en el Ejecutivo, sea cual sea, deben renunciar a la organización.

“De pronto pueden tener un interés legítimo de trabajo para desarrollar su profesión, pero de ninguna forma ellos cuentan con el aval del partido para trabajar en una dependencia del gobierno”, indica Luis Valdez, secretario general de APP.

El dirigente, además, afirma que la existencia de afiliados apepistas en el Ejecutivo no significa un acercamiento con la gestión castillista.

“Se ha dicho de manera injusta que APP tiene alguna vinculación con el partido de gobierno, lo cual no es cierto. Con la finalidad de no seguir alimentando ese tipo de especulaciones, queremos dejar las cosas claras: no tenemos ningún compromiso con este gobierno. Más bien cuestionamos, su forma de dirigir el Estado y de ninguna forma estamos tocándoles la puerta”, asegura.

En efecto, los rumores de una supuesta proximidad entre APP y el gobierno surgieron luego de que Carlos Jaico fuera designado secretario general de la Presidencia en noviembre, aunque este solicitó licencia al partido.

En cuanto a la dinámica en el Congreso, los tres partidos han votado favorablemente en deliberaciones relacionadas con el gobierno. En los pedidos de confianza de los gabinetes Guido Bellido Y Mirtha Vásquez, por ejemplo, las bancadas de APP, AP y SP apoyaron mayoritariamente la investidura.

La situación cambió en el caso del gabinete ministerial liderado por Aníbal Torres. En aquella ocasión, APP votó mayoritariamente en contra de otorgar la confianza y Somos Perú votó de manera dividida. Acción Popular, por su parte, sí votó mayoritariamente a favor de la confianza (12 a favor y 2 en contra).

Las mismas organizaciones, sin embargo, no respaldaron al Ejecutivo en algunas mociones importantes. Es el caso, por ejemplo, del pedido de censura contra el ministro de Educación Carlos Gallardo, en diciembre. En aquella oportunidad, APP y Somos Perú votaron mayoritariamente a favor de la censura, mientras que Acción popular votó de manera dividida.

En cuanto a la censura del titular de Salud, Hernán Condori, Acción Popular votó, una vez más, de manera dividida (5 a favor, 2 en contra y 4 abstenciones). APP y Somos Perú apoyaron de manera mayoritaria la moción.

En el caso de la primera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, en diciembre, APP, AP y SP votaron mayoritariamente en contra del pedido. No obstante, en la segunda moción de vacancia, en marzo, la votación se dividió: 7 congresistas de APP votaron a favor, 5 en contra y 3 se abstuvieron. Del mismo modo, 2 parlamentarios de Somos Perú apoyaron la moción y 3 la rechazaron. Acción Popular, por su parte, votó mayoritariamente en abstención.